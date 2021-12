Che senso ha lanciare Samsung Galaxy S21 FE adesso?

Ormai sappiamo praticamente tutto su Samsung Galaxy S21 FE e un nuovo leak conferma gran parte delle specifiche trapelate finora, ma questa volta c'è anche il prezzo.

Stando a quanto scritto da Roland Quandt su WinFuture, Samsung Galaxy S21 FE sarà equipaggiato con un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 1080 x 2340 e un refresh rate di 120Hz. A bordo troveremo il processore Snapdragon 888 già presente su Galaxy S21 affiancato da 6GB o 8GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico di Galaxy S21 FE è composto da tre obiettivi, il principale da 12MP f/1.8 (dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine), un ultra grandangolare da 12MP f/2.2 e un teleobiettivo da 8MP f/2.4 con zoom ottico 3x.

(Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

Tra le specifiche confermate troviamo anche una selfie camera da 32MP f/2.2, un sensore di impronte digitali integrato nel display e uno strato di Gorilla Glass Victus a protezione dello schermo. Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe anche poter contare su contare su un sistema di ricarica rapida e sarà equipaggiato con una batteria da 4,500mAh.

Il leak contiene anche diverse immagini dello smartphone che non mostrano niente di nuovo rispetto a quanto visto in precedenza. Il design a tutto schermo sembra quindi una certezza, come la scocca in alluminio con la parte posteriore in plastica. Le colorazioni confermate sono grafite, oliva, lavanda e sfumature di bianco.

Confermate anche le dimensioni di 155.7 x 74.5 x 7.9mm per un peso di 170g e la presenza della certificazione IP68.

La vera notizia sta nel prezzo, che secondo Quandt partirà da un minimo di 749 euro per la variante da 6GB / 128GB e raggiungerà gli 819 euro per quella da 8GB / 256GB. Si tratta di cifre praticamente identiche a quelle richieste per Galaxy S20 FE, ma questa volta il prezzo non ci convince.

Le specifiche di Galaxy S21 FE sono molto simili a quelle di Samsung Galaxy S21, un top di gamma tutt'ora reperibile a prezzi ridotti che spesso scendono al di sotto delle cifre ipotizzate dal leaker per il nuovo modello.

Inoltre Samsung Galaxy S22 dovrebbe arrivare a breve con componenti decisamente migliori e un prezzo di poco superiore a quello ipotizzato per Galaxy S21 FE.

A questo punto, che senso ha lanciare uno smartphone del genere? Di certo se fosse uscito prima, magari con un prezzo più basso o dei componenti più aggiornati Galaxy S21 FE avrebbe potuto ritagliarsi il suo spazio all'interno della gamma Samsung, ma per come stanno le cose, Samsung rischia di fare un buco nell'acqua.