Call of Duty: Black Ops Cold War dichiara guerra allo spazio su PS5 e Xbox Series X

Call of Duty: Black Ops Cold War rischia davvero di andare indigesto a più di una console, installarlo infatti richiede molto spazio per supportare l’installazione dei suoi enormi file.

Il gioco riesce a portare via ben 133 GB di spazio libero su PlayStation 5 e addirittura 136 GB su Xbox Series X e S. Altrettanto frustranti sono comunque i 95 GB di spazio occupato su PS4 e i 93 GB su Xbox One.

Abbiamo già visto che lo spazio di archiviazione potrebbe essere limitato su entrambe le console di nuova generazione: Xbox Series X avrà a disposizione 802 GB utilizzabili, mentre PS5 pare che ne avrà solamente 667 GB.

È preoccupante, pertanto, che giochi come Call of Duty: Black Ops Cold War siano così esigenti in termini di GB necessari.

E cosa dire della "piccola" Xbox Series S? La seconda console di nuova generazione di Microsoft è dotata solo di 512 GB di spazio di archiviazione, con una grande porzione di circa 150 GB riservata al sistema operativo necessario per far girare la console. In effetti sembra che possa mettere a disposizione da nuova solo 364 GB.

Activision ha sottolineato che i giocatori su console possono decidere comunque di disinstallare pacchetti per modalità di gioco specifiche, come Campagna e Zombie, per mantenere sotto controllo le dimensioni del gioco.

Crimini di guerra

Activision era già stata criticata per le enormi dimensioni dei file di alcune versioni di Call of Duty, in particolare su Call of Duty: Modern Warfare e la sua modalità battle royale Warzone, che hanno continuato ad aumentare in termini di dimensioni ad ogni aggiornamento.

Sembra che l'editore non abbia ancora trovato un modo per rendere Call of Duty più gestibile per i giocatori che intendono installare il gioco completo su console di nuova generazione, e ciò suscita certamente preoccupazione dato che queste sono appena state lanciate.

Call of Duty: Black Ops Cold War uscirà il 13 novembre 2020 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S e PC. La domanda è: almeno varrà la pena sacrificare così tanto spazio per un solo gioco?