Activision ha confermato che Call of Duty: Black Ops Cold War sarà il prossimo capitolo della serie di sparatutto e nuove informazioni arriveranno mercoledì prossimo, 26 agosto.

La conferma è arrivata attraverso un video non in elenco sul canale YouTube di Call of Duty. A scoprire il filmato sono stati alcuni giocatori di Warzone che hanno risolto una serie di puzzle su un sito web. Nell'ultima settimana, all'indirizzo web erano state pubblicate interviste e filmati riguardanti il periodo della Guerra Fredda, aggiungendo indicazioni ad alcuni bunker della mappa Verdansk di Call of Duty: Warzone.

Seguendo questi indizi i giocatori hanno scoperto un video su YouTube accompagnato dalla seguente descrizione: "Conoscete la storia o sarete condannati a ripeterla. Verdansk. 26 agosto". Questo messaggio sembra indicare che il prossimo annuncio possa essere in-game all'interno di Warzone, come accade su Fortnite. Al momento non sono state mostrate sezioni di gameplay, che però potrebbero accompagnare l'annuncio della settimana prossima. Il video rilasciato, d'altronde, mostra solo interviste e filmati d'epoca sulla Guerra Fredda, proprio come le clip che hanno portato alla sua scoperta.

Quando arriverà Call of Duty 2020?

Il titolo del nuovo Call of Duty era già apparso in alcune promozioni, pianificate per il mese di ottobre, del marchio americano specializzato in tortilla chips, Doritos. Sulle confezioni si parla della possibilità di vincere un bonus per Black Ops Cold War per ricevere il doppio dell'esperienza per un intero anno. Treyarch era stato inoltre confermato come team responsabile del nuovo titolo e dunque era scontato che si trattasse di un nuovo capitolo della saga Black Ops. Tra gli sviluppatori coinvolti ci sono anche i Raven Software, che recentemente hanno lavorato come studio di supporto a Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Black Ops Cold War non ha ancora una data ma, stando all'uscita dei giochi precedenti e alla promozione Doritos, è possibile ipotizzare il suo arrivo per ottobre e novembre.