Call of Duty: Black Ops Cold War confermato da una promo dei Doritos

Già da un po’ circolano voci sul prossimo capitolo della saga Call Of Duty e ora, grazie a una promo legata alle patatine Doritos, abbiamo avuto la conferma sul nome del titolo e su una possibile finestra di lancio.

La serie Call of Duty, che quest’anno compie diciassette anni, uscirà con un nuovo capitolo chiamato Call of Duty: Black Ops Cold War, come confermato da un tweet di TheGamingRevolution.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKUJuly 26, 2020

Il leak sembra corroborare i precedenti report che parlavano di un ritorno al periodo storico del Black Ops originale. Il gioco sarebbe ambientato durante la guerra del Vietnam e consentirebbe di scegliere se schierarsi con l’esercito americano o con i Viet Cong.

Possibile data di lancio

Anche se la suddetta promozione dei Doritos non rivela esplicitamente una data di lancio per Call of Duty: Black Ops Cold War ci sono alcuni indizi interessanti al suo interno.

La promozione inizierà il 5 ottobre 2020 e garantirà ai giocatori un anno di XP raddoppiata, come accadde lo scorso anno per Call of Duty: Modern Warfare con la promo iniziata il 1 ottobre 2019 in anticipo sul lancio del gioco, avvenuto il 25 dello stesso mese.

Alla luce di quanto detto finora, pur non avendo conferme su una data di uscita per Call of Duty: Black Ops Cold War, riteniamo molto probabile che Treyarch e Activision stiano pianificando di far uscire il gioco il entro la fine di ottobre.

Possibili rallentamenti

Nonostante ci siano dei segnali positivi su una data di uscita in linea con i precedenti capitoli della saga, bisogna tenere presente che alcune variabili potrebbero aver compromesso i lavori ritardando il lancio del nuovo CoD.

Mettendo da parte la pandemia, che potrebbe aver già causato dei ritardi nello sviluppo del gioco, i nuovi titoli della saga Call of Duty sono sempre stati annunciati in anticipo rispetto alla data odierna (di solito nel mese di giugno in occasione dell’E3).

Tuttavia, ora che sappiamo che il gioco ci sarà, attendiamo a breve un annuncio ufficiale di Activision che potrebbe arrivare, come di consueto, con un trailer spettacolare. Seguiteci su Techradar, vi terremo aggiornati man mano che riusciremo ad ottenere nuove informazioni.

[via Engadget]