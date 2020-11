PS5: solo 667 GB di memoria utilizzabile, ecco la conferma

Manca pochissimo al 19 novembre, giorno in cui PS5 finalmente si potrà acquistare. A quanto pare ora sappiamo anche la quantità di spazio di archiviazione utilizzabile: l'utente Twitter @Okami13_ è riuscito a screenshottare un video YouTube (poi cancellato) in cui si parla del quantitativo di memoria utilizzabile delle PS5 inviate per le recensioni, che sarebbe di 667 GB su 825 GB.

Potete vedere lo screenshot in questione qui sotto:

In case you needed any more confirmation - the #PS5 review kits have 667 GB of storage. Looks like that's with Astro's Playroom installed.https://t.co/jccCoosOkm pic.twitter.com/XgwfmiWThyNovember 3, 2020

Vi ricordiamo che si tratta solo di un'altra indiscrezione, e niente di tutto ciò è stato confermato da Sony.

Si sa che le console dispongono di un quantitativo di memoria utilizzabile inferiore rispetto a quello riportato su carta, perchè bisogna considerare anche lo spazio occupato dai file di sistema.

In ogni caso, chi possiede una PS4 da 500 GB sa bene quanto poco ci metta a esaurirsi lo spazio di archiviazione disponibile, senza considerare la grande quantità di memoria di cui necessitano i nuovi giochi per PS5 per l'installazione (parliamo di un minimo di 66 GB per Demon's Souls e 50 GB per Spider-Man Miles Morales, tanto per fare un esempio).

Memoria espandibile

PS5 è dotata di slot per SSD NVMe, per offrire agli utenti la possibilità di espandere la memoria utilizzabile, ma non si sa ancora nulla riguardo le specifiche dei drive che saranno compatibili.

Non ne sapremo di più finchè non testeremo personalmente PS5, e secondo altre indiscrezioni Xbox Series X offrirebbe 802 GB di memoria utilizzabile su 1 TB.

Migliori offerte Sony PlayStation 5 di oggi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon