Bose SoundLink Flex, altoparlante rugged che porta la musica ovunque

Bose ha annunciato SoundLink Flex, un altoparlante Bluetooth per esterni che combina le migliori tecnologie audio dell'azienda con un design rugged.

SoundLink Flex è caratterizzato dalla tecnologia PositionIQ, che regolando l'equalizzazione dell'altoparlante in base all'orientamento, fornisce un audio bilanciato in qualsiasi condizione ambientale vi troviate.

Bose ha assicurato che la presenza della protezione IP67 contro l'acqua e la polvere, non comprometterà la qualità audio come successo per i modelli SoundLink Revolve e Mini II, che non hanno impressionato sotto quell'aspetto.

Come per gli altri modelli, la tecnologia SimpleSync consente a SoundLink Flex di accoppiarsi a un secondo altoparlante Bose per offrire l'audio stereo o la riproduzione simultanea e l'audio potenziato in modalità party.

L'autonomia dichiarata è di 12 ore con una sola ricarica, che nonostante non sia il massimo è comunque più che sufficiente per una giornata di ascolto. L'altoparlante è controllabile tramite smartphone con l'app Bose Connect ed è compatibile sia con Google Assistant che Siri.

Bose SoundLink Flex ha un prezzo di 169,95€ e verrà lanciato in Italia il 10 gennaio. È già disponibile al preordine nel sito web di Bose in tre varianti di colore: nero, bianco fumo e azzurro pietra.