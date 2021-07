Black Widow streaming, quando esce e come vedere il nuovo film Marvel

Dove vedere Black Widow in streaming

Black Widow è il nuovo film Marvel che racconta la storia di Natalia Romanoff, la Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson che abbiamo conosciuto a fianco degli altri Avengers.

La storia segue gli eventi di Captain America: Civil War (2016) e vede Natasha Romanoff in fuga, costretta ad affrontare i fantasmi del passato e ripercorrere gli eventi che l'hanno portata a diventare un'assassina al servizio del KGB.

Per affrontare una volta per tutte il suo passato, Natasha decide di abbandonare temporaneamente gli Avengers per riunirsi alla sua vecchia famiglia formata da Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) e Alexei Shostakov (David Harbour).

Il film è uscito al cinema mercoledì 7 luglio, mentre gli abbonati alla piattaforma streaming Disney Plus potranno acquistarlo nella sezione Premium on demand e vederlo in streaming da venerdì 9 luglio.

Qui sotto trovate il trailer ufficiale:

Come guardare Black Widow in streaming su Disney Plus