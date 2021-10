Apple Watch 7: un leak svela la possibile data di lancio

Anche se Apple Watch 7 è stato presentato insieme a iPhone 13 e iPad mini 6 a metà settembre, lo smartwatch di Cupertino non è ancora disponibile per l'acquisto. Per ora non abbiamo ricevuto conferme da Apple, ma sembra che la data di lancio sia ormai vicina.

Jon Prosser, un leaker molto conosciuto per la sua affidabilità, ha detto la sua sul sito Front Page Tech. Stando a quanto dichiara Prosser, molte fonti interne affermano che Apple Watch 7 uscirà "la prossima settimana", ovvero in una data compresa tra il 4 e il 10 ottobre.

Anche se Prosser è una fonte affidabile, ricordiamo al nostro pubblico che si tratta di indiscrezioni non confermate, e che non ci sono garanzie sulle date indicate dal leaker. Detto questo il sito AppleTrack, che si occupa di catalogare rumor e indiscrezioni relativi ai prodotti della Mela, ha dato un rating di 74.6% a Prosser, uno dei più alti in assoluto.

Apple Watch 7 (Image credit: Apple)

Probabilmente la data si riferisce all'inizio dei preordini, mentre per il lancio ufficiale, probabilmente, dovremo attendere la settimana successiva, ovvero l'11 ottobre.

Va specificato che Prosser stesso non sembra certo della data, e nel suo post ha lasciato spazio alla possibilità che Apple Watch 7 arrivi più avanti, ma comunque prima di novembre.

Apple potrebbe essersi presa qualche rischio optando per una data di lancio vicina al Black Friday 2021, ma del resto i prodotti della casa di Cupertino sono sempre andati a ruba indipendentemente dal periodo di uscita.

Di certo se Apple Watch 7 fosse uscito insieme ai nuovi iPhone 13 e a iPad Mini 6 sarebbe passato in secondo piano, mentre un lancio dedicato (come previsto da Apple) ne favorirà enormemente l'impatto mediatico.