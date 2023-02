Apple, entro un anno potremmo vedere i primi iPad Pro e MacBook OLED

Nonostante le voci che accennano allo sviluppo di iPad e MacBook OLED si susseguano da diversi anni, le notizie più recenti indicano che sarà il display mini-LED ad essere protagonista dell’immediato futuro dei dispositivi Apple.

Secondo la società di analisi Display Supply Chain Consultants (Fonte: The Elec (Si apre in una nuova scheda)), la domanda di pannelli mini-LED aumenterà nel 2024 per poi stabilizzarsi nel 2025 e oltre, quando Apple si orienterà verso i display OLED.

Questa tempistica è in linea con i precedenti leak, in cui si parlava di iPad Pro e MacBook dotati di OLED già nel 2024. Vale la pena notare, tuttavia, che i produttori di TV, tra cui Samsung, dovrebbero continuare a utilizzare la tecnologia mini-LED fino al 2027.

I display OLED presentano diversi vantaggi. Innanzitutto, sono più sottili e leggeri delle loro controparti mini-LED, il che offre ai produttori la libertà di creare design più eleganti per laptop e tablet. Inoltre, sono un'opzione più appropriata per i display pieghevoli, e si vocifera che Apple sia già al lavoro su un MacBook pieghevole da 20 pollici.

Display mini-LED di iPad Pro 12.9 (Image credit: Future)

Ma non si tratta solo di design: rispetto alle loro controparti mini-LED, i display OLED offrono un migliore rapporto di contrasto, migliori angoli di visione e, se abbinati a sfondi e temi scuri, un minore consumo della batteria, poiché i pixel sono illuminati singolarmente (senza bisogno di affidarsi a una retroilluminazione dedicata).

Apple utilizza la tecnologia OLED per i suoi migliori iPhone da diversi anni, il che ci dà un'idea del tipo di qualità dell'immagine che possiamo aspettarci da un iPad con questo schermo. Il passaggio alla tecnologia OLED per iPad e MacBook è stato più lungo perché la produzione di pannelli di dimensioni maggiori è più costosa, in particolare a causa dei vincoli tecnici di Apple. Si dice che l'azienda voglia utilizzare pannelli OLED con struttura tandem, che offrono una maggiore luminosità e un rischio molto più basso di burn-in dell'immagine (importante per computer/tablet che si intende portare avanti negli anni).

Apple Watch e iPhone: si punta al display micro-LED

La prossima generazione di Watch Ultra potrebbe avere un display micro-LED. (Image credit: Apple)

Molto diversa invece la situazione per quanto riguarda gli smartphone Apple e gli smartwatch. Secondo recenti indiscrezioni, il gigante tecnologico è intenzionato a portare i display micro-LED sui nuovi modelli di iPhone e Apple Watch a partire dal 2024.

Secondo Mark Gurman, esperto Apple di Bloomberg, la prossima generazione di display per Apple Watch sarà "progettata per offrire colori più brillanti e vibranti" e "far sembrare i contenuti come se fossero dipinti sul vetro".

In altre parole, il futuro degli iPhone e degli Apple Watch va in direzione di una maggiore luminosità, ed è logico che Apple voglia introdurre un iPad o un MacBook dotato di OLED nello stesso periodo del suo primo Apple Watch dotato di micro-LED.

Il 2024, quindi, ha tutte le carte in regola per essere un anno davvero significativo per le principali gamme di prodotti Apple, il che rappresenterebbe un cambiamento rinfrescante rispetto agli aggiornamenti tutt'altro che rivoluzionari che abbiamo visto negli ultimi due anni per iPhone 14 Pro Max, iPad Pro 12,9 (2022) e MacBook Air (M2, 2022), fatta eccezione per i processori.