Android TV diventa Google TV, aggiornamento gratis per tutti

Se avete un televisore o un box con Android TV presto arriverà un aggiornamento che trasformerà il sistema operativo in Google TV. Vale a dire il sistema operativo che ha fatto il suo debutto sulla nuova Chromecast con Google TV e che diversi produttori stanno installando di default sui nuovi modelli, come per esempio i nuovi TV Sony 2021.

Il cambiamento si traduce soprattutto in una nuova interfaccia e un nuovo sistema di raccomandazione, che dovrebbe rendere più semplice trovare qualcosa da guardare e orientarsi tra una scelta sempre più ampia di abbonamenti e contenuti.

La schermata principale mostra in alto una selezione di contenuti raccomandati, poi le app principali, poi altri contenuti raccomandati e la sezione "continua a guardare": Nell'insieme è un'interfaccia moderna e funzionale, più adatta alle esigenze moderne rispetto al classico Android TV.

Colonne portanti di questo nuovo software sono la lista personalizzata che ognuno di noi può crearsi e associare all'account Google, e la possibilità di integrare abbonamenti esistenti. In Italia, per ora, funziona con Disney+ e Netflix. Anche Prime Video in teoria ma il funzionamento in questo caso è "così così".

Aggiornamento per le TV esistenti

Chi ha un televisore Android riceverà la nuova interfaccia come aggiornamento nelle prossime settimane. La distribuzione è già iniziata in Stati Uniti, Francia e altre aree.

Se il vostro televisore è compatibile potrete provare anche voi Google TV. Tuttavia alcuni vecchi modelli magari sono un po' lenti nel cambiare canale, aprire un'applicazione, fare ricerche. Se lo schermo ancora vi piace, allora, magari potreste passare a una Chromecast con Google TV. Avreste la stessa esperienza e costerebbe molto, molto meno di un nuovo televisore.