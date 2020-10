AMD Ryzen 4000, Lisa Su conferma l'arrivo entro il 2020

Secondo il CEO di AMD, i processori desktop Ryzen 4000 basati sull'architettura Zen 3 sono pronti per essere lanciati entro la fine del 2020.

Lisa Su, in occasione dell'anniversario della terza generazione di Ryzen avvenuto un anno fa, ha pubblicato un messaggio su Twitter per celebrare il lancio delle nuove CPU Ryzen 3000 XT, e in un breve video ha indicato lo stato dei lavori dei processori Zen 3 .

Last year on 7/7 we launched our 7nm 3rd gen @AMDRyzen and @Radeon 5000 series together. Today we celebrate 7/7 with some new @AMDRyzen XT parts. Enjoy! pic.twitter.com/XJqzIcnJEEJuly 7, 2020

Alla fine del filmato, l'amministratore delegato afferma che: "i processori Zen 3 sono grandiosi, siamo sulla buona strada per il lancio entro la fine dell'anno e non vediamo l'ora di raccontarvi di più".

Ovviamente, ciò conferma quello che abbiamo sentito di recente da diversi rumors, incluso l' inizio della produzione di massa dei chip Ryzen 4000 , oltre ad essere in linea con la recente affermazione di AMD che colloca l'eventuale uscita di questi processori prima della fine del 2020. Questa scadenza è stata ripetuta nel corso dell'anno, ma sono sorti dei dubbi in seguito alla recente notizia di un eventuale ritardo che avrebbe spostato la data dell'annuncio all'inizio del 2021. Ora sappiamo sicuramente che non sarà così.

Nessuna data confermata

Naturalmente, non abbiamo nessuna informazione sulla data precisa della presentazione dei processori desktop Ryzen 4000, ma considerando tutti i vari rumors, settembre o ottobre potrebbero essere i mesi più probabili del lancio. In realtà si tratta solamente di varie ipotesi e vanno trattate come qualsiasi rumors che troveremo in giro per la rete.

Il fatto che Zen 3 venga raffigurata come una CPU "grandiosa" è certamente una notizia promettente, e il CEO di AMD difficilmente parlerebbe dei chip di prossima generazione in questo modo se non ci fosse una base di verità.

Per quanto riguarda i modelli 'XT' che sono il soggetto centrale del tweet di Lisa Su, abbiamo appena recensito sia l'AMD Ryzen 5 3600XT che l'AMD Ryzen 7 3800XT e non siamo rimasti colpiti dal miglioramento delle prestazioni offerto dalle nuove CPU. Tuttavia questi prodotti sono una bella spinta per coloro che stanno pensando di passare ai nuovi Ryzen 3000.

Detto questo, considerando che l'uscita di Ryzen 4000 è proprio dietro l'angolo, potrebbe valere la pena aspettare anche se si vuole acquistare Ryzen di terza generazione, poiché probabilmente si avranno forti sconti dopo la presentazione della quarta generazione di processori AMD. Come sempre, per le occasioni migliori si dovrebbero tenere d'occhio le nostre offerte sui migliori processori .

Via Wccftech