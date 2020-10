AMD Radeon RX 5000: Godfall e World of Warcraft Shadowlands potrebbero essere inclusi nel bundle

Un’indiscrezione relativa a del materiale promozionale indica che la nuova AMD Radeon RX 5000 potrebbe includere delle copie gratuite di Godfall e della nuova espansione di World of Warcraft: Shadowlands.

Si tratterebbe del nuovo bundle di AMD chiamato ‘Raise the Game’, stando al leak pubblicato da Videocardz. Il sito ha recentemente pubblicato un’altro leak simile che vede il nuovo Assassin’s Creed Valhalla incluso nelle nuove CPU Ryzen 3000 (e Ryzen ‘XT’, prossimi all’uscita).

Chi acquisterà le schede video Radeon RX 5700 XT, RX 5700 e RX 5600 XT otterrà automaticamente una copia di Godfall e della nuova espansione di World of Warcraft: Shadowlands. Chi invece acquisterà una RX 5500 XT otterrà solamente una copai di Godfall.

Loot slasher, nel vero sensa della parola

Nel caso ve lo siate perso, Godfall è un action RPG in terza persona che finora ha fatto molto clamore, in uscita a per PS5 e PC tramite lo store di Epic Games entro la fine del 2020. Non sappiamo ancora molto in merito al gioco, se non che appartiene al genere “loot slasher”, insieme a Diablo, Destiny, Anthem e Borderlands.

Shadowlands è l’ottava e più recente espansione del celebre franchise World of Warcraft, in uscita a Novembre di quest’anno. L’espansione prevede una nuova storyline, nuovi raid e dungeon e nuove interessanti features, quali Torghast, la Torre dei Dannati e la compatibilità con la tecnologia ray-tracing.

Videocardz ha menzionato che la campagna promozionale delle schede video RX 5000 potrebbe iniziare il 7 luglio, insieme a quella relativa alle CPU Ryzen 3000, ossia quando saranno disponibili le nuove CPU Ryzen XT. Come sempre, finchè fonti ufficiali non confermeranno queste notizie, non possiamo essere completamente sicuri della loro autenticità nonostante si tratti di leak piuttosto verosimili.