AMD: il CEO Lisa Su terrà un keynote al CES 2021

La CTA ha annunciato che il CEO di AMD Lisa Su terrà un keynote in occasione del CES 2021, che si terrà in forma completamente digitale.

Il keynote di Su, che aveva tenuto un discorso anche al CES dello scorso anno, sarà incentrato sul "futuro della ricerca, dell'educazione, del lavoro, dell'intrattenimento e del gaming, nonchè su nuove soluzioni ad alte prestazioni di computer grafica".

Questo suggerisce che in arrivo ci saranno novità in ambito CPU e GPU. Non si sa con esattezza cos'ha in serbo per noi AMD per gennaio, soprattutto considerando che l'azienda terrà un evento virtuale il 28 ottobre durante il quale ci aspettiamo che vengano presentate le tanto attese schede grafiche Big Navi basate su architettura RDNA 2 e i processori desktop Ryzen 4000 basati sulla nuova architettura Zen 3.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Team Red avrebbe in serbo per noi varie novità nel 2021, tra cui le APU della serie Ryzen 5000 "Cezanne", destinate all’ambito desktop e notebook, e “Van Gogh”, progettate per i dispositivi a basso consumo energetico.

Entrambe dovrebbero arrivare all'inizio del 2021, quindi ha perfettamente senso pensare che potrebbero essere presentate da Su al CES di gennaio 2021.

Lisa Su afferma che "la tecnologia AMD continua a essere il cuore di tantissimi prodotti e servizi attualmente più popolari tra i consumatori. Man mano che ci spingiamo a migliorarci sempre di più, ci espandiamo nel mondo dei PC, del gaming e dei servizi online".

"Non vedo l'ora di condividere le entusiasmanti novità tecnologiche con voi al CES 2021, e cosa significheranno per il modo in cui viviamo, lavoriamo, impariamo e giochiamo".