Le Nvidia RTX 5000 ci obbligheranno a cambiare alimentatore?

Le schede grafiche Blackwell di nuova generazione di Nvidia potrebbero consumare una buona parte di energia in più rispetto alle attuali GPU Lovelace, se si crede ai rumor.

Non si tratta di una fuga di notizie diretta, ma di una fonte anonima che ha diffuso la notizia tramite un leaker hardware, ma sembra che si tratti di un errore commesso dal produttore di alimentatori Seasonic.

Seasonic, un nome affidabile nel mercato degli alimentatori, ha un calcolatore di watt sul suo sito web che consente di inserire tutti i componenti del PC per ottenere un risultato sul consumo totale di energia. In questo modo si conosce il fabbisogno approssimativo di wattaggio del computer e Seasonic può consigliare gli alimentatori che vende in grado di soddisfare tale fabbisogno.

L'aspetto interessante è che Seasonic elencava le GPU Blackwell di Nvidia come opzioni in questo calcolatore di watt - anche se ora sono state rimosse - e dopo aver eseguito un calcolo e averlo salvato, Seasonic lo fornisce come download di un file di testo.

Il problema si fa ancora più interessante: in quel file di testo sono stati forniti i TDP delle schede grafiche RTX 5000, dalla RTX 5090 fino alla RTX 5050. Sembra quindi che si tratti di una fuga di informazioni accidentale, relativa a questi dati di consumo energetico tramite il calcolatore (come notato da VideoCardz e Olrak29 su X).

Se le informazioni sono corrette - e potrebbero non esserlo - l'ammiraglia RTX 5090 è specificata a 500W, ovvero 50W in più rispetto alla RTX 4090.

Il resto della gamma è testimone di aumenti più contenuti, pari a 30W per la RTX 5080 (con un TDP apparente di 350W), mentre la RTX 5070 aumenta di 20W rispetto al suo predecessore (con un TDP di 220W). L'aumento più consistente di tutti è quello della RTX 5060, con un incremento di 55 W (a 170 W). La RTX 5050, di cui non esiste un equivalente per desktop per Lovelace, si parla di 100W.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tutte queste schede grafiche sembrano destinate a utilizzare il connettore di alimentazione a 16 pin.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Analisi: si stanno diffondendo un sacco di indiscrezioni

Cosa significa tutto questo per le GPU di nuova generazione di Nvidia? Tanto per cominciare, è il momento di fare un controllo della realtà, perché Seasonic potrebbe aver inserito dei dettagli placeholder per queste schede grafiche RTX 5000, oppure potrebbe aver utilizzato informazioni fornite da Nvidia qualche tempo fa che non sono più corrette. Siate consapevoli che i wattaggi forniti potrebbero non essere attinenti.

Supponendo che queste specifiche di potenza siano corrette, non è una vera sorpresa che la RTX 5090 possa consumare 50W in più rispetto al suo predecessore. Dopotutto, abbiamo sentito speculazioni sul fatto che l'ammiraglia della prossima generazione possa aumentare le prestazioni del 50%, o addirittura del 70%, rispetto alla RTX 4090, con velocità di clock che potrebbero essere aumentate di molto (e intendiamo dire di parecchio), quindi ovviamente tutto ciò si rifletterà in un aumento della richiesta di energia, giusto? Dopotutto, Nvidia non può fare molto con i guadagni di efficienza generazionali, non è vero?

In effetti, se alcune delle indiscrezioni di cui sopra fossero vere, un aumento di soli 50 W per l'ammiraglia Blackwell sarebbe davvero un buon risultato. Ciò che è un po' strano, tuttavia, è che un'altra voce di corridoio è stata diffusa di recente, secondo la quale la RTX 5090 sarà molto più sottile, andando in contrasto con quanto detto sopra. Sembra evidente che alcune fonti non fossero corrette, a meno che Nvidia non abbia davvero fatto qualche miracolo dietro le quinte.

Se ricordate, le RTX 5090 e 5080 sono le GPU Blackwell di cui si vocifera l'arrivo quest'anno, mentre le RTX 5070 e inferiori non arriveranno prima del 2025, e forse nemmeno all'inizio del prossimo anno, sempre secondo alcune voci. Considerando che il loro arrivo è ancora lontano, prenderemmo i dati relativi all'utilizzo di energia per le schede grafiche RTX 5070 e 5060 con ancora più fiducia: la verità è che Nvidia stessa potrebbe non aver ancora capito con quanta energia rifornire queste GPU. Tuttavia, se la RTX 5060 aumenterà come suggerito, la situazione sarà davvero sorprendente e, in questo caso, potrebbe rappresentare un notevole upgrade rispetto alla 4060.

Un'ultima osservazione sul connettore di alimentazione a 16 pin: l'utilizzo di questo connettore per l'intera gamma RTX 5000 è una voce che abbiamo già sentito in passato. Perché Nvidia dovrebbe farlo? Essenzialmente perché questo è destinato a diventare il nuovo standard del settore (la sua incarnazione più sicura, cioè il connettore 12V-2x6, rispetto all'iniziale 12VHPWR). È quindi logico che il Team Green adotti connettori a 16 pin per standardizzare i progetti delle schede e risparmiare sui costi della catena di fornitura.

Il problema per i consumatori, tuttavia, è che con i vecchi alimentatori sarà necessario un adattatore per far funzionare il nuovo connettore a 16 pin, il che farà lievitare il prezzo dell'acquisto di una delle migliori nuove GPU, non l'ideale quando si tratta di un modello più economico come la RTX 5060, o addirittura la RTX 5050 economica, se fosse reale.

Il consumo di energia aggiuntivo, ovviamente, aumenterà i costi di gestione nel tempo (consumo di elettricità) e i TDP più elevati per schede come la RTX 5060 potrebbero anche spingere i clienti a un aggiornamento dell'alimentatore (potenzialmente con ancora più costi e problemi). Non lasciamoci trasportare da queste speculazioni, però, perché come già detto, soprattutto nella parte bassa della gamma Blackwell, non siamo affatto convinti di questi numeri.