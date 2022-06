Amazon Kindle Color: tutto quello che sappiamo

Presto potremmo vedere un Kindle Color con lo schermo a colori, grazie a un nuovo pannello sviluppato da E Ink (il produttore che si occupa dei display dei Kindle attualmente in commercio).

Uno schermo a colori apporterebbe miglioramenti non indifferenti all'e-reader Amazon, che diventerebbe uno degli strumenti migliori per leggere ad esempio fumetti in formato digitale.

Amazon non ha ancora ufficializzato l'uscita di un Kindle Color, ma ci aspettiamo che lo faccia in un futuro non molto distante. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro Kindle a colori, le novità che ci aspettiamo e le nostre previsioni.

Amazon Kindle Color: dritto al punto

Cos'è? Una versione a colori del Kindle

Una versione a colori del Kindle Quando esce? Non prima del 2023

Non prima del 2023 Quanto costa? Forse una via di mezzo tra Kindle Paperwhite e Oasis

Amazon Kindle Color: uscita

Ad aprile 2022 E Ink aveva annunciato il nuovo pannello a colori Gallery 3, che come una stampante utilizza inchiostro ciano, magenta, giallo e bianco per creare un'immagine non monocromatica. Da allora, in molti si sono chiesti se presto vedremo un nuovo Kindle a colori.

Questo non è il primo pannello a colori creato dall'azienda, ma E Ink ha spiegato che l'ultimo modello è più reattivo ai comandi touch, offre una risoluzione superiore e si aggiorna più velocemente.

Un'altra ragione che ci porta a credere all'arrivo di un Kindle a colori è l'acquisto e l'integrazione da parte di Amazon di ComiXology. Naturalmente, i fumetti sono già supportati dai Kindle in bianco e nero attualmente in commercio e dai tablet Amazon Fire, ma l'esperienza non è ottimale in nessun caso.

(Image credit: Future)

L'inchiostro monocromatico dei Kindle non rende giustizia all'artwork, e leggere dallo schermo di un tablet affatica l'occhio e non è la soluzione ottimale in tutte le situazioni.

Sicuramente i tempi sono maturi per un Kindle a colori, più versatile e dalla qualità migliorata. Ma quando uscirà?

Alcuni sostengono che il prossimo Kindle Oasis 2022 sarà il primo con schermo a colori, anche se personalmente riteniamo che Amazon rilascerà una nuova versione di Kindle tradizionale quest'anno. Un'uscita nel 2022 sembra troppo ottimistica per il Kindle a colori, il cui pannello è stato annunciato solo poche settimane fa.

Per queste ragioni, Kindle Color potrebbe uscire nel 2023 nella migliore delle ipotesi, ma forse anche più avanti.

Kindle Unlimited, 3 mesi gratis per chi ha Amazon Prime

Amazon Kindle Color: prezzo

É difficile stimare quanto potrebbe costare Kindle Color, ma ci aspettiamo che il prezzo sarà più alto rispetto ai Kindle classici.

Il prezzo di Kindle Oasis con 32GB di memoria e 4G è di 339,99€. Non saremmo sorpresi se Kindle Color costasse almeno tanto quanto Oasis, vista la novità importante dello schermo a colori.

The Amazon Kindle Oasis ereader (Image credit: Amazon)

Nella migliore delle ipotesi, il prezzo di Kindle color potrebbe situarsi tra Kindle Paperwhite (che con 8GB di memoria costava al lancio 109€ con pubblicità) e Kindle Oasis. Un prezzo che si aggira sui 200€ sarebbe l'ideale, anche se temiamo che sarà più costoso.

Amazon Kindle Color: cosa ci aspettiamo

1. Ricarica wireless

La ricarica wireless ormai è diventata lo standard negli ultimi anni, quindi ci aspettiamo che faccia il suo debutto anche sui Kindle. Sarebbe una soluzione molto più comoda, oltre che moderna.

2. Un modello meno costoso dell'edizione Signature

Il primo Kindle a colori sarebbe l'e-reader più impressionante mai creato, e c'è la possibilità che Amazon ne rilasci una versione ricca di funzioni normalmente riservate per le più costose edizioni Signature. Questo renderebbe sicuramente il nuovo Kindle Color migliore, ma anche più costoso.

Già lo schermo a colori di per sè sarebbe un'aggiunta importante, e sicuramente in molti si accontenterebbero di questa novità in cambio di un prezzo più abbordabile.

3. Pagine che girano più velocemente

C'è senz'altro un dettaglio da migliorare sui Kindle, anche sui modelli più recenti, ed è la velocità con cui girano le pagine. La situazione è leggermente migliorata negli ultimi anni, ma da un dispositivo più moderno ci aspettiamo prestazioni adeguate.

The Amazon Kindle Paperwhite ereader (Image credit: Amazon Kindle)

4. Una buona connessione

Attualmente i Kindle sono compatibili con la vecchia rete 2.4Ghz, più lenta, e ci piacerebbe che i prossimi Kindle possano connettersi a Internet come si deve. Ci auguriamo che il nuovo Kindle Color supporti il Wi-Fi 5Ghz per scaricare e leggere gli ebook ovunque e senza problemi.

5. Un design migliore per la libreria

Un Kindle a colori si merita una libreria ampia e ben organizzata. Oltre ai libri, c'è chi vorrà scaricare fumetti e fotoromanzi.

In questo caso, Amazon dovrà migliorare il design della libreria, che attualmente risulta piuttosto confusionaria e disorganizzata anche con la creazione di raccolte e i filtri, che purtroppo sono anche poco intuitivi da usare. Non c'è neanche un modo per trovare i libri letti solo a metà, che vengono catalogati automaticamente tra quelli non letti.

Un Kindle Color dovrà essere più semplice e intuitivo da utilizzare, oltre che meglio organizzato.