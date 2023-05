Questa VPN ha una soluzione per continuare a condividere l'account Netflix

La condivisione password Netflix a pagamento è stata estesa ad altri Paesi in tutto il mondo il 23 maggio, e probabilmente presto la novità si diffonderà ulteriormente.

Al momento in cui scriviamo, gli utenti che condividono l'abbonamento al di fuori del proprio nucleo familiare in Italia, negli USA e in altri Paesi europei, asiatici e dell'America del Sud hanno già ricevuto la famosa e-mail di avvertimento. Netflix offre due opzioni: cacciare gli amici dal proprio account o aggiornare l'abbonamento Netflix pagando un costo aggiuntivo per ogni nuovo membro extra.

Nessuna delle due opzioni è ideale per chi era abituato a condividere liberamente un account per accedere al servizio streaming. Fortunatamente, una delle migliori VPN più popolari in circolazione ha una soluzione a questo problema. Continuate a leggere e vi spiegheremo come la funzione Meshnet di NordVPN potrebbe permettervi di guardare contenuti in streaming ovunque e senza limiti.

Come connettersi al Wi-Fi dei vostri amici con NordVPN

Chi è già pratico con il mondo delle reti private virtuali sa già che una VPN è un software di sicurezza utilizzato per nascondere l'indirizzo IP degli utenti per migliorare la privacy o per aggirare le restrizioni geografiche online. Quest'ultimo è esattamente il motivo per cui le migliori VPN per Netflix sono diventate sempre più popolari tra gli utenti che desiderano continuare a seguire le loro serie TV Netflix preferite anche all'estero.

Tuttavia, se un servizio vieta la condivisione dell'account, non è sufficiente connettersi a un server situato nello stesso Paese in cui è stato emesso l'abbonamento. Per continuare ad accedere all'account Netflix di un amico è necessario navigare con la stessa connessione Internet e con un IP specifico.

NordVPN Meshnet consente agli utenti di creare una rete mesh in cui fino a 60 dispositivi possono essere connessi contemporaneamente allo stesso Wi-Fi. È perfetto per i team che lavorano da remoto o, come in questo caso, per accedere a servizi online che applicano restrizioni basate sull'indirizzo IP.

In parole povere, Meshnet risolve il problema della necessità che dispositivi diversi siano fisicamente presenti nello stesso luogo per avere la stessa copertura Wi-Fi e lo stesso indirizzo IP.

NordVPN Meshnet funziona instradando il traffico tra i diversi dispositivi collegati alla rete mesh. Ciò significa che non solo tutti sembreranno navigare dallo stesso indirizzo IP, ma la connessione tra i dispositivi sarà anche crittografata per una maggiore privacy e sicurezza.

Anche l'attivazione di questa funzione è piuttosto semplice. Dopo aver effettuato l'accesso all'app NordVPN, è sufficiente accedere alla scheda Meshnet per inviare inviti ad altri amici con abbonamenti NordVPN attivi. In alternativa, è possibile connettersi al dispositivo di un amico nel pannello delle connessioni.

Tutti i dispositivi che supportano l'app NordVPN, compresa Android TV, possono essere collegati come dispositivi esterni. Mentre solo i dispositivi Windows, macOS e Linux possono essere utilizzati come nodi di uscita, presto dovrebbero essere disponibili anche altri sistemi operativi.

Le cose migliorano ulteriormente se si considera che Meshnet è ora un servizio completamente gratuito per tutti gli abbonati a NordVPN.

Other NordVPN Meshnet use cases

Oltre ad aiutare gli utenti ad accedere ai servizi che applicano restrizioni basate sull'indirizzo IP, Meshnet ha molti altri vantaggi.

"All'inizio, la maggior parte degli utenti era costituita da appassionati di tecnologia, ma a poco a poco un numero sempre maggiore di persone ha scoperto le funzionalità e i modi più convenienti per utilizzare Meshnet, dal gaming all'accesso ad altri dispositivi da remoto", ha dichiarato a marzo Vykintas Maknickas, responsabile della strategia prodotto di NordVPN

Ecco come potreste usare Meshnet: