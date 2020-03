Il mio televisore non ha Disney+, come posso fare?

L’arrivo di Disney+ è alle porte: il 24 marzo si sta avvicinando, e Disney+ giungerà proprio in concomitanza con la quarantena che affligge tutta Italia da qualche giorno.

Il modo migliore per non annoiarsi in questi giorni in cui non si ha la possibilità di uscire da casa è guardare film e serie TV in streaming: è già possibile pre-ordinare l’abbonamento annuale a Disney Plus e risparmiare 10 euro se vi abbonate prima del 24 marzo.

Il prezzo di listino è di 69,99 euro all'anno, prenotando oggi però il primo anno vi costerà solo 59,99 euro. Avrete un intero anno di streaming di contenuti dell’universo Disney, Marvel, Fox, Pixar, Star Wars e National Geographic, nuove serie televisive originali e molto altro ancora, a un prezzo nettamente inferiore rispetto a molte altre piattaforme di streaming famose.

Disney+: 10 euro di sconto sul primo abbonamento annuale Fino al giorno prima del lancio, potete risparmiare 10 euro scegliendo l’abbonamento annuale di Disney Plus. Questa offerta scade il 23 marzo e offre 12 mesi di streaming di contenuti Disney sia vecchi che nuovi. Gli sconti Disney Plus non saranno così frequenti, quindi agite velocemente e approfittatene.Vedi offerta

Dal momento che non in tutte le case sono presenti Smart TV di ultima generazione, molti utenti non potranno usufruire di questo servizio affidandosi esclusivamente al loro televisore. Ma non preoccupatevi, questa non è l’unica soluzione: è possibile vedere Disney+ anche tramite altre piattaforme e dispositivi.

Amazon Fire TV Stick

(Image credit: Shutterstock)

Il primo è Amazon Fire TV Stick , che dà la possibilità di rendere tutti i televisori Smart TV, anche i più obsoleti, rendendo possibile il collegamento a Internet, con accesso a Youtube, Prime Video , Netflix e tutte le altre piattaforme per contenuti in streaming.

Tutto questo è possibile grazie a una semplice porta HDMI, che permette il collegamento di Fire TV Stick con il televisore, rendendolo a tutti gli effetti uno Smart TV di ultima generazione.

Sky e il decoder SkyQ

(Image credit: Future)

In molte case è presente Sky, che ha recentemente annunciato un accordo pluriennale con Disney molto simile a quello stretto in precedenza con Netflix: sarà infatti possibile usufruire dei contenuti di Disney+ tramite il proprio abbonamento Sky Q.

Apple TV

(Image credit: Apple)

In questa lista non poteva mancare AppleTV, che garantisce il supporto di Disney+ per tutti i dispositivi dalla quarta generazione in su compatibili con una versione di tvOS 11 o superiore.

Nvidia Shield, PS4 e Xbox

(Image credit: Future)

Nvidia Shield, PS4 e Xbox offriranno il supporto all’app di Disney+, rendendo la vostra TV compatibile al 100% con il servizio per lo streaming.

Tim Vision

In seguito all’accordo tra Tim e Disney, sarà possibile usufruire della piattaforma Disney+ in abbinamento alle offerte per la linea a banda larga di TIM.

Questa esclusiva italiana di TIM permetterà a molti utenti di utilizzare Disney+ senza problemi dovuti a compatibilità e costi di servizi extra.

Smartphone e Tablet

(Image credit: Disney)

Tutti disponiamo di un dispositivo con sistema operativo iOS o Android, che sia il nostro smartphone o un tablet . Attraverso questi dispositivi sarà infatti possibile utilizzare i servizi offerti da Disney+ tramite l’app anche in totale mobilità, oppure trasmettere i contenuti direttamente sul nostro televisore se disponete di un dispositivo Chromecast.

PC e notebook

Per chi non ha uno Smart TV è possibile anche usufruire del servizio di Disney+ semplicemente collegando il buon vecchio PC al televisore attraverso un cavo HDMI o uno streaming WiFi e accedendo tramite Browser Web. Semplice e veloce!

Raspberry Pi

Per i più smanettoni è possibile accedere tramite Browser Web al servizio di streaming di Disney+, ma da Raspberry invece che dal vostro PC. Con meno di 60€ potrete creare un mini PC da lasciare sempre collegato al televisore del soggiorno, in grado di connettersi a Internet e rendere il vostro TV oltre che smart un vero e proprio PC per giocare, navigare e guardare i servizi di streaming in totale comodità.

Il Raspberry occupa circa lo spazio di un mazzo di carte, ma potrebbe aprirvi un mondo di nuove possibilità.