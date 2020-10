In molti si lamentano di non avere più il tempo necessario per leggere un libro. Se anche voi vi sentite allo stesso modo, sappiate che al giorno d'oggi non è più necessario rinunciare alle proprie letture preferite, anche se conducete una vita frenetica.

Scaricare e ascoltare gli audiolibri è la soluzione perfetta per chi non riesce a ritagliarsi il tempo di leggere con regolarità. Gli audiolibri esistono da anni, ma la loro popolarità è cresciuta solo negli ultimi tempi, complice anche il lungo periodo di lockdown da poco terminato in cui molti erano alla ricerca continua di un nuovo modo per passare il tempo.

Si possono scaricare e ascoltare gli audiolibri su svariate piattaforme, che offrono una moltitudine di opzioni che li rende accessibili per chiunque, da qualunque luogo si desideri e con qualunque tipo di dispositivo.

Se vi state chiedendo come scaricare e ascoltare gli audiolibri, qui sotto troverete una lista di tutti i migliori servizi disponibili.

Come scaricare e ascoltare gli audiolibri: i migliori servizi

Audible

Audible è il servizio Amazon che offre oltre 60.000 audiolibri, podcast e serie originali. L'iscrizione è gratis per i primi 30 giorni, mentre dopo il prezzo è di 9,99€ al mese. La cifra verrà addebitata automaticamente allo scadere della prova gratuita, ma ricordate che l'abbonamento si può cancellare in qualsiasi momento.

L'accesso a tutto il catalogo è illimitato anche durante la prova gratuita, e Audible è disponibile su tutti i dispositivi, anche senza connessione.

C'è una nuova offerta per i clienti Amazon Prime che vogliono provare Audible, valida solo fino al 12 ottobre 2020. Questa promozione vi permette di iscrivervi gratis per 30 giorni e poi risparmiare il 20% per 12 mesi sull'abbonamento al servizio, spendendo 7,99€ al mese invece che 9,99€. Se siete interessati, ecco come iscriversi ad Amazon Prime.

Su Audible troverete di tutto, dai grandi classici ai libri per ragazzi, dai podcast scientifici ai corsi di lingua, oltre a titoli famosissimi come l'intera serie di Harry Potter letta dalla voce di Francesco Pannofino. Qui potete trovare inoltre tutte le prossime uscite su Audible, per non non rischiare di perdervi nulla.

Utilizzare Audible è semplicissimo: è sufficiente iscriversi o entrare con il proprio account Amazon, scaricare l'app su smartphone, tablet, smartwatch e/o PC e scegliere il titolo che preferite per iniziare ad ascoltare il vostro primo audiolibro. Potete scaricare tutti i titoli che volete per ascoltarli anche offline.

Storytel

Storytel è un servizio simile ad Audible. Sulla piattaforma sono disponibili più di 100.000 audiolibri e podcast, senza limiti di ascolto.

Purtroppo si può usufruire della prova gratuita per solo 14 giorni, e poi il costo dell'abbonamento è di 9,99€ al mese. Il vantaggio è che con lo stesso account possono ascoltare simultaneamente due utenti, uno con account Unlimited e uno con account Kids con accesso limitato solo al catalogo per bambini.

Tramite le impostazioni si possono scegliere diverse lingue, potrete quindi con facilità selezionare quella che preferite per ascoltare i vostri audiolibri preferiti in qualunque lingua vogliate tra quelle disponibili.

Grazie alla Modalità Sonno, sarà facile trovare il punto in cui siete arrivati anche se vi addormentate. Potete mettere nei vostri libri preferiti tutti i segnalibri che volete, per essere certi di ritrovare un punto particolarmente interessante o riprendere l'ascolto da dove vi eravate fermati. Si può inoltre impostare la velocità di lettura preferita, rallentandola o velocizzandola rispetto alla velocità standard di 0,75x.

Tramite l'app, scaricabile su qualunque dispositivo, potrete ascoltare gli audiolibri anche in modalità offline.

Spotify

Spotify è una piattaforma conosciuta principalmente per l'ascolto di musica in streaming, e non tutti sanno che vi si trovano anche molti audiolibri e podcast.

L'abbonamento tradizionale a Spotify Premium costa 9,99€ al mese, ma ci sono molte altre offerte che potete visionare qui e vi permettono di risparmiare su abbonamenti multipli, per famiglie o per studenti.

Abbonarsi permette di ascoltare tutta la musica e gli audiolibri che volete senza interruzioni pubblicitarie, anche offline, e di riprodurre i brani on-demand, requisito indispensabile per ascoltare e scaricare gli audiolibri da Spotify.

Tutti gli audiolibri presenti sulla piattaforma si trovano nella sezione Podcast, dove il materiale è suddiviso in categorie. Non vi resta che scegliere i vostri brani preferiti e premere il pulsante Segui per aggiungerle al vostro catalogo personale e raccogliere tutto nello stesso posto.