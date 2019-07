50 trucchi per MacOS

Quando copiate il testo da alcune applicazioni, specialmente dal web, vi capiterà di copiarne anche la formattazione, come le dimensioni del testo, la scelta del font e così via. Incollando questo testo in alcuni campi, come ad esempio in un'e-mail, non avrà un bell'aspetto e sistemarlo potrebbe rivelarsi più difficile di quanto pensiate.

Per incollare il testo senza la sua formattazione originale (in modo che formatti allo stesso modo del documento nel quale state incollando), invece di premere Comando + V, premete Opzione + Maiusc + Comando + V. Microsoft Word ha in effetti un'opzione di menu "Incolla speciale..." (o "Incolla e abbina stile") per fare la stessa cosa.