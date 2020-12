I migliori editor PDF gratuiti del 2020: modificate i documenti PDF senza costi

I migliori editor PDF gratuiti vi permetteranno di modificare i documenti PDF facilmente e senza costi.

Un editor PDF gratuito consente di modificare immagini e testo negli omonimi file senza la necessità di convertirli in un formato diverso o di pagare un costoso software dedicato. In questa guida, abbiamo raccolto cinque delle migliori opzioni gratuite sul mercato.

Che li usiate per lavoro, scuola o uso generale, i file PDF sono un modo fantastico per condividere le informazioni. Il bello dei documenti PDF è che il loro contenuto non cambia, indipendentemente dal tipo di programma che si usa per aprirli o dal dispositivo su cui li si visualizza; Ciò li rende ideali per condividere informazioni importanti che potrebbero essere soggette a interpretazioni errate, se lo stile o la formattazione del documento venissero modificati.

E il Black Friday? Se avete bisogno di più funzionalità di quelle offerte dagli strumenti di questa guida, date un’occhiata al sito di Adobe, poiché talvolta offre sconti speciali su determinati abbonamenti, in particolare durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday. Vi informeremo di tutte le migliori offerte del Black Friday, quindi restate sintonizzati con TechRadar per tutte le novità.

L'unico problema è che non ci sono molti editor PDF gratuiti: Adobe, il creatore del formato PDF, possiede ancora alcune tecnologie e i diritti a esso associati. L’azienda addebita ai produttori di software una commissione per lavorare con i PDF, motivo per cui la maggior parte dei programmi può salvare i documenti in PDF, ma non può modificarli.

Siccome non ci sono molti editor di PDF gratuiti, molti utenti non sanno nemmeno della loro esistenza; di conseguenza, abbiamo deciso di stilare un elenco dei migliori editor di PDF gratuiti disponibili.

Il miglior editor PDF in questo momento è Adobe Acrobat Pro DC Non è gratuito, ma se avete bisogno di modificare e creare PDF per lavoro, è il software che fa per voi, inoltre funziona sia su desktop che mobile.

I migliori editor PDF gratuiti:

(Image credit: SmallPDF)

1. Smallpdf Un pratico editor PDF gratuito basato su cloud Sistema operativo: Windows, macOS, Linux (in browser) Visit site Molti strumenti Basato su cloud Convertitore da PDF a Word Prova gratuita limitata

Smallpdf presenta un’interfaccia utente intuitiva che consente di aggiungere testo e immagini ai file PDF. Il software consente di aggiungere una firma elettronica, commenti ed evidenziare il testo.

Smallpdf supporta anche molti strumenti di modifica per i PDF, come la possibilità di convertire i suddetti file in formati più facili da modificare (Word e Powerpoint); inoltre, potete risparmiare spazio unendo singoli documenti PDF in un unico file.

Forse, l’aspetto migliore di Smallpdf è che è basato su cloud; in altre parole, potete usarlo da qualsiasi dispositivo supportato, visitando il relativo sito web e trascinando un PDF nel browser.

Non lasciatevi scoraggiare dalla richiesta iniziale sulla "prova gratuita": serve solo a installare il programma Smallpdf Desktop per la modifica offline.

Leggi la nostra recensione completa su SmallPDF

(Image credit: PDF-XChange)

2. PDF-XChange Editor Un altro eccellente strumento per modificare il testo nei PDF, con OCR integrato Sistema operativo: Windows visit website Riconoscimento ottico dei caratteri Modifica del testo Divide ed estrae pagine Documenti con filigrane

PDF-XChange Editor è un programma di modifica PDF gratuito per Windows, sviluppato da Tracker Software. L'interfaccia è più complessa rispetto a quella di Smallpdf, ma offre un facile accesso a molte funzioni utili come il timbro, utile per contrassegnare i documenti come "Scaduti" o "Approvati".

La maggior parte degli utenti sarà felice di sapere che PDF-XChange Editor supporta il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR); ciò significa che se il documento PDF originale è una fotocopia, PDF-XChange riconoscerà comunque il testo e consentirà di modificarlo. Inoltre, PDF-XChange Editor è in grado di riformattare il testo e persino di convertirlo in caratteri che non sono già caricati sul computer.

Come Smallpdf, il software può unire o dividere i singoli file PDF. L'unico svantaggio di questo potente editor è la filigrana: se non siete registrati alla versione Pro, sul file verrà applicata una piccola filigrana "Created with PDF-XChange Editor".

Leggi la nostra recensione completa su PDF-XChange Editor

(Image credit: PDFescape)

3. PDFescape Ideale per modificare file PDF più piccoli Sistema operativo: Windows, macOS, Linux (in browser) Visit site Nessun account necessario Facile unione dei documenti Limite di dimensione del file di 10 MB L'editor desktop è solo a pagamento

PDFescape può modificare i PDF online o tramite un'applicazione desktop; quest’ultima è la più potente delle due, in quanto supporta le modifiche al contenuto PDF preesistente e consente di acquisire documenti cartacei. Tuttavia, solo la versione online di PDFescape è gratuita.

PDFescape online offre molte utili opzioni di modifica dei PDF, come la possibilità di prendere appunti a mano libera e uno strumento per aggiungere link URL cliccabili ai documenti; inoltre, consente di aggiungere, ruotare e annotare le pagine.

L'unico grande difetto di questo editor è che non consente di caricare documenti di dimensioni superiori a 10 MB. Tuttavia, una normale pagina PDF in formato A4 occupa circa 100 KB, quindi ciò non dovrebbe causare problemi a meno che non stiate modificando un libro.

Leggi la nostra recensione completa su PDFescape

(Image credit: Sejda)

4. Sejda Modifica PDF con un'interfaccia intuitiva nel cloud Sistema operativo: Windows, macOS, Linux (in browser) Visit site Nessun account necessario Interfaccia semplice Limiti di dimensione del file Il premio è costoso

I file PDF sono un buon modo per archiviare informazioni professionali o finanziarie, poiché presentano dati sensibili. Sejda è un editor PDF online gratuito che cancella tutti i file caricati sul server dopo cinque ore.

A parte la sicurezza, Sejda è una buona scelta se cercate un editor PDF gratuito e con un'interfaccia intuitiva: c’è un’unica barra con tutte le opzioni di modifica necessarie per aggiungere testo, link, immagini e firme.

Quando avete finito di modificare un documento, dovete solo fare clic sul pulsante "Applica modifiche" e salvare il prodotto finito nel vostro account Google Drive, in Dropbox o in locale.

Sejda ha alcuni limiti, ma non sono tali da causare problemi all’utente medio: potete eseguire solo tre attività e caricare 50 MB o 200 pagine ogni ora.

Leggi la nostra recensione completa su Sejda

(Image credit: PDFsam)

5. PDFSam Basic Un editor per utenti occasionali Sistema operativo: Windows, macOS, Linux Visit site Semplice da usare Non è necessario caricare file Nessuna pubblicità Poche funzionalità

Spesso, l'unica cosa di cui gli utenti hanno bisogno è dividere un PDF in più documenti, unire più pagine insieme o modificarne l'orientamento; ciò accade spesso se lavorate con documenti cartacei scansionati. Se questo è il vostro problema, PDFsam Basic è lo strumento perfetto per voi: è un'app desktop leggera che vale la pena installare proprio per queste situazioni.

A differenza di alcuni dei software di cui sopra, non consente di modificare il contenuto dei PDF, ma dividerli e combinarli è un gioco da ragazzi: basta selezionare l'intervallo di pagine e via. Non ci sono filigrane di cui preoccuparsi e non dovete caricare documenti (potenzialmente sensibili) su cloud.

Durante l'installazione, vi verrà chiesto se desiderate installare una versione di prova di PDFsam Enhanced (versione a pagamento), ma è sufficiente rifiutare.

Leggi la nostra recensione completa di PDFsam Basic

Qual è il miglior editor PDF gratuito?

La scelta dell’editor PDF gratuito da scaricare dipende da diversi fattori; vi consigliamo di riflettere su quali modifiche dovete eseguire sui file PDF. Se dovete aggiungere informazioni a un modulo, avrete bisogno di un editor di base che supporti l'inserimento di testo.

Tuttavia, se volete modificare l’intero contenuto, dovrete optare per un editor PDF più potente in grado di apportare modifiche al testo o alle immagini. Quando si desidera modificare quasi tutto il contenuto del file, è consigliabile scegliere un programma che supporti la conversione da PDF a Word.