Capisco perfettamente: pochi momenti nel mondo tech e videoludico sono speciali quanto aprire per la prima volta una console nuova di zecca, con ancora il profumo della plastica appena scartata. E se quella console è proprio Nintendo Switch 2, con la promessa di titoli esclusivi e notti intere passate su Mario Kart World, non sorprende affatto che trovare scorte disponibili sia un’impresa.

Ma non mi agito più di tanto.

Okay, forse un po’ sì. Ammetto che una discreta dose di FOMO inizia a solleticare i miei neuroni da gamer, mentre sui social vedo utenti felici con le loro Switch 2 appena tirate fuori dalla scatola, mentre io resto sul divano con la mia vecchia e gloriosa Nintendo Switch.

Tuttavia, ho deciso di resistere alla tentazione di spendere i miei risparmi per la nuova console. In parte perché, lo ammetto, sono probabilmente tra i pochi a non emozionarsi più di tanto per Mario Kart (almeno non dai tempi di Mario Kart 64). Ma anche perché, al momento, non c’è ancora una valanga di esclusive Nintendo davvero irrinunciabili su Switch 2.

La vera ragione per cui sto aspettando? I bundle.

Il gioco dell’attesa

(Image credit: Future)

Ora, non mi aspetto che Nintendo Switch 2 scenda di prezzo nei prossimi anni, e men che meno nel breve periodo, ma credo fermamente che potremmo vedere dei bundle molto interessanti man mano che ci avviciniamo alla stagione natalizia (almeno per chi vive nell’emisfero nord).

Con le festività arrivano anche le vendite di ottobre su Amazon, il Black Friday, che ormai dura settimane invece che un solo giorno, e porta con sé un’infinità di offerte su giochi e hardware da non sottovalutare.

Ecco perché prevedo che, tra novembre e dicembre, vedremo comparire bundle più variegati di Nintendo Switch 2, soprattutto da parte dei grandi retailer. Difficilmente includeranno uno sconto diretto sulla console, ma è molto probabile che offrano la Switch 2 insieme a un gioco o due, o magari un Pro Controller, a un prezzo più vantaggioso rispetto all’acquisto separato.

Segnatevelo: uscirà un bundle a tema Donkey Kong Bananza.

Per questo motivo, ho deciso di mettere da parte la FOMO e aspettare ancora qualche mese prima di comprare la nuova console. D’altronde l’ho già fatto in passato: ricordo perfettamente di aver preso il primo modello di Switch durante il Black Friday 2017, con incluso Super Mario Odyssey. Credo di aver risparmiato abbastanza da poter comprare anche Breath of the Wild, ma sono passati quasi dieci anni, non chiedetemi i dettagli precisi.

Certo, da allora il mercato è cambiato parecchio, PS5 e Xbox Series X sono addirittura aumentate di prezzo con il tempo, quindi è possibile che i bundle convenienti siano un ricordo del passato.

Ma io preferisco sperare ancora, e aspettare il bundle giusto per Switch 2. Se non altro, col passare del 2025, usciranno più esclusive e l’offerta ludica si farà più interessante.

Nel frattempo, i soldi che non ho ancora speso per Switch 2 potrei investirli in qualche offerta anticipata del Prime Day. Incrociate le dita per me. O meglio: unitevi alla caccia.