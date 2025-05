DOOM: The Dark Ages - La guida completa

DOOM: The Dark Ages (qui trovate la nostra recensione) è un capitolo che riscrive le regole della saga. Dopo due episodi futuristici e frenetici, id Software cambia tono e ambientazione, portando lo Slayer in un mondo gotico, brutale e dominato da architetture sacre, mostri in armatura e tecnologie ancestrali. Il ritmo è più pesante, le armi richiedono gestione tattica, e ogni combattimento si trasforma in uno scontro frontale tra carne, acciaio e fuoco.

In questa guida, raccogliamo tutte le informazioni fondamentali per affrontare l’intera campagna. Dai primi passi fino agli scontri più avanzati, vi mostreremo come ottenere ogni arma, sfruttare al meglio i potenziamenti, affrontare ogni tipologia di nemico e conquistare il trofeo di platino.

Guida completa al platino

Una guida dettagliata per ottenere tutti i trofei del gioco, inclusi quelli più complessi e legati agli obiettivi nascosti. Vi spiegheremo come sbloccare ogni traguardo senza perdere nulla durante la prima run, con consigli pratici su missioni opzionali, oggetti collezionabili e sfide secondarie.

Guida a dove trovare tutte le armi

Ogni arma disponibile nel gioco ha un impatto preciso sul combattimento, e molte di esse si trovano solo esplorando con attenzione. In questa guida vi mostreremo dove trovare l’intero arsenale, come sbloccarlo e quali upgrade conviene ottenere per primi a seconda del vostro stile di gioco.

Guida a come sconfiggere ogni nemico

I nemici in DOOM: The Dark Ages sono più vari e minacciosi che mai. Dalle creature corrotte dell’Ordine alle bestie meccaniche, ogni avversario ha punti deboli e pattern di attacco ben precisi. Vi forniremo strategie dettagliate per affrontarli senza sprecare risorse, indicando le armi più efficaci e i comportamenti da evitare in battaglia.

Guida ai potenziamenti imperdibili della Sega Scudo

La Sega Scudo è la novità assoluta di questo capitolo: un’arma che fonde difesa e offesa in un unico strumento devastante. Ma per sfruttarla al massimo è fondamentale scegliere i potenziamenti giusti. In questa sezione vi indichiamo quali miglioramenti prioritari sbloccare e come utilizzarli per affrontare con successo le ondate più dure del gioco.

Guida ai primi passi nel gioco

Iniziare con il piede giusto è essenziale per sopravvivere in DOOM: The Dark Ages. In questa guida iniziale troverete consigli su quale difficoltà selezionare, come regolare le impostazioni di accessibilità e quali sono le meccaniche da padroneggiare fin da subito. Vi suggeriamo anche le prime armi da ottenere e i nemici su cui fare pratica, per non essere sopraffatti già nelle prime ore.