DOOM: The Dark Ages - Guida ai potenziamenti imperdibili della Sega Scudo

In Doom: The Dark Ages, ogni strumento di morte nel vostro arsenale può essere migliorato per affrontare orde sempre più feroci di demoni. Tra le armi più iconiche e versatili del gioco troviamo la Sega Scudo, una combinazione brutale di difesa e attacco che può essere potenziata in modi differenti per adattarsi al vostro stile di combattimento.

Questa guida è pensata per aiutarvi a sbloccare i migliori potenziamenti della Sega Scudo, suddivisi tra upgrade base e potenziamenti runici, così da permettervi di dominare ogni scontro con efficienza e spettacolarità. Scopriremo dove trovare i santuari per migliorarla, quali bonus ottenere e quali combinazioni risultano più efficaci contro le creature più aggressive dell’Inferno.

Che siate giocatori aggressivi che puntano tutto sul corpo a corpo, o più strategici e distanti, con la giusta configurazione la Sega Scudo può diventare una delle armi più devastanti di tutto Doom: The Dark Ages. Vediamo nel dettaglio come potenziarla al massimo.

DOOM: The Dark Ages - Potenziamenti base della Sega Scudo

Ecco i sei upgrade fondamentali per lo Scudo, ottenibili progressivamente durante la campagna:

- Vendetta: respingere un colpo con l’ondata infernale scatena un’esplosione ad area, stordendo tutti i nemici circostanti.

- Scarica di energia: al lancio, lo scudo colpisce un nemico e rimbalza su altri bersagli vicini.

- Lancio prolungato: aumenta la gittata dello scudo contro nemici imponenti.

- Costante: velocizza il recupero dello scudo dopo aver subito danni.

- Mietitore: colpire più demoni consecutivi con il lancio potenzia l’attacco di carica successivo.

- Maestro di lama: aumenta la durata dello stordimento provocato dalla sega.

DOOM: The Dark Ages - Migliori Rune per lo Scudo

Le Rune conferiscono alla Sega Scudo effetti devastanti. Alcune si concentrano sul controllo del campo, altre massimizzano il danno o migliorano la capacità difensiva:

- Frattura nel terreno: spacca il suolo davanti a sé, danneggiando e stordendo i nemici.

Contraccolpo: ne estende la gittata.

Fronte d’onda: infligge ustioni e fa cadere corazze.

Megaspinta: aumenta danni e dimensioni dell’onda.

- Sciame sacro: scatena pugnali eterei che inseguono i nemici.

Epidemia eterea, Impennata eterea, Piaga eterea: ampliano il numero di pugnali e aumentano i danni inflitti.

- Torretta automatica: attiva una torretta sulla spalla che spara a un bersaglio diretto.

Caricatore esteso, Estrattore di salute, Fuoco rapido: ne potenziano durata, efficacia e capacità di recupero vita.

- Spacca-cielo: trasforma l’attacco ad onda in un dardo elettrico che fulmina e stordisce i nemici.

Induzione, Megaraffica, Gigawatt: aumentano l’area colpita e introducono danni da shock.

DOOM: The Dark Ages - I potenziamenti più efficaci

Tra le numerose opzioni disponibili, due potenziamenti runici si sono distinti per efficacia e versatilità:

- Torretta automatica: inizialmente lenta, ma con tutti gli slot attivati si trasforma in un’arma autonoma capace di fare piazza pulita anche tra i nemici più resistenti. Perfetta per chi gioca a distanza.

- Spacca-cielo: ideale per chi predilige il combattimento ravvicinato. Sfruttando al massimo i suoi upgrade, consente di infliggere danni elevati in area, stordendo gruppi interi di demoni e dominando il campo di battaglia.

I potenziamenti di base, invece, vengono sbloccati naturalmente durante la campagna, permettendo un’evoluzione progressiva della Sega Scudo senza la necessità di farmare Oro.

Grazie a questi upgrade, la Sega Scudo può diventare uno degli strumenti più letali dell’arsenale del Doom Slayer. La sua abilità di parata, unita a poteri devastanti e meccaniche uniche, offre un’esperienza di gioco profonda, appagante e strategica.