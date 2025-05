DOOM: The Dark Ages - Guida a dove trovare tutte le armi

Come era facilmente prevedibile, DOOM: The Dark Ages offre una vasta gamma di armi per permettere ai giocatori di combattere contro le terrificanti creature demoniache che infestano il mondo di gioco. Se volete avere la meglio su queste mostruosità e avanzare nella campagna, è fondamentale conoscere ogni arma disponibile e come ottenerla.

In questa guida, abbiamo raccolto tutte le informazioni utili riguardo le armi presenti nel gioco: dove trovarle, come ottimizzarle e quando sfruttarle al meglio durante le battaglie. Dalle armi da fuoco alle opzioni da corpo a corpo, ogni tipo di attrezzo ha un ruolo cruciale nella strategia di combattimento.

DOOM: The Dark Ages - Armi da mischia

Guanto del Potere - Capitolo 1

Il Guanto del Potere è una delle prime armi che incontrerete, ed è un'ottima introduzione alla combattività di DOOM: The Dark Ages. Questo guanto potenziabile offre fino a tre cariche da mischia, ciascuna più potente della precedente, e permette di scatenare combo devastanti. Una volta che avrete parato un attacco ondata infernale, il guanto si ricaricherà completamente, permettendovi di utilizzarlo di nuovo per infliggere danni ai nemici.

Flagello - Capitolo 6

Il Flagello è l'arma ideale per chi ama infliggere danni devastanti su larga scala. Questo grosso attrezzo chiodato si trova nel Capitolo 6 e può essere potenziato per causare danni ad area, abbattendo i nemici nelle vicinanze. Non solo si rivela utile contro le forze demoniache, ma la sua potenza distruttiva lo rende uno degli strumenti di combattimento più temuti in DOOM: The Dark Ages.

Mazza del Terrore - Capitolo 15

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

La Mazza del Terrore entra a far parte dell'arsenale solo nel Capitolo 15, ma non deluderà le aspettative. Sebbene la sua velocità di attacco sia inferiore rispetto ad altre armi, il danno che infligge è assolutamente devastante. Un colpo della Mazza ricarica immediatamente tutte le munizioni dell'arma da fuoco, e parare gli attacchi ondata infernale accelera il suo tempo di ricarica, rendendola fondamentale per la strategia di combattimento.

DOOM: The Dark Ages - Armi standard

Fucile a pompa - Fin dall'inizio

Non serve molto per capire perché il Fucile a Pompa è uno degli strumenti più utilizzati in DOOM: The Dark Ages. È già equipaggiato fin dalle prime fasi di gioco e offre una potenza di fuoco devastante a breve distanza. È l'arma ideale per sbarazzarsi rapidamente di nemici che si avvicinano troppo.

Trituratore - Capitolo 1

Il Trituratore è un'arma completamente automatica che si ottiene nel Capitolo 1, come parte di una missione introduttiva. Sebbene la sua cadenza di fuoco non sia elevatissima, questo fucile è un'arma formidabile a medio raggio, in grado di sparare proiettili seghettati che infliggono danni considerevoli. Come tutte le armi nel gioco, il Trituratore può essere potenziato per aumentarne l'efficacia.

Sega Scudo - Capitolo 2

La Sega Scudo combina difesa e attacco in modo efficace. Questa arma consente di respingere gli attacchi nemici con uno scudo, ma può anche essere usata per attaccare in mischia. Disponibile nel Capitolo 2, la Sega Scudo è fondamentale per i giocatori che vogliono avere il controllo sia sulle difese che sugli attacchi, ed è potenziabile lungo due rami: quello base e quello delle rune.

Acceleratore - Capitolo 2

L'Acceleratore è un'arma ad alta cadenza di fuoco che si rivela utilissima contro gruppi numerosi di nemici. Questo fucile è capace di infliggere danni rapidi sia a media che a breve distanza, rendendolo versatile in molte situazioni di combattimento. Si trova nel Capitolo 2 e può essere potenziato per aumentarne ulteriormente la velocità di fuoco e la potenza.

DOOM: The Dark Ages - Altre armi

Polverizzatore - Capitolo 4

Il Polverizzatore è una delle armi più iconiche di DOOM: The Dark Ages. Arrivando nel Capitolo 4, questa arma utilizza proiettili derivati dai crani dei demoni uccisi, creando un potente effetto schiacciacrani. Grazie alla sua potenza, il Polverizzatore è perfetto per abbattere nemici resistenti o per fare piazza pulita in combattimenti ad area.

Impalatore - Capitolo 4

Simile a un fucile da cecchino, l'Impalatore è l'arma ideale per i giocatori che preferiscono attaccare a lunga distanza. Sebbene sia lenta, è estremamente potente e capace di abbattere i nemici con colpi precisi. Trovata nel Capitolo 4, l'Impalatore richiede una certa abilità nel mirare e nel scegliere il momento giusto per sparare.

Pistola Ciclica - Capitolo 5

Con una cadenza di fuoco moderata, la Pistola Ciclica è un'arma bilanciata, perfetta per affrontare una varietà di nemici. Viene introdotta nel Capitolo 5 ed è utile sia contro avversari più piccoli che più grandi. Sebbene non sia la più potente, la Pistola Ciclica offre un buon mix di precisione e velocità.

Doppietta - Capitolo 5

La Doppietta è l'arma da fuoco ideale per infliggere danni devastanti a breve distanza. Nonostante la sua cadenza di fuoco relativamente lenta, la potenza che riesce a sprigionare quando completamente potenziata è impressionante. Anche se non è la preferita di tutti, la Doppietta è un cannone a corta gittata che può abbattere rapidamente i nemici più vicini.