DOOM: The Dark Ages - Guida completa al platino

DOOM: The Dark Ages si è imposto come uno degli sparatutto più emozionanti dell'anno, con la sua miscela di intensi combattimenti e ambientazioni dark fantasy. Se avete già conquistato la campagna principale e ora volete completare l'avventura al 100%, questa guida è ciò di cui avete bisogno per ottenere il trofeo Platino.

Attenzione: il processo per ottenere il Platino non è particolarmente difficile, ma richiede pianificazione e attenzione ai dettagli. Se avete voglia di una guida che vi aiuti a ottenere il massimo dal gioco senza tralasciare alcun trofeo, siete nel posto giusto.

DOOM: The Dark Ages - Prima di iniziare

Fase 1: Completamento totale (20 ore)

Per ottenere tutti i trofei, è fondamentale completare ogni sezione del gioco al 100%. Seguite la nostra Guida ai Collezionabili di DOOM: The Dark Ages per raccogliere tutti gli oggetti necessari. Per sbloccare i trofei legati agli upgrade delle armi e ad altri potenziamenti, dovrete raccogliere Oro e Rubini, che sono cruciali per migliorare armi, scudi, rune e attacchi corpo a corpo. Non è necessario raccogliere le Skin delle Armi e i Segreti, quindi non preoccupatevi se li tralasciate. Una volta che avrete esplorato ogni capitolo, troverete tutti i trofei automatici, e nel caso abbiate dimenticato qualcosa, i capitoli sono rigiocabili.

ATTENZIONE AI BUG: L'acquisto dei potenziamenti per lo Scudo, Rune e Attacco Corpo a Corpo può generare problemi se li acquistate separatamente in diversi capitoli. Il miglior approccio consiste nel conservare TUTTO l’Oro e i Rubini fino a quando non potrete acquistare tutto in un colpo solo (5925 Oro + 33 Rubini). Se avete PS+, effettuate un backup del salvataggio nel cloud per evitare di perdere progressi. Acquistate tutti i potenziamenti in un unico Santuario della Sentinella (abbiamo completato questa fase nel Capitolo 22 senza intoppi). Se non riuscite a ottenere il trofeo Berserker subito, vi consigliamo di ripetere la procedura in una nuova partita.

Le Essenze Demoniache possono risultare bloccate se riavviate un checkpoint senza aver completato il successivo. Per evitare questo bug, non riavviate i checkpoint prima di aver raccolto tutte le Essenze. Per maggiore sicurezza, effettuate un backup su PS+ all'inizio di ogni capitolo e verificate che i contatori dei collezionabili aumentino correttamente.

Fase 2: Padronanza delle armi (2 ore)

Se avete scelto di non acquistare potenziamenti per le armi fino al Santuario finale del Capitolo 22, ora è il momento di concentrarvi sulle sfide di padronanza delle armi. Queste sfide si sbloccano quando le armi sono completamente potenziate e sono progettate per testare le vostre abilità in combattimento. Il modo migliore per affrontarle è nel Capitolo 20, dove troverete un miniboss con scudo che non morirà finché non lo colpirete in mischia. Questo nemico continua a generare altri demoni, creando una situazione ideale per le sfide.

Inoltre, potete regolare il moltiplicatore di danno nelle impostazioni di gioco (dal 50% al 1000%), il che rende le sfide molto più facili senza la necessità di riavviare il checkpoint. Questo permetterà di velocizzare il completamento delle sfide maestria per le armi.

DOOM: The Dark Ages - Trofeo di Platino

Maestri dei Trofei Obiettivo: Ottenete tutti i Trofei.

Descrizione: Per sbloccare il trofeo Platino in DOOM: The Dark Ages, dovrete ottenere tutti i trofei del gioco. Questo significa completare tutte le sfide, sconfiggere i boss, raccogliere tutti i collezionabili e ottenere i vari trofei legati alla progressione nel gioco.

Non è necessario acquistare alcun DLC, poiché tutti i trofei richiesti sono disponibili nel gioco base. Se seguirete la nostra guida passo dopo passo, sarete in grado di ottenere ogni trofeo senza tralasciare nulla, completando così l’esperienza al 100% e ottenendo il Platino.

DOOM: The Dark Ages - Trofei d'oro

Gioco completato

Questo trofeo viene sbloccato al termine della campagna principale, senza alcun requisito di difficoltà. Può essere completato anche sul livello più basso, e i modificatori possono essere utilizzati per semplificare il percorso, come la riduzione del danno subito o l'aumento del danno inflitto ai nemici.

Appassionato di armi

Per ottenere questo trofeo, sarà necessario potenziare tutte le armi disponibili nel gioco. Ogni arma ha una sfida di maestria che può essere completata solo dopo averla potenziata completamente. I potenziamenti sono acquistabili nei Santuari delle Sentinelle lungo il percorso principale. Una volta completate tutte le sfide di maestria, il trofeo sarà vostro.

Berserker

Acquistare tutti i potenziamenti per lo scudo, le rune e le armi da mischia vi permetterà di ottenere questo trofeo. I potenziamenti sono acquistabili nei Santuari delle Sentinelle e richiedono un totale di 5925 Oro e 33 Rubini. Se doveste riscontrare problemi nell'ottenere il trofeo, cercate di acquistare tutti i potenziamenti in un'unica sessione nello stesso santuario.

Essenzialmente inarrestabile

Questo trofeo viene sbloccato raccogliendo tutte le Essenze Demoniache, che si ottengono sconfiggendo miniboss specifici. Fate attenzione a non riavviare un checkpoint subito dopo aver ottenuto un'Essenza Demoniaca senza aver raggiunto il successivo, per evitare che il contatore si blocchi. Eseguite un backup del salvataggio per monitorare i progressi e assicurarvi che vengano registrati correttamente.

Sfida completata

Completare tutte le sfide missione è necessario per sbloccare questo trofeo. Ogni capitolo presenta tra 2 e 3 sfide che consistono in obiettivi specifici, come uccidere determinati nemici o raccogliere oggetti. Utilizzando il menu delle sfide, potrete seguire il progresso e visualizzare le informazioni dettagliate, rendendo il completamento delle sfide più semplice.

DOOM: The Dark Ages - Trofei d'argento

L’unica cosa che temono

Questo trofeo si sblocca automaticamente alla fine del Capitolo 21, dopo aver sconfitto l'Antico e Ahzrak potenziato. Si tratta di una battaglia cruciale per il proseguimento della storia e non può essere mancato.

Campione Capriccio a terra!

Trofeo automatico legato alla storia che si ottiene alla fine del Capitolo 4. Il boss finale di questo capitolo è il Campione Capriccio, e sconfiggerlo vi consentirà di guadagnare questo trofeo.

Campione Agaddon a terra!

Sconfiggendo il Cacciatore Agaddon alla fine del Capitolo 8 otterrete automaticamente questo trofeo. Si tratta di un trofeo legato alla storia, quindi non potete mancarlo.

Campione Komodo a terra!

Questo trofeo viene sbloccato al termine del Capitolo 14, dopo aver sconfitto il primo boss del capitolo, il "Campione di Komodo". Si tratta di un trofeo automatico che non potete evitare.

Carico a pallettoni

Completare la sfida di maestria per un'arma singola è necessario per sbloccare questo trofeo. Dovrete migliorare un'arma a fondo e completare la sua sfida di maestria durante il gioco.

Abile con lo scudo

Per ottenere questo trofeo, dovrete acquistare tutti i potenziamenti dello scudo nella categoria base. Una volta che avrete ottenuto tutti i potenziamenti necessari, il trofeo sarà vostro.

Esperto di mischia

Simile al trofeo precedente, ma questa volta dovrete ottenere tutti i potenziamenti per le armi da mischia. Questo vi permetterà di sbloccare il trofeo legato alla maestria con le armi corpo a corpo.

Munizioni essenziali

Questo trofeo si ottiene raccogliendo tutti i potenziamenti relativi alle munizioni Essenza Demoniaca. Assicuratevi di raccogliere tutti i miglioramenti necessari per completare questa sfida.

Corazza essenziale

Completando tutti i potenziamenti dell’armatura Essenza Demoniaca otterrete questo trofeo. Potenziate ogni parte della vostra armatura per sbloccare il trofeo.

Salute essenziale

Analogamente agli altri trofei relativi ai potenziamenti, dovrete raccogliere tutti i potenziamenti per la salute Essenza Demoniaca. Una volta ottenuti, il trofeo sarà automaticamente vostro.

Collezionista di giocattoli

Per ottenere questo trofeo dovrete collezionare tutti i 24 giocattoli demoniaci. Questi oggetti collezionabili si trovano in giro per il mondo di gioco e sono rappresentati da piccole bolle blu con un punto interrogativo. Sono visibili sulla mappa quando sono nelle vicinanze.

Nerd della storia

Questo trofeo si ottiene raccogliendo tutte le 26 Pagine del Codex Tradizioni. Le pagine sono oggetti collezionabili che si trovano flottanti nell'aria e sono contrassegnati da piccole icone di carta sulla mappa quando sono vicini.

DOOM: The Dark Ages - Trofei di bronzo

Un oscuro inizio

Questo trofeo si ottiene automaticamente completando il Capitolo 1, "Villaggio di Khalim". Si tratta di un trofeo legato alla storia, quindi non può essere mancato.

Rissa esagerata

Si ottiene completando il Capitolo 3, "Barriera transdimensionale". Trofeo automatico che si sblocca man mano che proseguite nella trama del gioco.

Distruzione a domicilio

Trofeo legato al completamento del Capitolo 5, "La città sacra di Aratum". Anche questo è un trofeo automatico che non può essere perso, poiché legato alla storia.

Nerd della storia: Guglia di Nerathul

Sbloccato automaticamente completando il Capitolo 14. Si tratta di un trofeo che si sblocca semplicemente proseguendo nella trama, quindi non può essere saltato.

Troppa ira per morire

Questo trofeo viene sbloccato completando il Capitolo 19, "Approdo delle anime". Come gli altri trofei legati alla storia, non può essere mancato.

Ritorno ad Argent

Questo trofeo si ottiene completando il Capitolo 20, "Resurrezione". Un altro trofeo automatico che si sblocca mentre avanzate nella trama del gioco.

Potenziato

Per ottenere questo trofeo, bisogna acquistare il primo potenziamento per la propria arma. I potenziamenti si ottengono dai Santuari delle Sentinelle, che sono sparsi per il gioco e visibili sulla mappa. Durante il Capitolo 3, visiterete automaticamente il primo santuario, dove vi verrà richiesto di acquistare il primo potenziamento.

Dammelo subito

Trofeo che si ottiene durante il Capitolo 14, quando si raccoglie automaticamente la balestra a forza balistica. Trofeo automatico che non può essere mancato.

Benedizione ancestrale

Questo trofeo si sblocca automaticamente alla fine del Capitolo 9, quando ottieni la prima Runa dello Scudo, "Fessura del terreno". Trofeo legato alla storia, quindi non può essere saltato.

Investimenti potenti

Per sbloccare questo trofeo, bisogna ottenere tutti i potenziamenti per una singola runa scudo. Si tratta di un trofeo legato al completamento degli upgrade per le rune scudo.

Potenziamento essenziale

Si sbloccherà quando otterrete il primo potenziamento dell’Essenza demoniaca, un altro trofeo automatico che si conquista proseguendo nella trama.