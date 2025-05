DOOM: The Dark Ages - Guida a come personalizzare l'accessibilità

Per ottimizzare l'accessibilità del gioco in DOOM: The Dark Ages, è essenziale prendere in considerazione le diverse opzioni personalizzabili che migliorano l'esperienza di gioco per tutti i tipi di giocatori. La personalizzazione è una delle caratteristiche fondamentali del gioco, che consente di adattare le impostazioni alle preferenze individuali, migliorando l'esperienza generale senza compromettere la sfida e l'immersione nel mondo di gioco.

Con un'ampia varietà di impostazioni, il gioco offre una flessibilità che consente di migliorare ogni aspetto del gameplay, dai comandi agli effetti visivi, fino alla difficoltà, in modo che ogni giocatore possa vivere un'avventura senza barriere. Ora, approfondiamo come personalizzare le opzioni di accessibilità per DOOM: The Dark Ages (qui trovate la nostra recensione), per farvi ottenere il massimo dal gioco.

DOOM: The Dark Ages - Menu Accessibilità

Il menu Accessibilità raccoglie diverse impostazioni, originariamente presenti in vari menu, in un unico spazio per semplificarne la visibilità e velocizzarne l’utilizzo durante il gioco. Di seguito, troverete le impostazioni principali, organizzate secondo la loro posizione nel menu.

DOOM: The Dark Ages - Menu di gioco

Sezione giocabilità

In questa sezione, si possono attivare o disattivare diversi effetti visivi, come l'evidenziazione da stordimento, i cerchi per il frastornamento/stordimento e quelli per la parata. Inoltre, è possibile gestire la visibilità dei tutorial e degli indicatori degli obiettivi.

Sprint automatico

Quando lo sprint automatico è disattivato, sarà necessario attivare manualmente lo sprint, che terminerà quando smetterete di muovervi. Con l’opzione attivata, invece, lo Slayer inizierà a correre automaticamente appena vi muoverete in avanti, senza bisogno di usare i comandi.

DOOM: The Dark Ages - Impostazioni delle Armi

Cambio automatico dell'arma (esaurita)

Abilitando questa opzione, lo Slayer passerà automaticamente a un'altra arma non appena quella che sta usando rimarrà senza munizioni. Una soluzione comoda per non rallentare il ritmo del combattimento.

Cambio automatico dell'arma (nuova)

Con questa funzione attivata, lo Slayer cambierà automaticamente la sua arma quando ne ottiene una nuova, senza doverci pensare. Perfetta per un'azione più fluida durante il combattimento.

Movimento delle armi (ondulazione)

Questa opzione permette alle armi equipaggiate di muoversi mentre il giocatore si sposta nell'ambiente di gioco, creando un effetto visivo realistico. Se preferite una visuale più statica, potete disabilitarla, ma sappiate che il rinculo delle armi rimarrà comunque percepibile.

Cambio rapido dell'arma

Impostando il cambio rapido "Precedente", premendo il comando di cambio arma, il gioco farà scorrere le armi, passando all'ultima equipaggiata. Se scegliete "Successivo", il cambio rapido vi porterà all'arma successiva disponibile, senza dover entrare nel menu.

DOOM: The Dark Ages - Sezione Accessibilità

Colore personalizzato per la parata

Attivando questa impostazione, potrete personalizzare il colore degli attacchi che possono essere parati. Potrete regolare il colore in modo indipendente per ogni categoria: rosso, verde, blu e trasparenza.

Tremolio dello schermo ambientale

Se preferite una sensazione di maggiore immersività, abilitando questa funzione lo schermo vibrerà occasionalmente per fornire un feedback ambientale. Potrete anche regolare l’intensità del tremolio per un’esperienza più personalizzata.

Lancio dello scudo con inseguimento

Quando questa opzione è attivata, il Sega Scudo può “seguire” i nemici e gli oggetti interagibili. Questa opzione è utile per colpire i bersagli in movimento, migliorando la precisione del lancio.

DOOM: The Dark Ages - Modalità Contrasto Elevato

Desaturazione del mondo

Attivando questa funzione, l’ambiente di gioco perderà colore, creando un contrasto elevato che evidenzierà meglio nemici e oggetti interattivi. Potrete regolare l'intensità della desaturazione, scegliendo il livello di contrasto che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Evidenziazione a colori personalizzati

Quando la Desaturazione del mondo è attivata, è possibile regolare il colore di evidenziazione di nemici, pericoli e oggetti in modo indipendente. Potrete personalizzare il colore in base alle vostre preferenze, migliorando la visibilità di ciò che è più importante per voi durante il combattimento.

Image 1 of 2 Immagine dell'ambiente con la Desaturazione mondo impostata su 100% e il valore di alpha per le categorie di visualizzazione al 100%. Immagine dell'ambiente con la Desaturazione mondo impostata su 30% e il valore di alpha per le categorie di visualizzazione al 50%.

DOOM: The Dark Ages - Impostazioni Interfaccia

Modifica della dimensione del font

Questa impostazione vi permette di personalizzare la dimensione del testo nell'interfaccia del gioco e nei menu. Se desiderate una lettura più comoda, basta spostare il cursore oltre 1,0 per aumentare la grandezza del font. Se preferite una dimensione più contenuta, potete ridurla sotto 1,0. Inoltre, altre opzioni come il Rapporto sottotitoli e il Rapporto visore possono essere modificati separatamente per una maggiore personalizzazione.

Effetti a schermo

Abilitando questa funzione, gli effetti speciali si attiveranno lungo i bordi dello schermo, aggiungendo un tocco visivo al gioco. Se preferite una visuale più semplice o se gli effetti visivi vi distraggono, potrete disabilitarli per ottenere uno schermo più pulito e meno invadente.

Modalità ingrandimento

Con questa modalità attivata, potrete ingrandire ulteriormente il testo del gioco. Premendo un comando specifico, si aprirà una finestra ingrandita con font maggiori, particolarmente utile per migliorare la leggibilità dei tutorial o dei pop-up in-game. Potete attivarla per facilitare la lettura e la comprensione, soprattutto se preferite caratteri più grandi.

DOOM: The Dark Ages - Impostazioni Interfaccia

Stile del volto avatar

Questa opzione vi permette di scegliere come desiderate che l'avatar dello Slayer appaia nel visore. Potrete selezionare tra tre stili: Nessuno, Normale e Classico, per adattare l'aspetto dell'avatar al vostro gusto personale.

Proporzioni del visore

Con questa impostazione, è possibile regolare le proporzioni del visore indipendentemente rispetto alla finestra di gioco. Potrete quindi personalizzare l'area visibile per ottenere la visualizzazione che più vi soddisfa.

Rapporto visore

Se desiderate ingrandire gli elementi del visore e i testi, spostate il cursore oltre 1.0 per aumentarli. Se preferite una visione più compatta, riducetelo sotto 1.0 per diminuire la grandezza dei contenuti nel visore.

Area cieca - Spazio orizzontale e verticale

Questa opzione consente di modificare la zona cieca su schermo, regolando la quantità di spazio orizzontale occupato dagli elementi del visore. È particolarmente utile se avete modificato il Rapporto visore, per ottimizzare la disposizione degli elementi e migliorare la visibilità.

Modalità contrasto elevato (Visore)

Abilitando questa modalità, aggiungerete uno sfondo ad alto contrasto dietro gli elementi del visore, migliorandone la visibilità. Perfetto per chi necessita di maggiore chiarezza visiva, questa impostazione può essere molto utile in situazioni di gioco intense.

Rilevatore di minacce: visibilità ottimizzata per il combattimento

Attivando questa funzione, potrete visualizzare gli indicatori direzionali degli attacchi in arrivo dai nemici, compresi quelli che potrebbero trovarsi al di fuori della vostra visuale. Scegliete di visualizzare tutti gli attacchi o limitate l'osservazione agli attacchi parabili, in modo da concentrarvi solo sulle minacce che potete neutralizzare con una parata.

Impostazioni reticolo e sottotitoli: personalizzazione completa

Sezione Reticolo

Queste opzioni vi permettono di cambiare lo stile e la visibilità del reticolo, per adattarlo meglio al vostro stile di gioco e alle vostre preferenze visive.

Sezione Sottotitoli

Abilitazione sottotitoli

Attivate o disattivate i sottotitoli a seconda delle vostre necessità.

Rapporto sottotitoli

Personalizzate la dimensione dei sottotitoli, aumentando o diminuendo la grandezza del testo con il cursore.

Colore dello sfondo

Scegliete il colore di sfondo dei sottotitoli utilizzando valori R (rosso), V (verde), B (blu) e A (alpha), per un contrasto che meglio si adatta alle vostre esigenze visive.

Colore del testo

Personalizzate anche il colore del testo dei sottotitoli per migliorare la leggibilità e l’estetica visiva.

DOOM: The Dark Ages - Menu Audio

Volume principale

Regolate il volume complessivo di tutti i suoni del gioco, per un'esperienza audio su misura per voi.

Volume musica

Modificate il volume della musica del gioco per adattarlo all'ambiente o far risaltare gli effetti sonori.

Volume effetti sonori

Personalizzate il volume degli effetti sonori per enfatizzare gli effetti visivi e le esplosioni, o diminuirli a piacere.

Volume voce

Regolate il volume della voce dei personaggi nei dialoghi per un’esperienza ancora più immersiva.

Opzioni mix

Scegliete il preset di mix audio che meglio si adatta alla vostra configurazione: Supera, Cuffie, Home theater o Altoparlanti.

Grugniti di dolore dello Slayer

Abilitando questa impostazione, ascolterete i grugniti di dolore del protagonista durante i combattimenti. Disabilitatela se non vi interessa sentire questi suoni.

DOOM: The Dark Ages - Menu Difficoltà

Quando iniziate una nuova partita, potete scegliere tra vari livelli di difficoltà preimpostati e modificare i parametri del combattimento in qualsiasi momento dal menu di pausa.

Difficoltà preimpostate:

Aspirante Slayer: nemici meno aggressivi, parate più facili e aiuto alla mira.

Fatemi male: danno nemico standard, senza aiuti per la mira.

Ultra-Violenza: nemici più forti e aggressivi, parate più difficili.

Incubo: risorse scarse e danni ingenti da parte dei nemici.

Pandemonio: danno permanente, sigilli vitali limitati.

Ultra-Incubo: morte permanente con perdita della campagna se si muore anche una sola volta.

Impostazioni di aiuto in combattimento

Modificate la finestra per eseguire la parata, abilitando opzioni come il puntamento potenziato e gli attacchi potenziati per rendere il combattimento più facile o difficile in base alle vostre preferenze.

Modificatori di gioco

Regolate il danno inflitto dai nemici, la velocità di gioco, la durata del stordimento e molto altro ancora per ottenere l'esperienza che desiderate.

DOOM: The Dark Ages - Menu Comandi

Sezione Mouse

Rapporto sensibilità: regolate la sensibilità del mouse per un controllo preciso.

Inverti visuale: cambiate l'orientamento della visuale del mouse su asse verticale o orizzontale.

Inverti rotazione automappa: personalizzate la rotazione della mappa per adattarla alla vostra esperienza di gioco.

Sezione Controller

Sensibilità verticale e orizzontale: personalizzate la sensibilità del controller per un'esperienza più fluida.

Accelerazione visuale: regolate l'accelerazione della visuale per migliorare il controllo.

Mira assistita: attivate l'assistenza alla mira con il controller, regolabile in intensità.

DOOM: The Dark Ages - Menu Video

Campo visivo

Modificate l'angolo di visuale per adattarlo alle vostre preferenze e migliorare la visibilità.

Gamma

Regolate la luminosità dei mezzi toni dello schermo per ottimizzare la visibilità in base alle condizioni ambientali.

Motion Blur

Attivate o disattivate il motion blur per migliorare la fluidità dei movimenti o renderli più nitidi.

Aberrazione cromatica

Disabilitate l'effetto ottico dell'aberrazione cromatica per evitare fastidi legati agli aloni colorati.

Grana pellicola

Personalizzate l'intensità dell'effetto grana della pellicola per migliorare o ridurre la qualità visiva del gioco.

DOOM: The Dark Ages - Sezione Accessibilità, maggiore inclusività per tutti

Modalità Rendering Daltonismo

Abilitate i filtri per il daltonismo, che permetteranno a chi ha difficoltà a distinguere certi colori di giocare senza problemi visivi.

Info sull'accessibilità aggiuntive

Tutorial: i tutorial possono essere ingranditi per una lettura più facile, grazie alla funzionalità di ingrandimento.

Codex: le informazioni nel Codex possono essere ingrandite per migliorare la visibilità.

Supporto lettore schermo: al momento non supportato, ma sarà aggiunto in un futuro aggiornamento.

Riferimenti visivi per gli effetti sonori

Attivate l'opzione di rilevamento delle minacce per visualizzare gli indicatori delle minacce nemiche, sia a distanza che fuori dalla visuale. Modificate le dimensioni dei sottotitoli e dei colori per migliorare la leggibilità.