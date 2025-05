DOOM: The Dark Ages - Guida ai primi passi nel gioco Bethesda

DOOM: The Dark Ages cambia le regole del gioco. Dopo l’approccio ultra-veloce e ipertecnologico degli ultimi capitoli, id Software ha deciso di riscrivere l’identità dello Slayer in un prequel cupo, fisico e brutale. L’azione si sposta in un’epoca medievale alternativa, dove mitologia demoniaca e architettura sacra si fondono in un mondo opprimente, spietato e ricco di segreti da scoprire.

Il sistema di combattimento, pur mantenendo la furia e il ritmo iconici della serie, introduce una nuova dimensione tattica: scudo-sega, parate perfette, gestione delle risorse e abilità runiche diventano centrali fin dai primi minuti. Per questo, anche i giocatori più esperti potrebbero sentirsi disorientati all’inizio.

In questa guida trovate 5 consigli fondamentali per affrontare l’inizio di DOOM: The Dark Ages nel modo giusto: dalla configurazione ottimale della difficoltà, alla scelta delle armi da potenziare, fino all’esplorazione strategica delle mappe. Se volete sopravvivere all’assalto infernale e sfruttare tutto il potenziale del nuovo arsenale dello Slayer, ecco da dove cominciare.

DOOM: The Dark Ages - Regolate subito le impostazioni di gioco in base al vostro stile

Il nuovo capitolo introduce un sistema di personalizzazione avanzata della difficoltà, che consente di modellare l’esperienza secondo le vostre esigenze. Oltre ai classici livelli selezionabili, è possibile regolare nel dettaglio:

- Il danno ricevuto e inflitto

- Il comportamento dei nemici

- La frequenza di drop utili

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- La velocità generale dell’azione

- Il tempo a disposizione per le parate perfette

Chi cerca un’esperienza più accessibile può attivare aiuti alla mira o riduzione della resistenza nemica, strumenti utili per imparare le meccaniche senza rinunciare alla tensione del combattimento.

DOOM: The Dark Ages - Imparate a usare parate e scudo fin da subito

In questo capitolo, la frenesia pura lascia spazio a un approccio più ragionato. Il Doom Slayer è più pesante, meno mobile, e le acrobazie di DOOM Eternal non sono più centrali. A cambiare le carte in tavola è la nuova Sega Scudo, vera protagonista del sistema difensivo.

Fin dalle prime fasi del gioco è fondamentale imparare a:

- Parare colpi con il giusto tempismo

- Deviare proiettili e fendenti per stordire i nemici

- Caricare frontalmente per interrompere attacchi e aprire le difese avversarie

Le parate perfette sono spesso l’unica via per sopravvivere nei combattimenti più serrati. Inoltre, molte rune speciali potenziano le parate con effetti secondari come esplosioni, scariche elettriche e contrattacchi automatici. Prima iniziate a padroneggiarle, meglio affronterete l’escalation della difficoltà.

DOOM: The Dark Ages - Cambiate arma con intelligenza e fluidità

Ogni nemico richiede un approccio specifico. L’arsenale dello Slayer è progettato per essere flessibile, ma solo se saprete alternare le armi con consapevolezza. Alcuni esempi?

Le armi al plasma sono ideali contro barriere energetiche

Le armi balistiche si prestano bene contro avversari blindati

I lanciagranate fanno piazza pulita contro orde di minion

La Super Shotgun è perfetta per ingaggiare mostri d’élite

Usate i tasti rapidi o la ruota delle armi per passare rapidamente dall’una all’altra. Saper reagire in tempo reale agli attacchi nemici è essenziale per restare in controllo del campo di battaglia.

DOOM: The Dark Ages - ogni mappa nasconde qualcosa di importante

Non correte sempre in avanti. Fermarsi, esplorare e osservare la mappa automatica può fare la differenza tra una build mediocre e una letale. Molti oggetti sono nascosti dietro enigmi, passaggi secondari o zone segrete, tra cui:

Oro per migliorare l’arsenale

Pietre rare per sbloccare abilità avanzate

Collezionabili estetici o narrativi

Gemme speciali per le potenzialità finali delle armi

Alcuni potenziamenti cruciali possono essere mancati facilmente se si procede senza attenzione. Fate della mappa un’alleata e tornate sui vostri passi quando necessario.

DOOM: The Dark Ages - Concentrate i potenziamenti su un’arma per tipo

Le risorse all’inizio sono limitate. Evitate di dividere i materiali tra troppe armi: focalizzatevi su una sola per categoria in base al vostro stile. Un esempio efficace:

- Potenziate subito la Doppietta per un impatto iniziale devastante

- Scegliete se investire sulla Pistola Ciclica o sul Trituratore

- Se usate spesso lo scudo, priorità assoluta ai suoi potenziamenti runici

Solo nelle fasi finali avrete abbastanza risorse per espandere tutto il set. Prima di allora, puntate su un arsenale selezionato ma ottimizzato, per essere sempre pronti in ogni situazione.