God of War, ora disponibile a soli 20 euro

Sono passati molti anni da quando Kratos si è vendicato degli dèi dell'Olimpo, portando l'antica Grecia alla rovina. Lo spartano ha abbandonato una Grecia ormai devastata e ha viaggiato fino a nord, raggiungendo le terra delle antiche divinità norrene.

Al suo fianco, c'è ora il suo giovane figlio Atreus, con il quale dovrà affrontare un lungo viaggio al fine di onorare l'ultimo desiderio della moglie, Faye: spargere le sue ceneri dalla montagna più alta dei Nove Regni.

Kratos dovrà dominare la rabbia che lo ha consumato per molti anni e accettare il suo nuovo ruolo di padre e mentore.

Il nuovo capitolo della serie God of War è un titolo più “maturo” e meno hack and slash, sebbene non manchino scene decisamente violente e crude, in particolare dopo gli scontri con gli dei norreni.

Il titolo è tecnicamente maestoso e sfrutta appieno la potenza di PS4 per produrre un gameplay solidissimo, e innovativo per questa serie. Gli scenari sono maestosi e rivisitano la mitologia nordica, nella stessa maniera in cui i precedenti God of War reinterpretavano i miti e i paesaggi dell'antica Grecia.

La mappa è semi-open world. Varie macro aree saranno sbloccate man mano che proseguirete nella storia e che potrete rivisitare in qualsiasi momento per completare le missioni secondarie.

God of War ha ricevuto il "plauso universale" secondo il sito aggregatore di recensioni Metacritic, con un punteggio di "94 su 100" da 118 critici. È stato anche premiato col Golden Joystick Awards 2018 (Miglior Narrativa, Miglior Visual Design Miglior Audio Design, Gioco dell'anno) e col The Game Awards 2018 (Gioco dell'Anno, Miglior regia, Miglior action/adventure).