La Steam Machine di Valve può risolvere due grandi problemi di SteamOS, preparandomi ad abbandonare Windows 11 per sempre

Valve ha scatenato un'ondata di entusiasmo nel mondo del gaming con la presentazione del suo nuovo mini PC da gioco, la Steam Machine, che gira su SteamOS e ha sorpreso i giocatori sia nell'ecosistema PC che in quello console. Valve sembra intenzionata a offrire un'esperienza di gaming da console, pur mantenendo una fetta significativa della sua identità di gaming su PC.

Con hardware che potrebbe persino sfidare sia la PS5 che la Xbox Series X, ci troviamo di fronte a un potenziale serio rivale nel mercato delle console. Sebbene la Steam Machine non sia una vera e propria console da gioco, si colloca essenzialmente in uno spazio ibrido PC/console che, sulla carta e secondo le specifiche, sembra poter insidiare le console di Sony, Microsoft e Nintendo.

Per ora, però, l'attenzione non è su questo. Per gli attuali giocatori su PC, la Steam Machine ha il potenziale per introdurre diverse soluzioni per il gaming su SteamOS, e molte di queste sono miglioramenti che stiamo già vedendo attivamente (specificamente per i dispositivi portatili).

Tuttavia, emergono due enormi potenziali impatti che la Steam Machine potrebbe avere sui giocatori PC su Linux – sia che si tratti di chi usa la distro Linux basata su Fedora, Bazzite, o qualsiasi altro clone di SteamOS, nella speranza di allontanarsi definitivamente da Windows 11 di Microsoft.

La Steam Machine potrebbe costringere a un miglior supporto anti-cheat per Linux

(Image credit: EA / Activision)

Ho già trattato questo argomento in precedenza, con ben poche speranze di vedere cambiamenti; publisher come EA e Activision sembrano essere estremamente rigidi riguardo ai loro sistemi anti-cheat. Sebbene l'obiettivo sia eliminare i cheater nei giochi multiplayer, i sistemi anti-cheat sono già criticati poiché non funzionano perfettamente e comportano potenziali vulnerabilità di sicurezza.

Il problema forse più grande, però, è che questi sistemi anti-cheat non sono progettati per funzionare su Linux, in quanto richiedono un accesso al kernel che può essere aggirato con facilità, il che significa che i giocatori su SteamOS si perdono titoli importanti come Call of Duty: Black Ops 7 e Battlefield 6.

Questi giochi potrebbero girare su SteamOS, ma finché i publisher e gli sviluppatori non decideranno di modificare i loro sistemi anti-cheat per supportare Linux, nulla potrà risolvere la questione.

È proprio qui che la Steam Machine gioca un ruolo da protagonista: se questo nuovo PC/console da gioco ibrido riuscirà a performare bene sul mercato e a far sudare freddo nomi come Sony e Microsoft, aumenterà le probabilità che EA, Activision e molti altri sviluppatori e publisher di giochi siano costretti a far funzionare i loro anti-cheat su Linux.

È già successo con giochi come Splitgate 2, dove lo sviluppatore ha aggiornato il proprio sistema anti-cheat per farlo funzionare su SteamOS tramite Proton. Questo è probabilmente il motivo principale per cui i giocatori come me sono riluttanti ad abbandonare Windows 11 e, una volta che ciò cambierà, cambierà anche il mio sistema operativo principale.

Valve potrebbe considerare il supporto completo di SteamOS per i PC desktop

(Image credit: Steam/Valve)

e da un lato amo SteamOS e ciò che ha da offrire per i PC da gioco portatili, dall'altro non c'è molta fortuna quando si parla di PC da gioco desktop.

Valve attualmente non offre un supporto ufficiale di SteamOS per i PC desktop, e sì, Bazzite esiste esattamente per questo – tuttavia, è ancora in beta con notevoli inconvenienti per gli utenti di GPU Nvidia, e il supporto ufficiale di SteamOS da parte di Valve stessa è più affidabile di un'alternativa non ufficiale.

Non sto suggerendo che Bazzite sia un male, tutt'altro, ma il supporto di Valve potrebbe aprire le porte all'arrivo sull'OS di client come Epic Games Launcher o Rockstar Games Launcher in versioni ufficiali. I launcher di giochi potrebbero essere un obiettivo ambizioso, ma ciò che non lo è è una versione migliore di Discord per Linux, utilizzabile nella modalità di gioco di SteamOS senza problemi di streaming o crash casuali.

Con la Steam Machine, questa potenziale realtà diventa possibile, poiché questa è essenzialmente la prima volta che Valve crea un mini PC (oltre allo Steam Deck) che utilizza l'ultima, e probabilmente la migliore, versione di SteamOS.

Non sarebbe una sorpresa, quindi, se assistessimo a un annuncio ufficiale che offra supporto a una gamma più ampia di configurazioni PC, soprattutto perché questo è già il caso del dispositivo portatile Lenovo Legion Go S.

In definitiva, questi fattori darebbero il colpo di grazia a Windows 11 per quanto mi riguarda, rendendo il gaming su PC molto più semplice e immediato, libero dalle frustrazioni di bug frequentissimi o del bloatware.