Steam in arrivo nel Microsoft Store? Un leak apre a una rivoluzione per PC e Xbox

La frammentazione delle piattaforme è da anni uno dei problemi principali per i videogiocatori su PC. Tra Steam, Epic Games Store, GOG e altri launcher, tenere traccia della propria libreria è spesso un'impresa (qui trovate i migliori giochi PC), ma qualcosa potrebbe cambiare presto.

Secondo un leak pubblicato da @eXtas1stv su X, Microsoft starebbe testando internamente l'integrazione di Steam nel Microsoft Store. In un video su YouTube collegato al post, il leaker afferma che l'app “Steam Developer Beta” è già comparsa tra i software supportati dai dispositivi Microsoft, anche se al momento sarebbe accessibile solo da dipendenti e collaboratori selezionati.

L'obiettivo? Permettere l’avvio di Steam in modo più fluido e diretto negli ambienti Windows, migliorando l’esperienza utente e riducendo la dipendenza da launcher separati.

Ma c'è di più: secondo @eXtas1stv, i futuri dispositivi Xbox saranno sempre più simili a PC, sia a livello di hardware che di ambiente software. In quest’ottica, l’integrazione di Steam (e forse anche di Epic Games Store) nel Microsoft Store sarebbe un passo naturale.

Se confermata, questa mossa rappresenterebbe una piccola ma significativa rivoluzione nella gestione delle librerie digitali, avvicinando ancora di più l’ecosistema Xbox a quello PC.

Steam nel Microsoft Store? C’è chi ci crede, ma mancano le prove

Al momento, le dichiarazioni di @eXtas1stv restano senza conferme ufficiali: né Microsoft né Valve hanno rilasciato dichiarazioni, e non esistono prove concrete che Steam sia effettivamente in fase di test all'interno del Microsoft Store.

Come potrebbe funzionare l'integrazione?

Secondo Notebookcheck, una possibilità concreta potrebbe essere quella di un collegamento backend tra gli account, simile a quanto già avviene tra Steam e piattaforme come l'app EA o il PlayStation Network. In questo scenario, non ci sarebbe una fusione tra gli store, ma piuttosto una sincronizzazione dei dati come obiettivi, progressi e giochi posseduti.

Se davvero Microsoft sta sperimentando questa funzionalità tramite il programma Insider, potremmo vederne tracce già nelle prossime settimane. Fino ad allora, però, è bene prendere le indiscrezioni con la dovuta cautela.