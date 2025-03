SteamOS potrebbe spodestare Windows 11: anche HP pronta a entrare nel mondo delle console portatili

Le vendite di console portatili da gaming su PC continuano a crescere anno dopo anno, spinte da nuovi modelli firmati Lenovo, Asus e MSI. Tuttavia, un grande nome dell’hardware è rimasto a guardare fino a oggi: HP. Il motivo? Windows 11.

Come riportato da Notebookcheck (via un'intervista con XDA), Josephine Tan, Senior VP e President della divisione Gaming Solutions di HP, ha confermato che l’azienda sta finalmente valutando la possibilità di entrare nel mercato con un dispositivo portatile... ma solo ora che Valve sta rendendo disponibile SteamOS anche per i device non Steam Deck.

Tan ha ammesso che l’esperienza d’uso con Windows 11 su portatili da gaming non è stata delle più semplici, in particolare per quanto riguarda la ripresa rapida delle sessioni di gioco — una funzione che console come Nintendo Switch e Steam Deck gestiscono senza problemi. Questo limite ha frenato HP fino a oggi.

Con l’apertura di SteamOS ad altri dispositivi, come il recente Lenovo Legion Go S, le cose potrebbero cambiare. Nonostante la piattaforma di Valve abbia ancora qualche limite — come l’assenza di supporto ufficiale per giochi con anti-cheat integrato o per tecnologie come il frame generation — la user experience è considerata superiore rispetto a quella offerta da Windows 11 su handheld.

Insomma, HP non è più del tutto fuori dai giochi.

Microsoft dovrebbe prendere questo come un avvertimento...

Se non fosse già abbastanza chiaro, Windows 11 non è certo tra i migliori sistemi operativi mai rilasciati da Microsoft. Anzi, per molti appassionati di gaming su portatili, è forse uno dei peggiori, complici i numerosi bug e i problemi continui (in particolare con l’aggiornamento 24H2) che lo rendono poco adatto all’uso su dispositivi handheld.

Oltre ai fastidiosi difetti del 24H2, Windows 11 è semplicemente inadatto ai PC portatili da gioco, soprattutto se confrontato con SteamOS. È comprensibile che Windows non abbia una “modalità portatile” — dopotutto nasce per desktop e laptop — ma questo sta spingendo sempre più utenti verso alternative più ottimizzate.

La situazione è talmente frustrante che qualcuno sta pensando di installare Bazzite, una versione derivata di SteamOS, persino sul proprio PC desktop principale. Dopo mesi di test su dispositivi come Asus ROG Ally, l’idea non sembra affatto folle. Questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per Microsoft: Windows 11 non è pronto per il mondo del gaming portatile, e con il mercato delle console PC handheld in piena espansione, è il momento giusto per rimediare — prima che sia troppo tardi.