MSI Claw A8 è ufficiale: il rivale AMD di Nintendo Switch 2 si mostra al Computex 2025

Il Computex 2025 è ufficialmente iniziato e le principali aziende del settore stanno presentando le novità in arrivo nel mondo dell’hardware per PC desktop e portatili. Tra i primi annunci di rilievo, MSI ha svelato il nuovo Claw A8 BZ2EM, il suo nuovo handheld gaming PC.

Dopo numerose indiscrezioni su un possibile modello alimentato da AMD, l’azienda ha confermato che il dispositivo utilizzerà il nuovo Ryzen Z2 Extreme APU, segnando un passaggio netto rispetto al precedente Intel Core Ultra 7 258V adottato sul Claw 8 AI+.

Si tratta di una svolta significativa, nonostante i leak precedenti, e ci sono diversi aspetti chiave da tenere d’occhio: dal design aggiornato fino alle nuove potenzialità in termini di prestazioni. Ecco tutto ciò che è emerso finora sul nuovo MSI Claw A8.

1. Sarà alimentato dall'APU Ryzen Z2 Extreme di AMD.

(Image credit: MSI)

Sebbene il nuovo processore Ryzen Z2 Extreme di AMD sia già stato incluso nel prototipo del Lenovo Legion Go 2 (e secondo indiscrezioni anche nel presunto Xbox handheld), sarà il nuovo MSI Claw A8 a impiegarlo ufficialmente – e potrebbe perfino arrivare sul mercato prima degli altri modelli.

Il punto di maggiore interesse è proprio il Ryzen Z2 Extreme, che si presenta come il chip più potente mai realizzato da AMD per dispositivi portatili della serie Z2, rappresentando un’evoluzione diretta rispetto al Ryzen Z1 Extreme utilizzato in soluzioni come Asus ROG Ally e Lenovo Legion Go. Il nuovo chip vanta 8 core CPU e 16 core GPU, un netto incremento rispetto ai 12 core GPU del predecessore.

Al momento, oltre al prototipo del Legion Go 2, nessun altro handheld gaming PC ha ancora adottato ufficialmente il Ryzen Z2 Extreme. Considerando che il precedente MSI Claw 8 AI+ era basato sull’Intel Core Ultra 7 258V, sarà interessante vedere quale delle due varianti – tra Claw 8 AI+ e Claw A8 – riuscirà a offrire le migliori prestazioni reali.

2. Il Claw A8 potrebbe rappresentare un'alternativa leggermente più economica rispetto al nuovo Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition.

(Image credit: MSI)

Al momento non è stato ancora annunciato il prezzo ufficiale del nuovo MSI Claw A8, quindi non è possibile fare confronti precisi. Tuttavia, il dispositivo potrebbe rappresentare un’alternativa leggermente più economica rispetto al nuovo Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Il Claw A8 utilizza Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.3, a differenza del supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 integrato nel modello AI+ – una scelta coerente, considerando l’assenza di chip Intel nel nuovo dispositivo.

La memoria RAM supportata arriva fino a 24 GB LPDDR5, contro i 32 GB del Claw 8 AI+, il che lascia intendere che potrebbero essere proposte più configurazioni del Claw A8.

Ulteriori dettagli sui prezzi sono attesi durante il Computex 2025, ma la differenza di costo principale potrebbe dipendere dalle prestazioni del nuovo Ryzen Z2 Extreme rispetto all’Intel Core Ultra 7 258V.

3. Presenta un nuovo design pensato per il comfort durante l’uso e una nuova colorazione verde

(Image credit: MSI)

Dalle prime immagini disponibili, il nuovo MSI Claw A8 sembra adottare un design rinnovato pensato per migliorare l’ergonomia e il comfort durante l’uso prolungato. Le impugnature risultano più curve verso l’interno, in modo simile a quelle dell’Asus ROG Ally, soluzione che potrebbe facilitare le sessioni di gioco più lunghe.

MSI ha confermato la presenza dello schermo da 8 pollici FHD+ (1920 x 1200) anche su questo modello, una scelta ottimale per garantire un buon equilibrio tra portabilità e qualità visiva nei giochi. Sarà interessante osservare come il nuovo Ryzen Z2 Extreme gestirà questa risoluzione e confrontarne le prestazioni con quelle del processore concorrente.

Per quanto riguarda l’estetica, sembra che il Claw A8 verrà proposto nella stessa finitura bianco neve già vista sul Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, affiancata da una nuova variante in verde. Non sono ancora stati comunicati dettagli su prezzo, data di uscita o disponibilità, ma ulteriori informazioni sono attese durante il Computex 2025.