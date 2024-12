Lenovo Legion Go S: emergono i primi rumor sul nuovo portatile da gaming

Se non fosse già abbastanza evidente, i PC portatili da gioco sono diventati un punto focale del mercato dei giochi per PC. Ora, il presunto Lenovo Legion Go S è trapelato, mostrando diversi cambiamenti rispetto al suo predecessore basati su nuove immagini di rendering. Secondo WinFuture, che ha pubblicato un articolo in tedesco, il Legion Go S potrebbe essere dotato della nuova APU Ryzen Z2 Go di AMD, precedentemente etichettata come Ryzen Z2G. Questo modello avrebbe 8 core e 16 thread (RDNA 2), risultando quindi la variante più debole rispetto al presunto chip Ryzen Z2 Extreme.

Sulla base delle immagini di rendering trapelate da WindowsCentral, è evidente che le dimensioni dello schermo sono state ridotte: potrebbe ora essere dotato di un display da 8 pollici rispetto a quello da 8,8 pollici del Legion Go Z1 Extreme. Di conseguenza, anche la risoluzione dello schermo subirebbe un cambiamento significativo, passando da 2560x1600 a 1920x1200, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo dispositivo sembra essere il Legion Go ‘Lite’ di cui si era vociferato qualche mese fa. L’eventuale rivelazione ufficiale potrebbe avvenire insieme a un vero successore del Legion Go Z1 Extreme, che utilizza il chip Z2 Extreme.

(Image credit: WindowsCentral)

Questa alternativa a Legion Go varrà la pena di essere acquistata?

Considerando le specifiche tecniche che includono una batteria da 55Wh e una GPU AMD Radeon 680M, potrebbe essere facile vedere il Legion Go S come un downgrade. Sebbene sia effettivamente l'opzione più debole rispetto al Legion Go Z1 Extreme (che utilizza la Radeon 780M), questo dispositivo utilizza una risoluzione di 1920x1200. Lenovo sembra aver imparato la lezione: il chip Z1 Extreme non era in grado di gestire una risoluzione di 2560x1600. Il Legion Go S utilizza la stessa APU presente nell'Asus ROG Ally, che funziona a una risoluzione di 1920x1080, con alcuni giochi che necessitano di essere eseguiti a 900p. Non sappiamo ancora con certezza quali saranno le prestazioni del Legion Go S rispetto al Z1 Extreme, ma è molto probabile che possa gestire i giochi alla nuova risoluzione di 1200p.

Le indiscrezioni suggeriscono che il prezzo si aggirerà intorno ai 600 euro (più costoso del ROG Ally Z1 Extreme), il che potrebbe essere un ostacolo per molti, considerando le specifiche tecniche. Dovremo attendere la presentazione ufficiale per un giudizio più preciso.