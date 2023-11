Intel Core i9-14900K vs Core i9-13900K: top di gamma a confronto

In questo confronto abbiamo messo alla prova i due processori top di gamma Intel della tredicesima e quattordicesima generazione, ovvero Intel Core i9-13900K e Intel Core i9-14900K.

Sebbene entrambi i processori siano estremamente potenti, è importante sapere a cosa si va incontro se si decide di investire i propri sudati soldi in uno di questi chip, poiché anche in offerta sono tutt'altro che economici. Anche se la maggior parte delle persone interessate all'Intel Core i9-13900K o al nuovo processore di punta 14900K di Intel guarderà principalmente alle specifiche e alle prestazioni grezze, non è detto che il prezzo non possa costituire un fattore di scelta importante, anzi.

Ecco perché abbiamo effettuato una serie di test approfonditi su entrambi i processori utilizzando diversi benchmark e carichi di lavoro per aiutarvi a trovare il processore migliore per le vostre esigenze e il vostro budget.

14900K vs 13900K: Prezzo

La battaglia tra l'Intel i9-14900K e il 13900K sul prezzo è attualmente in parità, poiché entrambi i chip si trovano a poco meno di 650€ su Amazon.

Detto questo l'Intel Core i9-13900K è destinato a scendere di prezzo nei prossimi mesi, forse già entro fine anno con gli sconti del Black Friday e le offerte di fine anno.





Vincitore: Pareggio (per ora)

14900K vs 13900K: Specifiche e funzioni

Non cambia molto tra il 14900K e il 13900K in termini di specifiche. L'unica differenza sulla scheda tecnica del 14900K è una velocità di clock leggermente superiore. In sostanza, il 14900K è solo un 13900K overcloccato.

Il clock base del 14900K passa da 200 MHz a 3,2 GHz per i P-Core e a 2,4 GHz per gli E-core; il boost clock dei P-Core aumenta di 200 MHz arrivando a 5,6 GHz, mentre per gli E-Core aumenta di 100 MHz raggiungendo i 4,4 GHz.

Vale la pena notare che Intel ha anche due modalità per i suoi ultimi due processori i9 che possono aumentare la velocità massima di clock dei core P rispetto al normale turbo boost dei P-Core quando rileva che un core sta dando il meglio di tutti. In questo modo, il core in questione riceverà 200 MHz di potenza aggiuntiva, a patto che non vengano superati i limiti termici.

L'altra modalità rileva se c'è ancora più spazio per l'alimentazione e il calore su quel core accelerato e, in tal caso, lo incrementa di altri 200 MHz. Ciò significa che i core P dell'i9-13900K raggiungono un massimo di 5,4 GHz, ma la velocità dei singoli core può arrivare fino a 5,8 GHz. Per l'i9-14900K, un singolo P-Core può arrivare a 6,0GHz in queste circostanze limitate, il che è effettivamente più veloce di qualsiasi processore consumer oggi sul mercato. Quando si afferma che il 14900K è il processore più veloce del mondo, si parla proprio di questo.

Questo è letteralmente tutto in termini di specifiche. Per quanto riguarda le caratteristiche, l'intera linea Raptor Lake Refresh supporta il Wi-Fi 7, un vantaggio reale di cui tuttavia non è ancora possibile usufruire in quanto queste tecnologie stanno iniziando a diffondersi solo ora e non diventeranno mainstream per un po' di tempo. Al contrario, dopo un annuncio iniziale, Intel ha smentito il supporto per le porte Thunderbolt 5 che risulta assente sul 14900K.



Swipe to scroll horizontally Intel Core i9-14900K vs 13900K specifiche Header Cell - Column 0 Core i9-14900K Core i9-13900K Processo produttivo Intel 7 (10nm) Intel 7 (10nm) Socket LGA 1700 LGA 1700 P-Core 8 8 E-Core 16 16 P-Core Base Clock 3.2GHz 3.0GHz P-Core Turbo Clock 5.6GHz 5.4GHz E-Core Base Clock 2.4GHz 2.2GHz E-Core Turbo Clock 4.4GHz 4.3GHz Thread 32 32 Cache 68MB 68MB Grafica integrata Intel UHD 770 Intel UHD 770 TDP 125W 125W Temperatura massima 100 ºC 100 ºC

Vincitore: Intel Core i9-14900K

14900K vs 13900K: Prestazioni

Guardando le specifiche dei due chip, si può facilmente intuire che le prestazioni del 14900K sono di poco superiori a quelle del 13900K:

Nei test di benchmark sintetici, il Core i9-14900K ha prestazioni single-core migliori del 5,6% rispetto al 13900K e prestazioni multi-core migliori del 3,1%. Per quanto riguarda le attività di produttività, l'i9-14900K ha ottenuto un punteggio migliore del 5,3%, praticamente in linea con la sua media single-core, come previsto.