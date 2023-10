Recensione Intel Core i9-14900K

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Intel Core i9-14900K: Recensione in due minuti

L'Intel Core i9-14900K è un chip difficile da giustificare, affermazione che potrebbe sembrare controversa dato che stiamo parlando del migliore processore Intel attualmente disponibile sul mercato.

Preannunciato a malapena dopo l'annuncio degli ormai prossimi Intel Meteor Lake all'Intel Innovation di settembre 2023 (dove l'azienda ha confermato anche l'arrivo delle versioni desktop nel 2024), il processore top della 14a generazione di chip Intel ricorda da vicino i Rocket Lake di 11a generazione che hanno immediatamente preceduto gli Intel Alder Lake.

Il Core i9-11900K è stato una sorta di riempitivo da mettere sul mercato in attesa che Intel potesse lanciare Alder Lake alla fine del 2021. Questi processori presentavano una nuova architettura ibrida e un processo a 10 nm più avanzato che hanno contribuito a riportare Intel in cima alla nostra classifica dei migliori processori, nonostante la forte concorrenza di AMD.

Con Intel Raptor Lake Refresh, purtroppo, la storia si ripete. I guadagni in termini di prestazioni sono praticamente inesistenti. Inoltre l'i9-14900K consuma parecchio e scalda come una stufa a legna se messo sotto pressione, offrendo prestazioni tutto sommato vicinissime a quelle dell'Intel Core i9-13900K.



Il problema del Core i9-14900K è che l'i9-13900K è ancora in commercio.

Non che il Core i9-14900K non sia un ottimo processore; lo ripetiamo, è indiscutibilmente il miglior processore Intel per il mercato consumer in termini di prestazioni. Batte ogni altro chip che abbiamo testato nella maggior parte delle categorie, con l'eccezione di alcuni flussi di lavoro in multitasking e di prestazioni di gioco; anche qui, in entrambi i casi si piazza molto vicino al secondo posto. Inoltre ha lo stesso prezzo di listino dell'Intel Core i9-13900K al momento del lancio.



Il problema del Core i9-14900K è duplice: da una parte è ancora possibile acquistare l'i9-13900K, e lo sarà ancora per molto tempo, a un prezzo inferiore; dall'altra l'Intel Core i7-14700K offre prestazioni molto simili a un prezzo inferiore costituendo un'alternativa più conveniente. In sostanza, se avete un i7-13700K o un i9-13900K, non c'è alcuna ragione per passare al 14900K.

Se avete un chip di 11a generazione o più vecchio, o se avete un processore AMD Ryzen e volete cambiare, questo chip sarà l'ultimo a utilizzare il socket LGA 1700. Con l'arrivo dei Meteor Lake-S nel 2024 (o anche Lunar Lake-S, previsto per la fine del 2024 o l'inizio del 2025) verrà introdotto un nuovo socket quindi configurare un PC con una scheda madre LGA 1700 potrebbe essere una scelta azzardata a meno che non siate certi di tenerlo per diversi anni.



Le uniche persone che potrebbero trovare questo chip degno di essere aggiornato sono quelle che attualmente utilizzano un processore di 12a generazione e che hanno saltato completamente la 13a generazione, oppure quelle che utilizzano un Core i5 di 13a generazione e che vogliono un po' di prestazioni in più e hanno un buon budget da investire.

Purtroppo, a questo prezzo, sarebbe meglio risparmiare i soldi e aspettare Meteor Lake o addirittura Lunar Lake l'anno prossimo.

Intel Core i9-14900K: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? 659€

659€ Quando esce? 17 ottobre 2023

17 ottobre 2023 Dove si può trovare? Presso i rivenditori autorizzati Intel e su Amazon.

L'Intel Core i9-14900K è disponibile dal 17 ottobre 2023 a un prezzo di 659€, lo stesso dell'Intel Core i9-13900K che va a sostituire.



Il Core i9-14900K è più economico della maggior parte dei chip rivali di AMD in questa fascia, ovvero l'AMD Ryzen 9 7950X3D, l'AMD Ryzen 9 7950X e l'AMD Ryzen 9 7900X3D.

Ciò rende il Core i9-14900K più conveniente rispetto a questi chip, soprattutto in considerazione del livello di prestazioni offerto, ma in definitiva è troppo vicino al 13900K in termini di prestazioni per definirlo conveniente, soprattutto considerando che il precedente top di gamma si trova a meno di 600€.

Prezzo: 3 / 5

Intel Core i9-14900K: Specifiche e funzioni

Velocità di clock più elevate rispetto all'i9-13900K

Alcune caratteristiche aggiuntive legate all'intelligenza artificiale

Swipe to scroll horizontally Intel Core i9-14900K vs i9-13900K specifiche Header Cell - Column 0 i9-14900K i9-13900K Processo produttivo Intel 7 (10nm) Intel 7 (10nm) Socket LGA 1700 LGA 1700 P-Core (prestazioni) 8 8 E-Core (efficienza) 16 16 P-Core Base Clock 3.2GHz 3.0GHz P-Core Turbo Clock 5.6GHz 5.4GHz E-Core Base Clock 2.4GHz 2.2GHz E-Core Turbo Clock 4.4GHz 4.3GHz Thread 32 32 Memoria Cache 68MB 68MB Grafica integrata Intel UHD 770 Intel UHD 770 TDP 125W 125W

L'Intel Core i9-14900K è il top di gamma dell'ultima generazione di processori che utilizzeranno l'attuale architettura di Intel, quindi è logico che le innovazioni rispetto all'Intel Core i9-13900K siano minime.

Utilizzando lo stesso nodo Intel 7 a 10 nm del suo predecessore e avendo la stessa quantità di core (8 core P/16 core E), thread (32) e cache (32 MB di cache L2 totale più 36 MB di cache L3 aggiuntiva), l'unico vero miglioramento del 14900K in termini di specifiche è la velocità di clock più elevata.

Tutti i core ottengono un aumento di 0,2GHz alle loro frequenze di base, mentre il clock del P-core turbo aumenta a 5,6GHz e il clock del E-core turbo sale a 4,4GHz rispetto ai 5,4GHz del P-Core turbo del 13900K e ai 4,3GHz dell'E-core turbo.

Sebbene queste velocità di clock siano i clock turbo massimi ufficiali per i due tipi di core, il Core i9-14900K e l'Intel Core i7-14700K dispongono di una tecnologia chiamata Turbo Boost Max Technology 3.0 che aumenta la frequenza del core più performante del chip e gli fornisce ancora più potenza entro i limiti di potenza e termici. In questo modo il Core i9-14900K raggiunge un clock turbo di 5,8GHz su specifici core P attivi.



Inoltre, tra le caratteristiche esclusive del Core i9 c'è un ulteriore boost in stile Ludicrous-Speed chiamato Intel Thermal Velocity Boost. Questa funzione si attiva se c'è ancora energia e spazio termico su un core P già potenziato dalla tecnologia Turbo Boost Max 3.0 e può spingere il core fino a 6,0 GHz, anche se non si tratta di condizioni operative tipiche.

Entrambe queste tecnologie sono presenti anche sul 13900K, ma il 14900K aumenta leggermente le velocità di clock massime di queste modalità e, secondo Intel, la velocità di clock di 6,0GHz lo rende il processore più veloce al mondo. Anche se questo potrebbe essere tecnicamente vero, i 6,0GHz sono utilizzati in modo molto limitato, quindi in termini pratici il clock boost del P-Core è quello che si vedrà quasi esclusivamente sotto carico.



Il Core i9-14900K ha lo stesso TDP di 125 W del 13900K e la stessa potenza massima del turbo di 253 W, anche se il consumo di energia in raffiche inferiori a 10 ms può essere molto più elevato.

Se cercate qualcosa di innovativo in questo chip, ve lo ripetiamo, dovrete aspettare i Meteor Lake.

Il Core i9-14900K dispone anche del supporto per la connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 discreta, come il resto della linea 14th-gen, ma non del supporto per Thunderbolt 5 discreto annunciato inizialmente (e poi smentito) da Intel.

Infine, tra le novità ci sono alcune funzioni AI molto specifiche che verranno utilizzate prevalentemente in ambito accademico.

Chipset e funzioni: 3.5 / 5

Intel Core i9-14900K: Prestazioni

Prestazioni migliori della categoria

Viene battuto da AMD Ryzen 7 7800X3D e i7-14700K nelle prestazioni di gioco

Scalda più dell'i9-13900K

In quasi tutti i test che abbiamo eseguito il Core i9-14900K ha superato il suo predecessore di una sola cifra, in termini percentuali, una differenza troppo ridotta per essere notata a occhio nudo.

Abbiamo eseguito questi test più volte di quante ne riesca a contare perché dovevamo essere sicuri che qualcosa non stesse falsando i risultati. Dopo tante prove possiamo affermare con certezza che il Core i9-14900K è di pochissimo più veloce dell'i9-13900K.



In tutti i benchmark sintetici di prestazioni e produttività, il Core i9-14900K si posiziona in testa con la notevole eccezione del test di prestazioni multi-core di Geekbench 6.1, dove l'AMD Ryzen 9 7950X ottiene un punteggio sostanzialmente superiore, e del punteggio complessivo della CPU di Passmark Performance Test, che pone l'AMD Ryzen 9 7950X e il Ryzen 9 7950X3D significativamente al di sopra. Il risultato non sorprende dato che tutti e 16 i core del 7950X e del 7950X3D sono core a prestazioni elevate,



A parte questo, è il 14900K ad avere la meglio, con una media del 5,6% superiore alle prestazioni single-core rispetto al 13900K. Per quanto riguarda le prestazioni multi-core, il 14900K ottiene una media migliore del 3,1% e nei carichi di lavoro di produttività ottiene una media migliore del 5,3% rispetto al suo predecessore.

Rispetto all'AMD Ryzen 9 7950X, il Core i9-14900K ottiene un punteggio superiore di circa il 13% nelle prestazioni single-core, inferiore di circa l'1% nelle prestazioni multi-core e migliore del 5% nelle prestazioni di produttività.

I benchmark creativi rivelano una situazione piuttosto eterogenea per il Core i9-14900K. In tutti i casi, il Core i9-14900K batte il suo predecessore con percentuali che vanno dal 2,6% al 10,9%.

Il Core i9-14900K perde costantemente quando si tratta di carichi di lavoro di rendering come Blender e V-Ray 5 rispetto agli AMD Ryzen 9 7950X e 7950X3D, ma li batte in foto e video editing. Poiché il rendering 3D si appoggia quasi esclusivamente alla GPU piuttosto che alla CPU, il vantaggio di AMD in questo caso risulta meno evidente.

Il gaming è un'altra area in cui Intel ha tradizionalmente ottenuto buoni risultati grazie alle sue forti prestazioni single-core rispetto ad AMD, ma gli equilibri sono cambiati con l'introduzione della V-Cache 3D di AMD.

Sebbene l'Intel Core i9-14900K sposti a malapena l'ago della bilancia rispetto alle prestazioni del suo predecessore, non ha molta importanza, poiché l'AMD Ryzen 7 7800X3D riesce a ottenere un vantaggio netto se si parla di gaming. Il Core i9-14900K riesce a raggiungere il quarto posto con l'Intel Core i7-13700K, con il Core i7-14700K che lo supera di circa 4 fps in media.



Naturalmente, tutte queste prestazioni richiedono energia, e molta. Il Core i9-14900K ha praticamente eguagliato l'assorbimento massimo di potenza registrato dal Core i9-13900K, con una differenza di meno di un watt tra i due, rispettivamente 351,097W e 351,933.

Tuttavia, il nuovo top di gamma Intel scalda persino di più del suo predecessore, cosa che non pensavamo possibile. Il 14900K raggiunge un massimo di 105ºC, tre gradi in più rispetto al massimo del 13900K. È la temperatura più alta che abbiamo mai visto raggiungere da una CPU e siamo sorpresi che abbia superato di così tanto il suo limite termico ufficiale senza alcun overclocking.

Prestazioni: 3.5 / 5

Intel Core i9-14900K: Verdetto

Il miglior chip per prestazioni dedicate come l'editing video e la produttività

Esistono processori gaming migliori a un prezzo più conveniente

L'Intel Core i7-14700K risulta molto più conveniente

Nella valutazione finale, quindi, il Core i9-14900K riesce ad avere la meglio con un margine appena sufficiente.

Nel complesso, le sue prestazioni single-core e di produttività sono le sue categorie migliori, mentre vacilla leggermente nei carichi di lavoro creativi e non riesce a raggiungere un livello competitivo nei giochi, tanto che non è il chip che consiglierei come CPU da gioco.

Il Core i9-14900K offre un rapporto prezzo prestazioni leggermente favorevole rispetto ai Ryzen 9 7950X e Ryzen 9 7950X3D, ma non del Ryzen 7 7800X3D.

Tuttavia, l'Intel Core i7-14700K risulta una scelta più conveniente in quanto offre prestazioni simili a un prezzo molto più accessibile.



Swipe to scroll horizontally Intel Core i9-14900K Attributi Note Valutazione Prezzo Prezzo di lancio simile a quello del 13900K 3 / 5 Specifiche e funzioni Le sue specifiche sono praticamente invariate rispetto al predecessore, solo con velocità di clock leggermente superiori. Tuttavia, bisogna riconoscergli il merito di aver raggiunto i 6,0 GHz, anche se in circostanze limitate. 3.5 / 5 Prestazioni Ottime prestazioni in ambito professionale, soffre nei carichi di lavoro più intensi e non eccelle nel gaming. 3.5 / 5 Totale Nel complesso, questo chip è difficile da consigliare, tranne che a coloro che arrivano dalla 12a generazione o da chip di 13a generazione di livello inferiore e che non vogliono aspettare l'arrivo dei Meteor Lake. 3.33 / 5

Dovreste acquistare Intel Core i9-14900K?

Acquistatelo se...

Volete il chip Intel più potente in circolazione L'Intel Core i9-14900K è il miglior processore Intel sul mercato in termini di prestazioni grezze, soprattutto per carichi di lavoro dedicati come il video editing.



Avete bisogno di un chip veloce per la produzione creativa L'i9-14900K è il chip ideale per carichi di lavoro creativi ad alta intensità di CPU.



Avete un chip di 12a generazione Se provenite dalla 12a generazione e avete disperatamente bisogno di un aggiornamento, questo chip vi lascerà a bocca aperta.

Non acquistatelo se...

Avete qualcosa di più di un i5-13600K Onestamente, a meno che non abbiate un chip di 12a generazione o un i5-13600K, sconsigliamo vivamente l'aggiornamento.



Potete attendere l'arrivo dei Meteor Lake Con la conferma dell'arrivo dei chip Meteor Lake nei prossimi mesi conviene aspettare per vedere cosa hanno da offrire prima di investire sul 14900K.

Avete un budget limitato Si tratta di un chip molto costoso, non c'è dubbio.

Come abbiamo testato Intel Core i9-14900K

Specifiche del sistema usato per i test: Queste sono le specifiche del sistema di prova utilizzato per questa recensione: Scheda madre Intel: MSI MPG Z790E Tomahawk Wifi

Scheda madre AMD: ASRock X670E Steel Legend

Dissipatore CPU: MSI MAG Coreliquid E360 AIO

RAM: 32GB SK Hynix DDR5-4800

SSD: Samsung 990 Pro

PSU: Thermaltake PF3 1050W ATX 3.0

Case: Praxis Wetbench

Abbiamo trascorso circa due settimane con l'Intel Core i9-14900K utilizzandolo principalmente per la produttività e la creazione di contenuti, oltre che per qualche sessione di gioco.

Abbiamo utilizzato la batteria standard di benchmark sintetici che usiamo per i test dei processori eseguendo gli stessi test sui chip rivali di AMD e sugli altri chip di 14a generazione della linea di lancio Raptor Lake Refresh e sui processori Raptor Lake di 13a generazione.

Per i chip Intel Abbiamo utilizzato la stessa scheda madre, la stessa RAM, lo stesso SSD e la stessa scheda grafica in modo da garantire l'isolamento delle prestazioni della CPU su ogni chip. Per i chip AMD abbiamo utilizzato una scheda madre AM5 comparabile, in modo da attenuare il più possibile le differenze nella configurazione e nei circuiti della scheda madre.