Elon Musk contre Mark Zuckerberg : le patron de Tesla et SpaceX s'entraîne

Sur Twitter, réseau social que le milliardaire aurait racheté sous la contrainte , Elon Musk est un habitué des sorties fracassantes. D'ailleurs, certains de ses tweets le rattrapent. Elon Musk va d'ailleurs devoir se justifier concernant un tweet qui évoquait l'Autopilot de Tesla, impliqué dans un accident mortel. D'ailleurs, le fantasque milliardaire ne pourra plus tweeter ce qu'il veut concernant Tesla . Mais Elon Musk s'est récemment permis une sortie audacieuse, en provoquant Mark Zuckerberg en combat de MMA.

Mark Zuckerberg, patron de Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp), est lui-même un pratiquant d'arts martiaux de longue date. D'ailleurs, afin de se perfectionner aux techniques d'arts martiaux mixtes, celui-ci a fait appel à Mikey Musumeci, qui n'est autre qu'un quadruple médaillé d'or aux championnats mondiaux de jiu-jitsu brésilien.

Musk vs Zuckerberg : la mère d'Elon Musk interdit à son fils de se battre

Mais Elon Musk, connu pour son amour du travail bien fait, ne compte pas rester les bras croisés. Le PDG de Tesla et SpaceX s'est ainsi battu contre le podcasteur Lex Fridman pendant plusieurs heures. Et, selon l'intéressé, Elon Musk est étonnamment puissant. Celui-ci précise : "Je suis extrêmement impressionné par sa force, sa puissance et ses compétences, aux pieds et au sol".

Bien que les deux milliardaires prennent cette affaire au sérieux, ils s'en amusent. Lex Fridman ajoute ainsi : "Il est très inspirant de voir Elon et Mark pratiquer les arts martiaux, mais je pense que le monde serait mieux servi s'ils s'entraînaient aux arts martiaux mais ne se battaient pas dans une cage [...] Cela dit, comme le dit Elon, l'issue la plus divertissante est la plus probable... Je suis là pour eux, quoi qu'il arrive".

L'idée d'un combat a rapidement pris de l'ampleur depuis que Musk a défié Zuckerberg en plaisantant sur Twitter. Et, bien que la mère du PDG de Tesla ait interdit aux deux milliardaires de se battre, le patron de l'UFC a donné son approbation.