Tesla : Elon Musk ne pourra plus tweeter ce qu’il veut

L’actuel PDG de Twitter, Elon Musk, va bientôt laisser sa place . Mais, en attendant, le milliardaire continue à tweeter, et pas toujours pour son propre bien. En effet, l’entrepreneur va devoir se justifier à propos d’un tweet publié quelques années plus tôt, qui concernait l’Autopilot de Tesla. Le milliardaire affirmait que ses voitures pouvaient conduire toute seule, jusqu'à ce qu’un accident mortel à bord d’une Tesla ne remette cette déclaration en question.

Elon Musk a ainsi échoué dans sa dernière tentative de contester une décision qui exige l'approbation d'un avocat pour certains tweets liés à Tesla. En 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC), accusait le milliardaire d’avoir menti à propos de son entreprise. Celui-ci aurait déclaré avoir "sécurisé le financement" de la privatisation de Tesla, et promis que Tesla produirait 500 000 voitures par ans.

Tesla : fini les mensonges pour Elon Musk ?

L’agence demandait donc l’approbation d’un juge pour chacun de ses tweets concernant Tesla. De plus, la SEC a tout simplement demandé la démission d’Elon Musk à la tête de l’entreprise. Finalement, l’intéressé s’est contenté de payer diverses amendes de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Elon Musk s’est ensuite opposé à la SEC au cours des années qui ont suivi et, plus récemment, a demandé aux tribunaux d'annuler l'accord. Celui-ci affirme même que la commission l'a poussé à conclure un accord, et qu'elle a outrepassé son autorité légitime. La défense d’Elon Musk avance d’ailleurs que la SEC aurait ainsi violé les droits de la liberté d'expression.

La SEC (Securities and Exchange Commission) est une agence gouvernementale indépendante des États-Unis chargée de réglementer et de superviser les marchés financiers et les acteurs qui y opèrent. Les principales responsabilités de la SEC comprennent la réglementation des bourses de valeurs, des courtiers, des sociétés cotées en bourse, des sociétés de gestion de placements et d'autres entités liées aux marchés financiers.