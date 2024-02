iPad Pro 2024 : des fuites de dessins nous donnent un premier aperçu de son design probable

La question la plus pressante que nous nous posons à propos de l'iPad Pro 2024 (la probable prochaine meilleure tablette d'Apple) est de savoir quand il sera lancé, mais vu le nombre et la fréquence des fuites entourant la prochaine tablette haut de gamme d'Apple, il semble probable que ce sera bientôt le cas - et nous venons de voir des esquisses officielles du design de la tablette.

Ces dessins de CAO (conception assistée par ordinateur) ont été partagés par MacRumors, et bien que l'on ne sache pas exactement d'où le site les a obtenus, il note que ce type de dessins fuit souvent des usines produisant des appareils Apple.

En théorie, il s'agit donc d'images de conception officielles et, comme l'indique le site, les fabricants d'étuis leur font suffisamment confiance pour concevoir des étuis sur la base de ces dessins. Bien sûr, ce genre de croquis est également facile à créer pour n'importe qui ayant des compétences artistiques de base, il faut donc les prendre avec des pincettes ; cependant, nous notons que MacRumors a des antécédents assez fiables en la matière.

Image 1 of 2 Fuite de croquis de l'iPad Pro 2024 de 11 pouces (Image credit: MacRumors) Fuite de croquis de l'iPad Pro 2024 de 13 pouces (Image credit: MacRumors)

Les images montrent les modèles supposés de 11 et 13 pouces de l'iPad Pro 2024 de l'avant, de l'arrière et du bord inférieur. Les images sont un peu légères sur les détails, mais on peut voir que le design général ressemble aux modèles actuels, avec un bloc caméra dans le coin supérieur gauche, tandis que les haut-parleurs et un port USB-C sont logés sur la partie inférieure.

Un changement de dimension pour l'iPad Pro

Les croquis indiquent également les dimensions, l'iPad Pro 2024 de 13 pouces mesurant 281,58 x 215,53 mm. Ces dimensions sont légèrement supérieures à celles de l'iPad Pro 12.9 (2022), qui sont de 280,6 x 214,9 mm, bien que les différences puissent s'expliquer par l'écran 13 pouces légèrement plus grand cette année (bien qu'il y ait un désaccord sur la question de savoir si cette nouvelle tablette sera de 13 pouces, ou de 12,9 pouces à nouveau).

L'iPad Pro 2024 de 11 pouces affiche des dimensions de 249,70 x 177,51 mm, tandis qu'à titre de comparaison, l'iPad Pro 11 (2022) mesure 247,6 x 178,5 mm. Le modèle à venir serait donc légèrement plus grand, mais légèrement plus étroit.

Pour ce que cela vaut, nous avons vu ces mêmes dimensions de l'iPad Pro 2024 dans une fuite précédente, il y a donc de fortes chances qu'elles soient exactes. Cette fuite mentionnait également l'épaisseur, le modèle 13 pouces étant censé mesurer 5 mm (contre 6,4 mm pour son prédécesseur), et le modèle 11 pouces 5,1 mm (contre 5,9 mm). Les deux prochains modèles d'iPad Pro pourraient donc être plus fins que le duo actuel.

Espérons que nous en aurons bientôt la certitude, bien qu'avec une fenêtre de sortie prévue entre mars et juin, nous ne sommes pas certains de savoir dans combien de temps.