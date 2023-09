Spotify : la HiFi arrive bientôt, son prix va vous surprendre

Plus de deux ans après son annonce, le service HiFi de Spotify se fait toujours attendre. Bonne nouvelle toutefois, celui-ci pourrait débarquer avant la fin de l’année . Et, si la proportion de contenu généré par l’IA explose sur Spotify , il vous sera bientôt possible d’écouter vos podcasts favoris en haute fidélité (HiFi). Le redditeur u/Hypixely a ainsi mis la main sur une partie du code de Spotify, qui révèle de nombreuses caractéristiques de l’abonnement Supremium.

Spotify a d'abord annoncé l’abonnement HiFi, plus cher, en février 2021. Mais, depuis, l’entreprise est restée très discrète à ce sujet. Les dernières fuites remontent à juin dernier, lorsqu'un rapport de Bloomberg a révélé que Spotify avait rebaptisé le niveau HiFi "Supremium". Cette rumeur vient ainsi d’être corroborée sur Reddit.

Spotify : un abonnement HiFi à moins de 20 euros par mois ?

Ainsi, selon le code découvert par u/Hypixely, l’abonnement Supremium de Spotify pourrait coûter 19,99 $ par mois. Il est donc probable que le prix soit le même en euros. D’ailleurs, l'année dernière, une autre fuite mentionnait un niveau "Platinum" à 19,99 $ qui inclurait la HiFi et d'autres fonctionnalités.

L’abonnement Supremium devrait ainsi proposer un son 24 bits sans pertes. De plus, Spotify y inclurait des outils de mixage avancés, permettant de personnaliser l'ordre des listes de lecture en fonction des battements par minute. Les utilisateurs auraient également la possibilité d'activer des transitions fluides entre les chansons et de filtrer les chansons d'une liste de lecture en fonction de l'humeur de l’abonné.

Quoi qu’il en soit, Spotify n’a ni confirmé ni infirmé ces allégations. CJ Stanley, porte-parole de Spotify, déclare ainsi : "Chez Spotify, nous sommes constamment en train d'itérer et d'imaginer des idées pour améliorer notre offre de produits et offrir de la valeur aux utilisateurs [...] Mais nous ne commentons pas les spéculations autour d'éventuelles nouvelles fonctionnalités et nous n'avons rien de nouveau à partager pour le moment."