Spotify HiFi : date de sortie, prix, caractéristiques, rumeurs et catalogue de chansons

Lorsqu'il arrivera plus tard dans l'année, Spotify HiFi diffusera certaines de vos chansons préférées en haute résolution audio sans perte, comme le propose Tidal avec son service Tidal HiFi.

Selon Spotify, le streaming musical de haute qualité est l'une des nouvelles fonctionnalités les plus demandées par ses utilisateurs qui, auparavant, étaient limités à 320kbps. Pire encore, les personnes qui n'ont pas la version Premium n'obtiennent que la moitié de cette limite (160kbps), ce qui équivaut à écouter un MP3. La version HiFi, en revanche, offrira un son de qualité CD sans perte à plus de 1411 kbps, soit plus de quatre fois la quantité de signaux que vous entendez actuellement lorsque vous écoutez une chanson en streaming.

Le service sera disponible dans des "marchés sélectionnés" pour commencer, et bien que Spotify n'ait pas encore dit exactement combien le service coûtera, il semble que ce sera plus que le prix de base de Spotify Premium de 9,99€ par mois sans aucune garantie que la totalité des chansons du catalogue Spotify aura une version HiFi disponible.

Cela dit, bien que les détails soient encore un peu flous sur Spotify HiFi, nous avons fait de notre mieux pour rassembler tous les rapports qui existent et les regrouper dans un guide de référence unique.

Selon un article du blog Five Things to Know About Spotify HiFi, Spotify affirme que le nouveau service sera disponible au cours de l'année 2021, et qu'il sera mis à disposition sous forme de mise à niveau vers Premium.

"A partir de cette année, les abonnés Premium sur certains marchés pourront améliorer leur qualité sonore grâce à Spotify HiFi et écouter leurs chansons préférées comme les artistes l'ont souhaité".

Cette sélection de marchés mérite qu'on s'y attarde car elle signifie que nous ne verrons pas Spotify HiFi être diffusé en direct sur tous les territoires en même temps. Auparavant, lorsque Spotify lançait de nouvelles fonctionnalités, il commençait généralement par les États-Unis et l'Europe, mais maintenant que le service est disponible dans 80 nouveaux pays, il est difficile de dire qui sera parmi les premiers à bénéficier du nouveau service.

L'autre problème que vous rencontrerez pour la date de sortie de Spotify HiFi est qu'il est peu probable que tous les appareils Spotify Connect bénéficient de la mise à jour en même temps - ce qui signifie que certains haut-parleurs comme, par exemple, le Sonos One et la PS5 pourraient l'obtenir bien avant votre récepteur AV un peu plus ancien.

Prix de Spotify HiFi

Pour l'instant, il n'y a pas de prix fixe pour Spotify HiFi. L'entreprise a déclaré qu'elle dévoilerait des détails plus précis dans le courant de l'année, donc à ce jour nous ne pouvons que supposer.

Nous savons pertinemment que ce sera plus cher que Spotify Premium, qui coûte 9,99 € par mois, donc le prix se situera probablement entre 14,99 et 19,99 €.

Ce qui influence aussi cette estimation, c'est la concurrence : un abonnement à Tidal HiFi vous coûtera 19,99 € par mois, tout comme un abonnement à Deezer HiFi. Il existe quelques services de streaming audio haute résolution un peu moins chers (Qobuz et Amazon Music HD ne coûtent que 14,99 €, par exemple), mais il est peu probable que Spotify puisse aller plus bas que cela.

Qualité de streaming Spotify HiFi

Quelle sera la qualité du son de Spotify HiFi ? Il est censé sonner au moins aussi bien qu'un CD, voire peut-être un peu mieux.

Selon Spotify, Spotify HiFi diffuse en continu un son de qualité CD sans perte sur vos appareils. Dans l'idéal, ces appareils seront connectés à un réseau et capables d'utiliser Spotify Connect, sinon vous devrez le transmettre par Bluetooth, ce qui en diminuera probablement la qualité.

C'est beaucoup mieux que l'offre actuelle de 320kbps de Spotify, et la qualité audio potentielle du service sera probablement à la hauteur de celle de Tidal, Deezer et peut-être même des Digital Masters d'Apple.

En parlant des Apple Digital Masters, il y a toujours une chance que Spotify aille au-delà de la hi-fi avec un son 96 kHz / 24 bits, mais rien ne nous l'assure encore.

Qu'est-ce que tout cela signifie ? Dans un sens très pratique, les formats audio sans perte ont plus de détails et de données que leurs homologues avec perte. Cela signifie qu'il est possible d'entendre de nouveaux détails dans des chansons que vous n'avez jamais entendues auparavant et qui, autrement, auraient été coupés lors de la compression des données. Le son doit également être un peu plus large et plus immersif, mais cela dépend aussi en grande partie des écouteurs ou des haut-parleurs que vous utilisez.

Catalogue de chansons Spotify HiFi

Le détail le plus obscur pour Spotify HiFi est de savoir combien, et quelles chansons du catalogue Spotify de plus de 30 millions de titres seront incluses.

L'hypothèse la plus sûre que nous puissions faire est qu'il ne supportera pas toutes les chansons du vaste catalogue de Spotify, mais des millions d'entre elles devraient l'être.

Parmi ceux-ci, il y aura probablement les grands succès des grandes maisons de disques qui distribuent déjà les fichiers à d'autres services, tandis que la musique des petites maisons de disques et des anciens titres ne sera probablement pas retenue.

Nous resterons à l'écoute pour savoir quelles chansons seront retenues, mais pour l'instant, il est préférable de conserver votre collection de CD là où elle se trouve jusqu'à ce que de nouveaux détails se fassent connaître.