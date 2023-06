Spotify prépare un nouvel abonnement haut de gamme, attendez-vous à bénéficier de la HiFi

Spotify, qui supprime des milliers de chansons générées par l'IA , est en pleine refonte. Le géant doit en effet faire face à une concurrence féroce et augmenter ses bénéfices. Annoncé en 2021, le nouvel abonnement Platinium se fait attendre . Mais il semblerait que Spotify mette les bouchées doubles pour le mettre en place, avec une sortie prévue avant la fin de l'année.

La fonction de streaming sans perte audio a été annoncée pour la première fois en février 2021 sous le nom de "Spotify HiFi", mais n'est toujours pas disponible plus de deux ans plus tard. Selon Bloomberg, cependant, elle serait prête à être lancée. Le nouvel abonnement "Subpremium" pourrait ainsi voir le jour avant la fin de l'année. Le prix de Spotify HiFi a fait l'objet de nombreuses spéculations depuis son annonce. En effet, Amazon Music et Apple Music ont commencé à proposer le streaming sans perte directement inclu dans le forfait standard.

Spotify : l'entreprise se veut prudente, le prix est encore inconnu

Malgré le retard important accumulé par l'entreprise, Spotify n'a pas abandonné cette idée. Gustav Söderström, co-président de Spotify, précise ainsi : "Nous l'avons annoncé, mais l'industrie a changé pour un tas de raisons [...] Nous allons le faire, mais nous allons le faire d'une manière qui a du sens pour nous et pour nos auditeurs. Le secteur a changé et nous avons dû nous adapter."

Une fuite a suggéré que la société envisageait de facturer 19,99 dollars pour cette fonctionnalité premium. Cependant, Laura Pezzini, porte-parole de Spotify, n'a pas souhaité confirmer ou infirmer cette allégation, déclarant : "Chez Spotify, nous sommes constamment en train d'itérer et d'imaginer pour améliorer notre offre de produits et offrir de la valeur aux utilisateurs. Mais nous ne commentons pas les spéculations sur d'éventuelles nouvelles fonctionnalités et nous n'avons rien de nouveau à partager pour l'instant."