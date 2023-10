Avez-vous rencontré des problèmes avec Spotify sur iOS ? Vous n'êtes pas seul

Si vous avez des problèmes avec l'application Spotify sur iOS, vous n'êtes pas le seul. Ces dernières semaines, les forums officiels de Spotify ont été inondés de rapports indiquant que l'application se bloque et fonctionne mal, même sur les meilleurs iPhones.

Bien que Spotify ait apparemment reconnu les problèmes, il n'y a pas encore de nouvelles d'un correctif. Spotify affirme avoir transmis les problèmes à ses équipes chargées des anomalies, mais pour l'instant, il vous faudra patienter jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.

Deux problèmes iOS en particulier ont été qualifiés de "en cours d'investigation" par Spotify. Le premier concerne des problèmes de performance sur iOS. Selon Spotify : "Nous avons reçu des rapports indiquant que des utilisateurs iOS rencontrent des problèmes techniques sur leurs appareils (version 8.8.72.623 ou supérieure). L'application se bloque ou la lecture s'arrête soudainement".

Le deuxième problème mis en évidence concerne le widget iOS de l'application. Selon Spotify, lorsqu'un utilisateur appuie sur le widget, il peut obtenir un message d'erreur indiquant "Can't open link" (Impossible d'ouvrir le lien). Dans les deux cas, les utilisateurs ont fourni une foule d'informations sur les causes des bugs, la version d'iOS qu'ils utilisent, etc.

"Spotify a des problèmes depuis des mois sur l'iPhone"

(Image credit: TechRadar)

Il n'est jamais agréable de rencontrer des bugs lors de l'utilisation de certaines des meilleures applications iOS, comme Spotify, et les utilisateurs des forums de Spotify l'ont bien compris. En fait, il semble que certains de ces problèmes durent depuis des semaines, sans que l'on puisse en voir la fin.

Selon l'utilisateur du forum EyoS, "l'application Spotify sur mon ancien iPhone se bloque constamment depuis environ trois mois ... Cela se produit après quelques chansons. J'envisage de changer de service de streaming si ce problème persiste".

Ils ne sont pas les seuls. Écrivant à propos du bug "Can't open link", l'utilisateur SamiG a déclaré : "J'ai ce genre de problème depuis quelques jours, mais j'ai récemment remarqué que je ne pouvais plus écouter de musique. Au début, je recevais simplement l'erreur et je l'ignorais, mais maintenant je ne peux plus du tout utiliser l'application".

Si vous rencontrez des problèmes avec l'application Spotify sur iOS, il est probablement utile d'en parler sur les forums officiels de Spotify. La société a reconnu au moins 14 problèmes sur plusieurs plateformes au cours des deux derniers mois, et avec un peu de chance, les correctifs commenceront à être distribués plus tôt que prévu.