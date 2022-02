Test Shure AONIC Free

Les Shure AONIC Free en résumé

Les écouteurs Shure AONIC Free manquent de certaines caractéristiques premium auxquelles vous vous attendez probablement lorsque vous dépensez un peu moins de 200 € pour une paire d'écouteurs sans fil. Ce modèle intéressant n'offre pas d’annulation active du bruit, par exemple, ni une autonomie suffisante pour tout un vol long-courrier.

Malgré tout, les Shure AONIC Free méritent d'être considérés, y compris face à des concurrents comme les Sony WF-1000XM4. Si l'on tient compte de leur superbe qualité sonore, de l'application compagnon facile à utiliser et d’un ajustement confortable, peu de rivaux sont capables de leur tenir tête.

Ainsi, avec un prix similaire à celui des Apple AirPods Pro, les AONIC Free disposent d’un meilleur équilibre sonore aujourd’hui.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

Les Shure AONIC Free sont en vente dès maintenant, et en France, ils sont proposés au prix de 199 €. Vous pourrez alors choisir entre deux coloris : graphite ou rouge chromé.

Si vous êtes prêt à acheter des écouteurs dans cette fourchette de prix, il existe quelques concurrents avec des spécifications plus impressionnantes sur le papier. Les AirPods Pro constituent l’alternative la plus populaire. Ne négligeons pas pour autant les meilleurs modèles de Sony ou de Sennheiser qui bénéficie d’une réduction appréciable du bruit.

(Image credit: TechRadar)

Design et caractéristiques principales

Larges, mais toujours confortables

Interface et options faciles à prendre en main

Pas de suppression active du bruit

Les Shure AONIC Free sont de gros écouteurs en forme de pilule, un peu comme ces écouteurs Bluetooth du milieu des années 90. Nous sommes sûrs que la taille seule dissuadera certaines personnes intéressées par une paire facile à (trans)porter, ce qui s’avère dommage.

Car, malgré leur taille - et leur poids - les AONIC Free sont faciles à positionner confortablement, et ils resteront fixés pendant des heures grâce à leur forme ergonomique et à la sélection d'embouts en mousse Comply.

La connectivité se fait via Bluetooth 5. Avec le support des codecs SBC, AAC et aptX, vous tirez ici le meilleur parti de votre abonnement à un service de streaming musical de premier ordre. Chaque écouteur est équipé d'un seul haut-parleur dynamique à large bande, dont la taille et la composition demeurent un secret. Celui-ci se révèle d'une efficacité redoutable, comme nous le verrons un peu plus loin.

En ce qui concerne les commandes, vous ne trouverez pas de pression tactile sur la surface de ces écouteurs. Au lieu de cela, vous disposez d’un seul bouton physique sur le bord supérieur de chaque écouteur, et ces boutons vous permettent de lire/mettre en pause votre musique, d'augmenter/réduire le volume, d'activer/désactiver le mode environnement, d'invoquer l'assistant vocal, de prendre/stopper un appel téléphonique ou de couper le micro.

(Image credit: TechRadar)

Le mode environnement fait écho à une fonction désormais classique sur les écouteurs intra-auriculaires haut de gamme. Mais les Shure AONIC Free présentent quelques différences. Tout d'abord, vous pouvez personnaliser ledit mode depuis l'application, avec un cuseur extrêmement large pour la sensibilité. Ensuite, il y a la fonction PausePlus, également accessible via l'application, et qui permet de mémoriser vos choix après une pause prolongée de votre écoute.

L'application ShurePlus Play, en général, représente l’une des forces majeures de ces Shure AONIC Free. Cette application propose sept modes d'égalisation distincts, ainsi que la possibilité de créer vos propres modes personnalisés. Grâce à ShurePlus Play, vous pouvez réorganiser les commandes des écouteurs, ajuster les tonalités de confirmation, voir l'autonomie restante au sein de chaque écouteur et accéder aux mises à jour logicielles.



Vous ne souhaitez pas sortir votre smartphone de la poche dans laquelle il repose, votre assistant vocal préféré répond à vos requêtes avec une réactivité conséquente.



Shure aime aussi vanter l'efficacité de son système d'isolation passive du bruit. Il est vrai que les AONIC Free font partie de la lignée audio la plus efficiente, capables d'atténuer les bruits extérieurs simplement en les insérant dans votre canal auditif. Toutefois, dans cette gamme de prix, vous avez accès à un bon panel d’écouteurs sans fil incluant l’annulation active du bruit.

Les AONIC Free sont également dépourvus d'accéléromètres, de sorte que si vous retirez l'un (ou les deux) des écouteurs, ils continuent à fonctionner. Enfin, l'autonomie de sept heures attribuée aux écouteurs - plus quelques charges supplémentaires dispensées par le boîtier de charge - n'est pas à dédaigner, reste que presque tous leurs concurrents se vantent d'une batterie à la durée de vie plus longue.

(Image credit: TechRadar)

Performances audio

Un son précis

Excellente mise au point et récupération des détails

Agile et convaincant



Ne tergiversons pas : les Shure AONIC Free concèdent un excellent son, exactement comme toutes les précédentes itérations de Shure.

Il suffit d'écouter Fusa Riot de Bobby Hughes Experience via Apple Music pour se faire une idée précise de l'expérience audio des AONIC Free. Ceux-ci délivrent un son net, perspicace et rigoureusement détaillé, présentant la composition comme une entité unique et unifiée, tout en offrant le type de séparation et de focus qui rend chaque changement de rythme facile à suivre.

Les basses sont profondes, tendues et sinueuses - il y a beaucoup de punch, mais il ne s’avère en aucun cas surpuissant, ne traîne pas à chaque changement de tempo et reste bien à l'écart des médiums. Ces derniers bénéficient d'un niveau de détail presque indécent, de sorte qu'une vocalisation aussi chargée en caractère que celle de Serpentwithfeet sur Bless Ur Heart sonne de manière aussi engageante, immédiate et idiosyncratique que si vous l'entendiez en live. Les aigus, de leur côté, octroient un son agressif mais bien contrôlé, une impression de substance sans aucune léthargie.

La scène sonore créée par les Shure est grande, bien définie et tout à fait crédible. Ces écouteurs mettent en valeur les rythmes et les tempos expressifs avec une assurance et une positivité totales. Peu importe de ce fait si vous êtes fan de reggae, d’EDM ou des deux, les AONIC Free vous fourniront l’égalisation sonore dont vous avez besoin. Ils possèdent également une expression dynamique ample, tant en ce qui concerne les changements de volume les plus larges que les différentiels harmoniques les plus fins. La tonalité demeure ainsi cohérente sur toute la gamme de fréquences.

Avec une telle richesse sonore, les Shure AONIC Free s’imposent parmi les meilleurs écouteurs intra-auriculaires sans fil que vous pouvez acheter pour moins de 200 €.

Faut-il acheter les Shure AONIC Free ?

(Image credit: Shure)

Achetez-les si...

Vous recherchez une fidélité audio maximale

Les Shure AONIC Free offrent l’une des écoutes les plus fidèles et les plus convaincantes du marché, particulièrement dans cette gamme de prix.



Vous appréciez les écouteurs plutôt visibles

Les Shure AONIC Free sont relativement larges et ils savent se faire remarquer. Si vous portez vos écouteurs sans fil comme des bijoux, ils sont faits pour vous.

Vous adorez jouer avec l’application compagnon

ShurePlus Play représente l’une des applications audio les plus généreuses. Elle vous invite à personnaliser vos écouteurs audio à un niveau extrêmement élevé.

Ne les achetez pas si...

Vous avez besoin de l’annulation active du bruit

Pour certaines personnes, c'est un critère décisif. Consultez notre guide des meilleurs écouteurs avec suppression de bruit pour découvrir nos choix les plus évidents.

Vous pouvez écouter vos playlists 24 heures sur 24

L'autonomie des Shure AONIC Free ne brille pas autant que leur qualité sonore, loin de là. Vous trouverez bien des modèles plus endurants parmi les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless.