Prise en main de Samsung The Frame (2022)

L’ultime version du téléviseur phare de Samsung remplit la mission initiale de The Frame, en transformant votre équipement en musée d’intérieur - exposant quelques œuvres d'art ainsi que vos photos dans votre salon. Le prix relativement élevé de ce téléviseur est à prévoir compte tenu de son statut de niche. En revanche, les acheteurs qui souhaitent principalement collectionner des séries et des films en streaming sont invités à regarder ailleurs dans le catalogue TV de la société.

Les téléviseurs QLED 4K Samsung The Frame sont les modèles phares de la gamme Lifestyle de la société. Et bien que l'étiquette "Lifestyle" puisse impliquer un niveau de performance inférieur, ces modèles sont dotés de la même technologie Quantum Dot qui concède déjà une gamme de couleurs riche et étendue aux téléviseurs haut de gamme de Samsung.

Principale nouveauté de 2022, un revêtement d'écran antireflet a été ajouté pour permettre aux téléspectateurs de mieux apprécier les œuvres d'art et les photos projetées lorsque le téléviseur est en mode Art. Une caractéristique clé conçue pour inciter les usagers soucieux de leur décoration d’intérieur à choisir The Frame plutôt que les autres dalles de la société.

Nous avons eu l'occasion de nous rendre dans les locaux de Samsung dans le nord du New Jersey pour une journée complète de tests pratiques avec The Frame et plusieurs autres téléviseurs de la marque sortis ou à venir en 2022. Y compris le nouveau modèle S95B QD-OLED. Nous avons pu évaluer côte-à-côte les éditions 2021 et 2022 de The Frame.



La mise à niveau vaut-elle le coup d'œil ? D'après notre prise en main, nous dirions que oui.

Prix et disponibilité

Le téléviseur The Frame de 65 pouces avec lequel nous avons pu passer du temps fait partie de la nouvelle gamme 2022 des TV Samsung. Destiné aux téléspectateurs plus sensible à la décoration d’intérieur qu’au visionnage d’une fiction, The Frame est vendu dans une large gamme de tailles d'écran - de 43 à 85 pouces. Les prix suggérés pour la nouvelle édition sont pratiquement les mêmes que ceux des différents modèles de l'année dernière. Ce qui constitue une bonne nouvelle en cette période d'inflation galopante.

Les prix actuels des téléviseurs The Frame 2022 sont indiqués ci-dessous. Tous les modèles sont disponibles dès maintenant.

Samsung The Frame 43 pouces : 1 299 €

Samsung The Frame 50 pouces : 1 499 €

Samsung The Frame 55 pouces : 1 699 €

Samsung The Frame 65 pouces : 2 199 €

Samsung The Frame 75 pouces : 3 399 €

Samsung The Frame 85 pouces : 4 699 €

Le cadre 2022 avec les plafonniers allumés et le revêtement mat antireflet de l'écran qui fait son effet. (Image credit: Future)

Design et caractéristiques principales

Les téléviseurs The Frame sont livrés avec un support de base qui vous permet de les installer sur un bureau, une table basse ou un meuble TV - bien que la plupart des téléspectateurs soient susceptibles de les accrocher au mur comme Samsung l'a prévu initialement (un support mural fin est également inclus). L'écran est entouré d'un fin cadre noir, mais pour profiter pleinement de l'effet galerie d'art du téléviseur, vous devez opter pour l'un des cadres personnalisables de la société, qui sont disponibles moyennant un supplément de prix. Sept coloris sont actuellement proposés, avec un design moderne ou biseauté.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le mode Art est une caractéristique clé des téléviseurs The Frame. Il permet d'afficher des photos personnelles, une sélection d'images fixes préchargées ou l'une des quelque 1 400 œuvres d'art numériques téléchargeables sur la boutique Art Store de Samsung (l’abonnement coûte 4,99 € par mois). La finition Matte Display Film du téléviseur est très efficace pour filtrer la lumière et éliminer les reflets à l'écran (voir photo ci-dessus), ce qui permet aux clichés et aux œuvres d'art de présenter un degré de détail beaucoup plus élevé. Et si l'on peut penser que le fait d'allumer son téléviseur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour exposer des œuvres d'art est une idée peu écologique, un capteur de mouvement intelligent déclenche automatiquement le mode Art lorsqu'il détecte votre présence dans la pièce… et éteint votre TV lorsque vous la quittez.

Au-delà du mode Art, les téléviseurs The Frame sont tous des modèles LCD dotés d'un rétroéclairage LED par les bords. Ils exploitent des Quantum Dots pour obtenir un "volume de couleurs de 100 %", selon Samsung. Les mesures que nous avons effectuées sur place ont confirmé une couverture de 99,7% de la gamme de couleurs Rec. 709 (HDTV), avec une couverture DCI-P3 (la gamme utilisée pour le cinéma numérique et les disques Ultra Blu-ray) de 92%. Pas mal pour un téléviseur Lifestyle !

Les téléviseurs The Frame sont également équipés du processeur Quantum 4K de Samsung et prennent en charge les formats HDR10, HLG et HDR10+ à gamme dynamique élevée. Comme pour les téléviseurs Samsung précédents, il n'y a pas de support Dolby Vision intégré.

La télécommande simplifiée de Samsung pour ses téléviseurs 2022 (Image credit: Future)

Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de nous plonger dans l'interface Tizen de la société, elle affiche un aspect assez chargé. Heureusement, il est possible de remplir la bande horizontale située au milieu de l'écran de vos applications favorites - pour une navigation facile prise en charge par la télécommande de Samsung. A propos de cela : Samsung a fait de grands progrès dans la simplification de ses télécommandes pour les rendre plus conviviales. L'inconvénient ici réside dans les ajustements réguliers de l'image… qui vous obligent à presser une dizaine de fois les mêmes boutons, au lieu de composer avec des modes prédéfinis plus pratiques.

Performances

Lors de l'affichage d'une mire 100% blanche en plein écran sur The Frame, on n'a constaté aucun signe de teinte ou de baisse de luminosité du centre vers les bords de l'écran. Mais plutôt un blanc brillant et parfaitement uniforme. C'est de bon augure pour l'affichage d'œuvres d'art et de photos, qui, bien sûr, bénéficieront également de la finition mate du revêtement de l'écran lorsqu'elles seront visionnées avec les lumières de la pièce allumées et les stores ouverts. Bien que les images s’avèrent superbes lorsqu'elles sont visionnées de face, nous avons également remarqué que l'uniformité de la luminosité demeurait nettement moins bonne lorsque l'écran est décalé de plus de +/- 15 degrés par rapport au centre. Une faiblesse traditionnelle de la technologie des écrans LCD.

D'autres mesures ont démontré que Réalisateur restait le mode d'image le plus précis en ce qui concerne la reproduction des couleurs. La luminosité maximale de l'image (mesurée sur une fenêtre blanche à 10%) dans ce même mode atteint 307 nits, tandis que le mode Dynamique la porte à 570 nits. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, vous pouvez attendre à peu près les mêmes niveaux de luminosité maximale d'un téléviseur OLED moyen, tandis que les meilleurs téléviseurs LCD rétroéclairés par LED peuvent atteindre plus de 2 000 nits.

Une dernière note de mesure - celle-ci est destinée aux joueurs : l’input lag calculé sur notre unité de test est de 11,8 ms (millisecondes) avec un générateur de signaux 4K et de 13,2 ms avec une source 1080p. Nous n'avons pas eu le temps de jouer pendant notre session, mais il faut noter qu'une entrée vidéo 4K/120Hz est prise en charge par le port HDMI 4 du téléviseur.

Le cadre 2022 The Frame affiche une image très uniforme en vision directe, mais les couleurs sont moins saturées en vision excentrée. (Image credit: Future)

Compte tenu de sa luminosité relativement modeste (par rapport aux normes LCD), il apparaît clairement que visionner des films sur The Frame serait plus agréable lorsque les lumières du plafond demeurent éteintes et les stores tirés. Nous avons donc procédé à la lecture de quelques Blu-Rays 4K de référence dans une pièce sombre. Les scènes d'ouverture du dernier blockbuster James Bond (Mourir peut attendre), qui se déroulent dans une Italie ensoleillée, exposent un aspect général net et précis. Les couleurs sont suffisamment vives, les tons chair naturels et les reflets blancs présentent un bon niveau de détails fins. Mais par rapport aux autres téléviseurs Samsung plus lumineux que nous avions à notre disposition (dont un QN90B 4K QLED et le S95B QD-OLED), The Frame paraît plus ternes que ses aînés lorsqu’il s’agit de faire briller une source HDR.

Le traitement des scènes sombres par The Frame est plus troublant pour les films. Même en mode Réalisateur, il demeure un manque notable de détails dans les ombres. Cela paraît évident lors du visionnage de titres relativement sombres comme Dune (2021), particulièrement dans des scènes comme celle où Paul Atreides est testé par la Révérende Mère Bene Gesserit. Au lieu de révéler des détails dans l'arrière-plan ombragé, nous avons eu droit à un ton noir uniforme. Même chose en regardant The Batman : les détails des nombreuses scènes sombres du film se révèlent souvent obscurcies, même si les quelques éclairs de couleur concèdent une vivacité satisfaisante.

Qualité audio

La qualité du système audio intégré 2.0 canaux de 40 watts de The Frame s’avère passablement bonne, bien que je ne l'aie pas beaucoup sollicité pendant l'utilisation. Les dialogues se veulent cristallins, mais la connexion à une barre de son externe aurait sans aucun doute amélioré les performances. Les téléviseurs The Frame sont équipés de la fonction Q-Symphony de Samsung, qui permet à l'une des barres de son de la société et aux haut-parleurs du téléviseur de jouer à l'unisson. Une sortie sans fil Bluetooth offre une autre option de support audio pour le téléviseur.

Pour conclure...

Notre premier test pratique a montré que The Frame est un bon téléviseur au quotidien, et une galerie particulièrement impressionnante pour exposer des œuvres d'art et des photos. Ce que Samsung vend ici prioritairement. Ajoutez l'un des "cadres" optionnels de la société, accrochez-le au mur et choisissez votre collection pour transformer votre salon en musée exceptionnel.