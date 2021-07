Test du HP Omen 25i

Le HP Omen 25i offre un temps de réponse rapide et une luminosité des plus agréables pour afficher les jeux vidéo les plus sublimes du moment. Jouer en HDR devient la simplicité même ici. Dommage que son prix se révèle légèrement trop élevé, par rapport à des moniteurs tout aussi époustouflants, et dont la réactivité est davantage marquée. Oui, la compétition se montre impitoyable dans ce segment.

Le HP Omen 25i en résumé

Le HP Omen 25i, commercialisé à partir du 15 juillet 2021, se présente comme une mise à niveau intéressante de l’écran gaming HP Omen 25, sorti au début de l’été dernier. Ce nouveau moniteur abandonne l'ancienne dalle TN au profit d'une dalle IPS et de quelques optimisations mineures - et forcément, il s'accompagne également d'une hausse de prix.

Le HP Omen 25i est proposé aujourd’hui à 289 €, soit 10 € de plus que le modèle initial. Bien que ce tarif demeure raisonnable au vu du catalogue HP, il s’inscrit dans un marché où les meilleurs éléments ont su se démarquer par un rapport performances-prix nettement plus agressif. Ce qui lui laisse peu de place pour se démarquer.

Ainsi, vous pouvez trouver actuellement des moniteurs gaming à un coût similaire ou même moins chers, capables de fournir autant de détails et de réactivite que l’Omen 25i. C’est le cas de l’Alienware 25 AW2521HF qui apporte un taux de rafraîchissement supérieur de 240 Hz pour moins de 300 €. Il n'est pas difficile non plus d'opter pour une résolution plus élevée avec le Gigabyte G34WQC, offrant un écran beaucoup plus grand de 34 pouces et un taux de rafraîchissement compétitif à prix égal.

Cela ne veut pas dire que le HP Omen 25i peut être mis de côté dans votre liste d’achat, bien au contraire. Il dispose de quelques qualités rédemptrices. Son design est sobre, et le moniteur repose sur un support qui est trop basique (inclinaison verticale uniquement), mais HP inclut un hub USB haute vitesse à l'arrière de l’Omen 25i, avec prise en charge de vos meilleurs casques ou écouteurs pour des performances audio à la hauteur de la qualité de l’image. La société ajoute en outre des commandes rapides pour naviguer dans le menu du moniteur à l'aide d'un joystick à quatre directions. Dans la veine de ce qu’il fait de mieux : ne pas vous faire perdre votre temps.

La dalle s’avère un vrai plus. HP emploie un modèle IPS décent qui offre un niveau de luminosité élevé - répondant à la certification DisplayHDR 400. Cette dalle délivre un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz avec le support total de FreeSync Premium Pro et même la certification officielle Nvidia G-Sync compatible avec un taux de rafraîchissement variable de 60 à 165 Hz.

En vitesse de croisière, l'écran fait un travail solide en exposant des couleurs et un contraste premium - tout en évitant les problèmes de pixels fantômes qui peuvent survenir avec des dalles économiques et fonctionnant à des vitesses élevées. Nous ne remarquons aucun effet corona ou autre, même lorsque le temps de réponse du moniteur est réglé au plus bas. En fait, le seul défaut qui attire notre attention est le manque de niveaux de noir profonds, ce qui touche presque tous les écrans IPS.

HP va même jusqu’à avoir les yeux plus gros que le ventre, en implémentant quelques fonctions spectaculaires. Telles que Shadow Vision qui accentue admirablement les ombres et Edge Precision chargée d’améliorer la netteté des bords. Le plus intéressant reste le mode Game Remaster qui embellit les graphismes des jeux classiques à faible résolution. En pratique, après une partie de quelques heures sur The Binding of Isaac: Rebirth - prenant en compte des sorties plein écran 1080p et 720p -, ce paramètre n'apporte en réalité aucun changement notable aux graphismes pixellisés du rogue-like de 2014.

Le HP Omen 25i est un moniteur gaming qui saura se faire apprécier par les joueurs exigeants, mais la marque est quelque peu à la traîne. La concurrence délivre aujourd’hui des dalles IPS encore plus rapides ou des dalles VA bien plus grandes (souvent sur des supports avec beaucoup plus de flexibilité). Le tout à des prix qui font que nous ne pouvons pas recommander ce moniteur, à moins que vous ne le trouviez en soldes prochainement.

Achetez-le si…

Vous recherchez un écran petit et rapide

Le HP Omen 25i est un petit écran lumineux et rapide qui s'intègre facilement dans les environnements de jeu compacts. Le support n'est pas très flexible, mais il permet de maintenir le moniteur en position basse.

Vous le trouvez en promotion

Le HP Omen 25i peut avoir du mal à faire face à la concurrence lorsqu'il est au prix fort, mais si vous pouvez le dénicher avec une remise considérable, ses performances et sa qualité visuelle vous apporteront grande satisfaction.

Vous utilisez à la fois FreeSync et G-Sync

Le HP Omen 25i prend en charge à la fois FreeSync et G-Sync, ce qui en fait une solution idéale pour une configuration multi-système qui bénéficierait des deux technologies VRR. Comme un PC et une console de jeu.

Ne l'achetez pas si…

Vous aimez être le plus rapide dans une partie multijoueur

La fréquence de 165 Hz est très réactive, mais ce n'est pas la plus rapide. Vous pouvez trouver des moniteurs 240 Hz dans la même gamme de prix, et vous n'aurez pas à faire d'autres sacrifices majeurs pour obtenir ces vitesses.

Vous voulez en avoir pour votre argent

Sans payer beaucoup plus, vous pouvez trouver des moniteurs offrant des écrans plus grands, de plus hautes résolutions, des taux de rafraîchissement plus rapides et des supports plus polyvalents. Pour résumer, un meilleur rapport qualité-prix.