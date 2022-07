Test 1More Evo

Les 1More Evo en résumé

1More est l'une de ces marques qui existe depuis un certain temps sans jamais atteindre la grandeur qu'elle aurait peut-être dû atteindre. Un pari fiable et abordable, oui, mais l'entreprise n'a jamais réussi à sortir du lot, malgré la sortie d'un certain nombre d'écouteurs et de casques qui y parviennent relativement bien.

Jusqu'à présent, 1More n'a pas encore rejoint Sony, Bose, Sennheiser et consorts dans notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que le vent ait finalement tourné avec les derniers 1More Evo. Avec leurs nombreux avantages tels que le système ANC, la détection du porteur et l'application compagnon - qui fonctionnent tous très bien - ainsi que la prise en charge du LDAC (nouvelle norme Bluetooth), la protection IPX4 et une qualité sonore exceptionnelle, les 1More Evo se révèlent être une proposition alléchante sur le papier.

Avec un prix standard de 169,99€, ce sont en fait des rivaux raisonnables des Apple AirPods Pro et d'autres écouteurs dans cette gamme de prix - et nous ne disons pas cela à la légère.

Les 1More Evo sont un peu plus volumineux que d'autres modèles, mais ils se sentent bien dans votre oreille et ne vous écraseront pas, même si, comme nous, vous avez de petites oreilles.

En échange d'un écouteur et d'un boîtier légèrement plus grands, vous bénéficiez d'une excellente qualité sonore avec des basses percutantes, des médiums riches et des aigus nets. Vous avez le choix entre le profilage SoundID de 1More (où son application compagnon détermine ce que vous aimez le plus) et la possibilité de régler vous-même l'égaliseur.

Le 1More Evo possède toutes les caractéristiques nécessaires à ce niveau de prix. Il est possible de connecter les écouteurs à deux appareils simultanément, il y a une recharge sans fil via l'étui de recharge, et la suppression du bruit est compétente avec une multitude d'options pour obtenir les choses exactement comme vous le souhaitez.

Les commandes tactiles sont adéquates plutôt qu'excellentes et pourraient offrir de meilleures options et commandes, mais c'est un défaut acceptable car les bases sont là.

L'autonomie de la batterie est de 5,5 heures avec l'ANC activé et d'environ huit heures lorsqu'il est désactivé. Dans la vie de tous les jours, elle se situera probablement entre les deux, car vous n'utiliserez probablement pas l'ANC en permanence.

En fin de compte, les 1More Evo sont avant tout pratiques. Ils offrent les fonctionnalités que vous attendez à ce prix, jusqu'à la détection très efficace du porteur et une prise en charge décente des codecs. Leur style ne conviendra pas à tout le monde, mais ils constituent désormais une alternative viable aux grandes marques habituelles qui dominent déjà le domaine des meilleurs écouteurs sans fil. Bienvenu, 1More, nous vous attendions.

La surface supérieure en forme de bijou de 1More ne convient pas à tous les goûts, mais elle est bien faite. (Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

169,99€

Dévoilé au printemps 2022

Disponibles en noir ou en blanc, les 1More EVO sont actuellement disponibles en France sur Amazon. Pour l’instant, ils ne sont visiblement pas encore achetables sur le site officiel du fabricant.

Normalement, les réductions de prix peuvent varier en fonction des couleurs, mais les modèles noir et blanc du 1More EVO sont tous deux en vente en ce moment.

Le boîtier est un peu plus grand que ce à quoi nous nous attendions, mais là encore, il est solide comme un roc. (Image credit: TechRadar)

Design

Écouteurs volumineux

Résistance à l'eau IPX4

Jusqu'à 8 heures de batterie avec les écouteurs et 28 heures avec l'étui de chargement

Les 1More Evo sont définitivement une paire d'écouteurs plus volumineux que d'autres modèles. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas élégants, avec une forme presque bijou, mais ils peuvent être assez fermes dans vos oreilles et on les remarque quand on les porte à l’extérieur.

Cependant, cela signifie également qu'il y a peu de risque qu'elles tombent. Même avec nos petites oreilles, nous avons constaté qu'ils ne bougeaient pas d’un pouce, même pendant des séances d'entraînement assez intenses.

Les grandes zones arrondies des écouteurs devraient signifier que les commandes tactiles sont fantastiques. Cependant, elles le sont et elles ne le sont pas. Il est facile d'appuyer dessus, mais il y a moins de contrôle sur ces modèles qu'avec d'autres écouteurs. Bien que vous puissiez ajuster les effets d'une double ou d'une triple pression, il n'y a aucune possibilité de modifier les effets d'une simple pression, ni aucun geste à modifier dans l'application 1More.

Heureusement, vous n'aurez pas besoin des commandes tactiles susmentionnées pour mettre en pause ou lire lorsque quelqu'un vous parle, car les 1More Evo offrent une excellente détection intra-auriculaire. Elle est très sensible et il y a à peine un écart entre le moment où l'on retire les écouteurs et celui où la lecture de la technologie embarquée se met en pause.

Le boîtier de charge est un peu encombrant pour accueillir ces gros écouteurs, mais il tient bien dans nos mains. L'USB-C et la recharge sans fil sont pris en charge, comme prévu.

Les écouteurs eux-mêmes ont une résistance à l'eau IPX4 qui vous gardera en sécurité lorsque vous transpirez ou que vous faites face à une journée humide en marchant, aussi. Jusqu'à présent, tout va bien.

Note pour le design et les caractéristiques : 4/5

Des oreillettes un peu plus grandes mais qui ne bougent pas, et une bonne dose d'endurance. (Image credit: TechRadar)

Qualité sonore

Haut-parleur dynamique de 10 mm et armature équilibrée

Suppression du bruit assez respectable

Son bien équilibré

Le 1More Evo utilise un haut-parleur dynamique de 10 mm associé à un haut-parleur à armature équilibrée dans chaque écouteur. C'est une excellente combinaison qui s'avère passionnante à écouter, avec des morceaux comme Feels Like Summer de Childish Gambino, vibrant et convaincant, et God Only Knows des Beach Boys, net et précis.

L'écoute de The Chain de Fleetwood Mac nous a donné envie de découvrir le riff de guitare, et nous n'avons pas été déçus. Plein de détails, le 1More Evo nous rappelle à quel point ce riff est génial, lorsqu'on lui accorde toute l'attention nécessaire.

La musique grave, comme All My Life des Foo Fighters, est puissante sans être écrasante. La scène sonore n'est pas la plus large qui soit, mais vous pouvez toujours sentir la musique vous entourer et provenir de différents côtés de manière appropriée. Le réglage de l'égaliseur, soit via le profilage SoundID de 1More, soit en ajustant manuellement les paramètres à votre goût, fait également une grande différence.

Les écouteurs prennent en charge les formats AAC, SBC et LDAC, ce dernier (une solution Sony à l'origine) signifiant que le streaming audio haute résolution est une option. En gros, le LDAC est un codec qui vous permet de diffuser du son haute résolution jusqu'à 32 bits/96 kHz sur Bluetooth à un débit maximal de 990 kbps. Le fait que cela fasse une énorme différence pour votre plaisir d'écoute va dépendre de la sensibilité de vos oreilles et de la résolution de la musique que vous avez tendance à écouter, mais il est bon de savoir que vous avez le meilleur disponible à ce niveau.

En ce qui concerne la suppression du bruit, le 1More Evo est à la fois fantastique et nécessite un peu de travail - oui, cela semble étrange, mais permettez-nous de vous expliquer. Comme pour l'égaliseur, le réglage de l'ANC est essentiel. Lorsque nous avons commencé à les utiliser, nous étions à côté d'un ventilateur très bruyant et le 1More Evo a complètement bloqué le bruit, au point que nous avons cru que le ventilateur s'était éteint. Super, non ? Mais attendez. D'autres bruits se sont glissés au fil du temps. Dans une pièce où la télévision présentait un jeu, bizarrement, le léger bruit de la musique du jeu a été entendu par l'ANC du 1More Evo.

Le passage en mode ANC adaptatif a semblé aider, mais il n'a pas permis d'obtenir un silence total - et il n'a certainement pas pu faire mieux que les WF-1000XM4 de Sony (opens in new tab) ou les QuietComfort Earbuds de Bose. Mais cela a suffi pour nous permettre de nous concentrer sur ce que nous faisions. Le mode ANC nécessite quelques ajustement pour un obtenir un meilleur résultat.

Qualité du son et annulation du bruit : 4/5

Port de charge USB-C : nous aimons le voir (Image credit: TechRadar)

Valeur

Prix raisonnable

Une alternative valable aux grands noms

Les EVO de 1More ont un excellent rapport qualité/prix. Surtout lorsqu'ils sont réduits (comme ils semblent l'être maintenant), ils constituent une paire d'écouteurs très attrayante.

Même s'ils n'offrent pas des contrôles ou un ANC parfait, ce sont des écouteurs polyvalents très fiables qui vous permettent d'en avoir beaucoup pour votre argent.

Valeur : 5/5

C'est dans l'application que vous pourrez régler l'ANC du 1More Evo, utiliser le profilage SoundID ou modifier les paramètres d'égalisation, ce qui vaut la peine d'être fait. (Image credit: TechRadar)

Faut-il acheter les 1More Evo ?

Achetez-les si...

Vous voulez d'excellents appareils polyvalents

Le 1More Evo fait un peu de tout et il réussit presque tout, mais sans coûter une fortune.

Vous donnez la priorité à la qualité du son

La plus grande force des 1More Evo est leur qualité sonore, qui vous offre des performances musicales plus riches et plus passionnantes que celles de la plupart des concurrents, avec la prise en charge du codec LDAC à plus haute résolution.

Vous avez besoin d'une bonne autonomie de batterie

Le 1More Evo offre une bonne autonomie pour cette gamme de prix, ce qui vous permet de ne pas avoir à le recharger trop souvent, même si l'ANC est activé.

Ne les achetez pas si...

Vous voulez une ANC parfaite

Les oreillettes (plutôt que les sur-oreillettes) ne sont pas souvent la meilleure option pour une ANC parfaite, mais les 1More Evo ne sont pas à la hauteur, même si vous prenez le temps de leur faire éliminer les bruits au maximum. Si, pour vous, le silence est d'or, laissez-les de côté.

Vous avez besoin d'excellentes commandes tactiles

Les 1More Evo offrent les bases en ce qui concerne les commandes sur l'oreille, mais si vous dépendez fortement du toucher de vos écouteurs pour modifier la lecture, les options des 1More ne seront pas suffisantes.

Vous voulez des écouteurs plus subtils

Les 1More Evo sont assez volumineux et leur boîtier de haut-parleur en cabouchon presque bijou ne sera pas du goût de tout le monde.