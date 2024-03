Vivo X Fold 3 Pro : une fuite montre qu'il pourrait s'agir du téléphone pliable le plus puissant à ce jour

Les rumeurs concernant les caractéristiques du Vivo X Fold 3 Pro indiquent qu'il est doté d'une sérieuse amélioration matérielle qui pourrait laisser la plupart des téléphones pliables sur le carreau.

Ces informations proviennent d'une fuite chinoise, Digital Chat Station, qui a publié les spécifications détaillées du X Fold 3 Pro sur Weibo, ainsi qu'une image apparente du Vivo Fold 3, avant le lancement présumé des deux appareils en Chine ce mois-ci.

Selon ces informations, dont la source n'est pas claire, le Vivo X Fold 3 Pro semble être doté de caractéristiques haut de gamme qui pourraient égaler, voire surpasser, certains des meilleurs téléphones pliables disponibles à l'heure actuelle.

Caractéristiques techniques du Vivo X Fold 3 Pro dévoilées

Le Vivo X Fold 3 Pro et le X Fold 3 pourraient être les premiers téléphones pliables à utiliser la dernière puce Snapdragon 8 Gen 3, ce qui leur donnerait un avantage significatif en termes de performances par rapport aux téléphones pliables qui utilisent le Snapdragon 8 Gen 2 de l'année dernière.

Les rumeurs indiquent également que le Vivo X Fold 3 Pro utiliserait jusqu'à 16 Go de RAM, ce qui est plus que le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Google Pixel Fold, mais correspond au OnePlus Open.

Le Vivo pliable de nouvelle génération semble également être à la hauteur de son nom Pro en ce qui concerne le stockage, censé fournir jusqu'à 1 To d'espace, bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit de la dernière spécification UFS 4.0 - le type de stockage actuel le plus rapide.

Digital Chat Station affirme que l'écran interne sera un écran de 8,03 pouces prenant en charge une résolution de 2480 x 2200, ce qui représente une amélioration par rapport au Vivo X Fold 2. L'écran externe sera un 6,53 pouces capable d'une résolution de 2748 x 1172, ce qui constitue également une amélioration par rapport au modèle précédent. Les deux écrans devraient utiliser un panneau LTPO AMOLED capable d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+ et Dolby Vision comme le Vivo X Fold 2.

Le Vivo X Fold 3 devrait utiliser une batterie de 5 550 mAh, tandis que son homologue plus grand, le X Fold 3 Pro, devrait utiliser une batterie de 5 800 mAh, ce qui en ferait la plus grosse batterie d'un appareil pliable à ce jour. Il pourrait également être équipé d'un système de charge rapide filaire de 120 W et d'un système de charge sans fil de 50 W.

Le Pro serait également "étanche", bien que l'indice IP exact n'ait pas été précisé. Il serait également équipé d'un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons et d'une télécommande infrarouge intégrée.

Le système de caméra pourrait également bénéficier d'une révision bienvenue, puisque Digital Chat Station affirme que le X Fold 3 Pro utilisera une caméra principale OV50H de 50MP, une ultra-large de 50MP et une caméra périscopique 3x de 64MP, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux deux lentilles de 12MP du X Fold 2. Il est également prévu qu'il utilise une stabilisation optique de l'image et qu'il soit capable de capturer des vidéos 4K à 60 images par seconde grâce à sa puce d'imagerie V3.

Vivo X Fold 3 series design schematic - Thinnest and lightest foldable phone (probably, only Vivo X Fold 3)- Vivo X Fold 3 Pro to be lighter than the Vivo X Fold 2, which weighs 279 gramsVivo X Fold 3 Pro camera specs- 50MP OV50H- 50MP UW- 64MP OV64B#VivoXFold3Pro

Design du Vivo X Fold 3

Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres, puisque Digital Chat Station a également fourni une image du design revendiqué du modèle de base Vivo X Fold 3.

Ce schéma montre que Vivo ne prend apparemment aucun risque avec le Vivo X Fold 3 et semble s'en tenir au design précédent. Cela inclut l'îlot ovale reconnaissable contenant trois caméras à l'arrière, ainsi que l'utilisation du revêtement Zeiss sur les lentilles.

L'auteur de la fuite affirme que le design sera le "dispositif le plus léger et le plus fin avec une charnière verticale vers l'intérieur". Cela signifie qu'il devra être plus fin que le Honor Magic V2, qui ne fait que 4,7 mm d'épaisseur ; ce qui serait logique puisque les modèles pliables semblent s'orienter vers des constructions plus fines et plus légères pour compenser les inconvénients de poids et de taille inhérents aux téléphones pliables.

Si les spécifications et le design mentionnés ci-dessus sont exacts, alors le Vivo X Fold 3 Pro est en passe non seulement de surpasser son prédécesseur, mais il pourrait également défier les impressionnants téléphones pliables actuels de OnePlus, Google et Samsung - au moins jusqu'à l'arrivée des prétendus Google Pixel Fold 2 et Samsung Galaxy Z Fold 6.