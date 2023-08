Samsung vous propose d'essayer le Galaxy Z Fold 5 grâce à votre iPhone

Plus tôt ce mois-ci, Samsung lançait les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 . Les deux smartphones pliables ont connu un certain succès auprès des utilisateurs. Apple, de son côté, devrait bientôt proposer des appareils pliants. En effet, l'iPad pliable pourrait être lancé en 2024 . La marque à la pomme préparerait également un "iPhone Fold", qui pourrait voir le jour en 2025. En attendant, Samsung vous permet de tester sa technologie.

Si Samsung dispose depuis longtemps d'une application web qui présente l'interface utilisateur Android personnalisée, l'option Galaxy Fold est nouvelle. Celle-ci nécessite deux iPhones disposant de l'application Try Galaxy sur l'écran d'accueil. Celle-ci peut être installée via le site web Try Galaxy en utilisant un code QR.

Samsung se moquerait-il d'Apple ?

L'application doit être lancée sur les deux iPhones. L'un des deux appareils génère un code tandis que l'autre l'accepte afin d'initier une synchronisation entre les deux téléphones. Ensuite, un écran "simple" est divisé entre les deux iPhones pour simuler l'écran plus grand du Galaxy Z Fold5.

En revanche, les options proposées ici par Samsung sont limitées. En effet, presque tout ce qui est disponible dans la vue multi-écrans est une simple vidéo créée par Samsung. Toutefois, les utilisateurs peuvent jouer à un jeu de hockey sur gazon, suivre un cours ou regarder une vidéo répartie sur les deux écrans.

Samsung utilise souvent un marketing anti-Apple, mettant en avant le fait que le fabricant ne dispose toujours pas d'appareils pliables. Ainsi, dans une récente campagne intitulée "On the Fence" ("À la croisée des chemins"), Samsung mettait en scène des utilisateurs d'iPhone jaloux de la technologie pliable.

Apple semble être en retard vis-à-vis de la concurrence. En effet, Google propose déjà le Pixel Fold . Xiaomi vient également de présenter le Mix Fold 3. D'ailleurs, ce dernier serait incroyablement résistant. Selon le fabricant chinois, le smartphone pliable pourrait résister à plus de 500 000 cycles de pliage .