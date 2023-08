Xiaomi Mix Fold 3 : le nouveau smartphone pliable chinois peut résister à un demi-million de cycles de pliage

Ces derniers temps, les téléphones pliables ont le vent en poupe. En juin dernier, Google sortait ainsi le Pixel Fold , le smartphone pliable le plus cher de l’histoire. Samsung vient également de lancer les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 , tous deux disponibles depuis le 11 août dernier. Selon le fabricant sud-coréen, le Z Fold 5 serait capable de résister à 300 000 pliages, bien qu’un youtubeur ait repoussé cette limite à 400 000. Mais sur ce point, il semblerait que le Xiaomi Mix Fold 3 soit nettement plus résistant que ses principaux concurrents.

Bien que ces chiffres soient impressionnants, Xiaomi ne mentionne pas d'indice IP pour la résistance à l'eau, ce qui pourrait avoir un impact sur la durabilité du Mix Fold 3. En effet, des concurrents tels que le Z Fold 5 ou Z Flip 5 sont certifiés IPX8, ce qui leur permet une étanchéité bien pratique en cas d’utilisation sous la pluie. L'écran interne est toutefois doté d'une couche de verre ultrafin, tandis que l'écran externe bénéficie de la protection Gorilla Victus 2.

Xiaomi Mix Fold 3 : un bloc photo impressionnant

Côté photo, le Mix Fold 3 affiche quatre caméras Leica. L’objectif principal bénéficie d’une définition de 50 mégapixels, tandis que la caméra ultra-grand angle de 12 mégapixels affiche un champ de vision de 120 degrés. Le téléphone pliable est également équipé d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec l'équivalent d'une longueur focale de 75 mm. Enfin, une caméra périscope de 10 mégapixels avec un zoom optique cinq fois plus vient compléter l’ensemble.

Le Xiaomi Mix Fold 3 mesure 10,86 mm lorsqu'il est plié (ce qui le rend plus fin que le Fold 5 de Samsung, qui mesure 13,4 mm), mais il est légèrement plus lourd (255 grammes contre 253 grammes). L'écran interne du Mix Fold 3 mesure un peu plus de 8 pouces, pour une résolution de 2160 x 1916 et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.