iPhone 16 Pro : la puce de l'appareil semble de plus en plus décevante

À ce stade, on s'attend à ce que toute nouvelle puce lancée par Apple avec ses derniers téléphones soit meilleure que l'alternative Android la plus performante, mais pour la première fois depuis longtemps, cela pourrait ne pas être le cas cette année.

Selon Nguyen Phi Hung, qui a publié un article sur X (via Phone Arena), l'A18 Pro qui devrait équiper l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max (et peut-être le reste de la gamme iPhone 16) ne sera que 10 % plus rapide que l'A17 Pro qui équipe l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Cela ne semble pas être une amélioration particulièrement importante, et bien que nous prenions cette affirmation avec des pincettes (d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle fuite qui n'a pas encore beaucoup d'antécédents), elle est en accord avec une autre fuite récente.

L'autre jour, nous avons entendu dire que le prochain chipset Snapdragon 8 Gen 4 (qui devrait équiper les meilleurs téléphones Android de l'année prochaine, comme le Samsung Galaxy S25) pourrait être plus puissant que l'A18 Pro. Selon ce rapport, le Snapdragon 8 Gen 4 peut atteindre un résultat Geekbench à cœur unique d'environ 3 500, contre environ 3 300 pour l'A18 Pro.

Il convient toutefois de garder à l'esprit certaines mises en garde importantes. Tout d'abord, le résultat Geekbench du Snapdragon a apparemment été obtenu avec une vitesse d'horloge de 4,3 GHz, ce qui nécessiterait probablement une consommation d'énergie plus importante que ce qui est viable sur un smartphone. Nous sommes donc sceptiques quant à la capacité réelle du chipset.

iPhone 16 Pro : Une mise à niveau importante dans au moins un domaine

Par ailleurs, sans se soucier de savoir si l'A18 Pro est plus puissant que le Snapdragon ou non, et s'il s'agit d'une amélioration en termes de puissance pure par rapport à l'A17 Pro, il pourrait au moins bénéficier d'une amélioration majeure en matière d'intelligence artificielle.

Nous avons déjà entendu dire que l'A18 Pro pourrait avoir beaucoup plus de cœurs dans son moteur neuronal (dédié à l'IA et aux tâches d'apprentissage automatique) que l'A17 Pro.

Ainsi, même s'il n'est pas beaucoup plus rapide pour faire tourner des jeux et autres, l'A18 Pro pourrait au moins être capable de gérer diverses tâches d'IA qui ne sont pas disponibles sur les iPhones actuels.

Néanmoins, les Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S24 disposent déjà de capacités d'IA significatives, et Apple doit donc rattraper son retard dans ce domaine. S'il ne dépasse pas ce que Samsung et Google ont déjà réalisé ici, et s'il ne peut pas rivaliser en puissance avec le prochain grand chipset Snapdragon, alors l'A18 Pro pourrait vraiment être une déception.

L'iPhone 16 n'étant pas attendu avant septembre, il est encore tôt pour les fuites. Espérons donc que dans les mois à venir, nous aurons des nouvelles bien plus prometteuses sur le chipset qui équipe ces téléphones.